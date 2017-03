/Поглед.инфо/ Управляващата американска идеология и вашингтонската власт са противопоставени. Ден след ден господстващите в страната корпоративни американски медии и Белият дом водят помежду си война, взаимно се разобличават и осъждат. Вече няколко месеца те се упрекват един друг в лъжа. Истеричният крясък "руснаците идват" отново стана техен главен инструмент.

В тази гражданска война, официалните версии откриват виртуално пространство за истината, която отдавна души "вашингтонския консенсус". Дори страните от Г-20, водени от Съединените щати, наскоро се договориха да не осъждат автоматично протекционизма като икономическо зло. Правилата на частните корпорации представляват неразделна част от законодателната, съдебната и изпълнителната власт. Именно в тази система конституционно гарантираната партия на парите контролира не само трите структури на държавната власт, но и системата на финансиране на социалните науки и философията. Новият президент и неговият държавен секретар от Exxon Mobil желаят да установят бизнес отношения с Русия. Във вътрешността на Американската империя се сблъскват мощни сили по въпросите за бизнеса и войната. Днес мултинационалните петролни корпорации в САЩ и Русия излизат от ситуацията, в която се бореха помежду си, осъзнавайки, че такава война няма да е от полза за нито една от страните.

Разбира се, пълна картина на това, което става, няма. Уол Стрийт разпалва абсолютно контрапродуктивната война срещу Русия в името на запазване на американската парично-военна държава. Уол Стрийт тайно способства за намаляване на цените на петрола чрез фючърси, за да укрепва своята финансова мощ чрез вкарване на други в дългове, и в същото време да отвлича вниманието на хората от най-голямата измама в историята, която все още продължава. За отбелязване е, че никой не смее да „пипа” Уол Стрийт, въпреки факта, че от 2007 г. насам открадна от държавата и от пенсионните фондове трилиони долари.

Фейковые новости: как американская империя разваливается изнутри

Подготовка почвы для войны между прессой и президентом.

Правящая американская идеология и вашингтонская власть как с цепи сорвались. Изо дня в день давно уже господствующие в стране корпоративные американские СМИ и Белый дом ведут между собой войну, обмениваясь залпами разоблачений и осуждений. Стороны громко и регулярно обвиняют друг друга в распространении «фейковых новостей». На протяжении нескольких месяцев они представляют друг друга в образе озлобленных лжецов.

Американская высокая трибуна сегодня вышла за рамки показных разногласий и успешных журналистских расследований прежних времен. Если раньше инициаторы злобных обвинений ограничивались оговорами назначенного Врага, то сегодня обвинения звучат в адрес самого президента. Предостерегающий клич «Русские идут» вновь стал главным инструментом в кампании очернительства, направленной на то, чтобы пресечь любые отклонения от чрезвычайно прибыльной генеральной линии на формирование ненависти к врагу и от нескончаемой подготовки к зарубежным войнам.

Большая ложь американской партии денег и корпоративной глобализации разделила Америку на противоборствующие лагеря. Пресса и президент бесконечно обвиняют друг друга с высоких трибун, а тайные агенты американского государства действуют за кулисами в интересах той или иной стороны.

Оружием в этой битве стали фейковые новости.

Фейковые новости и корпоративная глобализация

В этой гражданской войне официальных версий открывается виртуальное пространство для правды, которую давно уже душит «вашингтонский консенсус». Даже Большая двадцатка во главе с США недавно договорилась не осуждать автоматически протекционизм как экономическое зло. Боевой клич транснациональной корпоративной власти тихо убрали с мировой арены.

Неужели большая ложь о «свободной торговле» наконец разоблачена? Она давно уже опустошает жизнь и системы жизнеобеспечения по всему миру, продвигая фальшивый лозунг «Свобода и процветание для всех». На самом деле, под прикрытием толстой корки дезинформации командная система транснациональных корпораций тайно загоняет предприятия по всему миру в множащий углеродные выбросы торговый режим. Этот режим имеет тысячи правил для защиты корпоративного интернационала, который грабит и губит национальные экономики и окружающую среду.

Чтобы скрыть действительность, повсюду звучат пропагандистские лозунги и провозглашаются липовые свободы. Режим корпораций и инвесторов лишил защиты рабочих, окружающую среду и социальную инфраструктуру. Постоянный процесс ликвидации и роботизации рабочих мест и предприятий представляют в ложном свете, говоря о «новых вакансиях» и «повышении жизненного уровня», хотя это противоречит фактам. Дестабилизация и авиаудары добивают богатые ресурсами, но беззащитные общества, которые еще не порабощены условиями договоров.

Фальшивые новости сопровождают каждый шаг. Даже самодовольный режим Трюдо был застигнут врасплох сейсмическим сдвигом в национальных приоритетах. Его министры в панике ринулись в США в поисках оснований для восстановления этого никому не подотчетного режима. Самой главной фейковой новостью стал «экономический рост», и ради этого игнорируется все остальное: увеличение углеродных выбросов, безработица и экологические бедствия.

На самом деле, реального экономического роста нет, а количество отходов не уменьшается. Рост отмечается только в объеме транснациональных денег и в темпах их накопления, а также в покупках иностранных товаров и в сколачивании состояний на самом верху.

Если расшифровать фразу «больше процветания для стран и всего мира», то получится, что транснациональные корпорации и государства заключают все новые соглашения о лишении народов их законного права на организацию и обеспечение реальных потребностей граждан, а также на органично регулируемую защиту окружающей среды и экосистем.

Фальшивые новости повсеместно скрывают опасные последствия этого процесса, к которым относится губительная для окружающей среды добыча полезных ископаемых, постоянная безработица в результате потери рабочих мест, а также отходы, которые все больше отравляют океаны, атмосферу и среду обитания человека. Принятые корпорациями и государствами решения по рынкам углеродных выбросов и по правам на загрязнение ни в коей мере не помогли устранить эти серьезнейшие проблемы, а лишь еще больше обогатили отдельные транснациональные корпорации.

Что касается решения Обамы по принципу «сделаем как в Канаде», то и здесь липовые новости скрывают реальность. За громкой шумихой, скрывающей пустые и невыполненные обещания, канадский режим Трюдо изменил свою риторику, уступив диктату транснациональных корпораций, и заговорил о «свободной торговле», чтобы обеспечить строительство нефтепроводов из активно загрязняющего окружающую среду нефтяного бассейна в Альберте. Эти трубопроводы пройдут через водоемы и земли коренного населения по территории Канады и США. Нельзя не заметить, что у Трампа такие же планы, и что они отменяют обещания Трюдо защитить коренное население Канады.

Недавно я направил письмо своему депутату в парламенте, попросив его представить доказательства того, что обещания премьер-министра Трюдо о «развитии свободной торговