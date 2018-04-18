/Поглед.инфо/ Червена линия, до която може да се отстъпва – не съществува!

На 13 април, петък, започна последната битка. Тя бе предшествана от поредица от събития, които американците и техните съюзници подготвяха срещу Дамаск: псевдо-отравянето на Скрипал, фалшивата химическа атака на Асад, предшестващите израелски удари и т.н., и т.н. – те вече нямат значение. Това е война на Съединените щати, Великобритания и Франция (т.е. на Атлантическия блок) срещу Русия и нейните съюзници, преди всичко срещу Иран. Сирия е само мястото на това есхатологическо стълкновение.

Съединените щати и техните съюзници обвиняват Русия в използване на химическо оръжие. За това именно бе необходима аферата Скрипал. Това е война срещу нас. Срещу всеки от нас. Никой няма да го отрече. И фактът, че не сме виновни, няма никакво значение. Това е предлог, който вече е забравен с актът на пряката агресия срещу нас...

Това е геополитическо стълкновение между атлантистите и евразийците, между привържениците на еднополюсния свят, на западната хегемония, срещу многополюсния свят. Защо атлантистите направиха тази стъпка?

Най-рационалното обяснение е, че те започнаха да губят сериозно. Дори не може да си представим колко сериозно. Това обяснява демонизацията на Русия, която няма нищо общо с повечето неща, за които е обвинявана. Делата на глобалистите и Западът като цяло вървят към зле, най-вече поради вътрешните им причини. Впрочем, самото съществуване на Русия и Китай свидетелства за техния крах, което още повече влошава нещата на Запада. Войната в тази ситуация, следователно, е единственият начин да се удължи агонията на еднополюсния свят. Това може да сработи, но може и да приближи неговият крах...

(рус.ез.)

Александр Дугин: Война остановить или выиграть?

Красной Линии, до которой можно отступать, не существует.

Начало

Началось. 13 апреля в пятницу началась финальная битва. Этому предшествовали ряд событий, которые готовили удар американцев и их союзников по Дамаску – псевдо-отравление Скрипалей, поддельная химическая атака, предварительные удары Израиля и т.д. что больше не имеет никакого значения. Это война США, Англии и Франции (то есть атлантистского блока) против России и ее союзников прежде всего Ирана. Сирия место этого эсхатологического столкновения.

США и их союзники обвинили в использовании химоружия Россию. Вот для чего нужно было дело Скрипалей. Это война против нас. Против каждого из нас. Никто не отвертится. И то, что мы не виноваты, не имеет никакого значения. Это предлог, который уже забыт в акте прямой агрессии против нас.

После первых ударов нам предложен сразу сдаться. Теперь бесполезно продолжать доказывать, что «не Новичок» и что «белые каски сделали постановку в Гуте». Этого никто не услышит. Все решает теперь прямое военное столкновение. Когда война началась, у обоих сторон есть один выход – выиграть ее.

Сейчас все будут говорить: это ещё не война. Хорошо, ещё не в полной мере. Но никто на наши протесты до сих пор не реагировал. Они ударили по нам напрямую.

Геополитика: атлантизм атакует

Первые предварительные пояснения к войне. Это геополитическое столкновение атлантистов и евразийцев, сторонников однополярного мира и западной гегемонии против мира многополярного. Почему атлантисты пошли на этот шаг?

Самое рациональное объяснение: они стали серьезно проигрывать. Причем мы даже не представляем, насколько. Это объясняет демонизацию России, которая к большинству вещей, в чем ее обвиняют, не имеет никакого отношения. Дела плохи у глобалистов и Запада в целом, скорее по внутренним причинам. Хотя само наличие России и Китая создает свидетелей их краха, что делает его еще более острым. Поэтому война в этой ситуации, видимо, единственный способ продлить агонию однополярного мира. Это может сработать, но может только приблизить его крах.

В Сирии Россия и ее союзник Иран полностью изменили баланс сил на Ближнем Востоке, создав новую архитектуру, их которой атлантисты просто исключались. Турция колебалась и все более сдвигалась в сторону евразийства. Поэтому не оставалось ничего другого, чтобы решить дело войной. Это война атлантистов против евразийцев.

Сторонники многополярности, реализма и противники глобализма на самом Западе против этой войны – есть и будут. Но в условиях военных действий их попытаются не просто заглушить, но и возможно подвергнуть репрессиям. Все на самом деле серьезно. Но серьезна жизнь, история, серьезны народы и государства, культуры и религии. Истеричные смешки Постмодерна, которые стали нормой, исчезли как дым. Мы не просто свидетели, но участники Великой Войны Континентов. Я стал говорить об этом с конца 80-х годов. Сегодня – пожалуй самое яркое подтверждение того, насколько геополитика важна. Если вы ничего не хотите знать о ней, еще не означает, что вы свободны от её законов. Цивилизация Моря нанесла первый прямой удар – пока символический – по цивилизации Суши.

Эсхатология: Армагеддон более чем вероятен

Невозможно не обратить внимание на знаки времен. Первое: это война на Святой Земле, по которой ступал Спаситель. В ней участвуют как Запад, представляющий вместе с Израилем силы Антихриста, так и Россия как катехон и Иран, ожидающий приход Махди. Все указывает на то, что речь идет о финальной битве. Да, весьма вероятно Армагеддон.

Согласно исламской эсхатологии в Дамаске – в мечете Омейядов -- должно произойти Второе Пришествие. После этого верные Махди (исламскому Спасителю) и Христу будут вместе сражаться с силами Даджала.

То, что происходит в Израиле – атака на сектор Газа – также носит эсхатологические черты. Израиль и подтолкнул США и Трампа к началу войны против России. Антихрист так и должен был поступить.

Диспенсационалисты в США давно – больше стал лет, начиная со Скофилда и его комментированной Библии – готовятся к Армагеддону, в котором Израиль и христианские сионисты, «заново рожденные» протестанты, столкнуться с армиями Гога и Магога, которые интерпретируются как русские. И вот мы, русские, на Святой Земле в состоянии фактически войны с Израилем и его «заново рожденными» покровителями.

Россия вышла из коммунистической эпохи и возродила (пусть формально) православную и державную идентичность. При всей половинчатости и подчас карикатурности этого возрождения теперь все это приобретает смысл. Мы воссоздали измерение катехона, которое парадоксальным образом несла на себе и Советская Россия (не благодаря атеизму и материализму коммунистов, но вопреки им). И вот теперь прямое столкновение с Сыном Погибели, который не может прийти в мир полноценно, пока не будет взят от среды удерживающий теперь (2-е Послание св. Апостола Павла к Фессалоникийцам).

Несколько лет назад я стоял на горе под Дамаском, на которой по преданию Каин убил Авеля. Я ясно осознавал, что город под моими ногами будет принесен в жертву этому убийству, которое длится до настоящего времени. Великое время архетипов – вселенских преступлений и вселенских побед – никогда не принадлежит только прошлому, оно принадлежит вечному. Каин убивает Авеля всегда.

Все признаки говорят о том, что это Последняя Битва, Endkampf. Всегда есть впрочем шанс, что все снова будет отложено. Может быть и так, но когда-то отложено не будет. Мы не знаем, когда начнется. Но однажды начнется точно. И вполне возможно, что это однажды наступило. По крайней мере мы не можем быть уверены полностью, что все еще нет.

Идеологическая война

Конечно, прежде всего следует остановить войну. Но… это будет означать тоже самое, что наша победа. Если Трамп удовлетворится ударами, значит, мы выиграли. И тогда зачем это все было проделано? Им нужно наше поражение. Поэтому едва ли все ограничиться тем, что уже сделано. Это скорее всего начало. Нам надо ждать ударов и на других фронтах – Украина (типа «верните Крым»), Карабах, вторжение ИГИЛ в Среднюю Азию и т.д. Но самое серьезное: это восстание шестой колонны. Российское руководство кроме Путина и военных состоит почти целиком из тех, кто идейно на стороне наших противников в войне: кто хранит там деньги и прячет семьи, кто солидарен с Израилем, кто просто в силу эгоизма не собирается солидаризоваться со страной и народом, идущими в последнюю битву за Христа и Святую Русь. Им на это наплевать. И по мере того, как ситуация будет накаляться, они наверняка ударят с тыла. Просто не могут не ударить.

Технические аспекты войны всегда тайна. Бесполезно гадать и спекулировать, сколько у кого ракет, где и у кого блеф. Все это либо чепуха, либо гостайна. Но вот идеологические и религиозные аспекты, а также геополитический анализ мы вполне можем развивать.

Итак: можно ли войну остановить? Не думаю. Если у США, Израиля, Англии и Франции не будет внушительной победы, они продолжат . Они же начали. Поэтому нам придется либо воевать, либо отступить. Но вот в чем проблема: красной линии, до которой можно отступать, не существует. Точнее она уже пройдена. Каждое наше промедление или пассивность, будут немедленно восполняться новыми шагами врага. Мы имеем дело не с интересами, но с идеологической войной. Для Антихриста катехон и Махди – зло. Поэтому если мы проявим слабость, они проявят силу.

У Запада нет никаких разумных оснований начинать эту войну. Единственное объяснение – эсхатологическое и идеологическое. Однополярный мир рушится как и западная гегемония. Они не могут этого допустить, особенно в ситуации, когда на противоположном конце мы – мы и махдистский Иран.

Поэтому выход один. Сами понимаете какой.

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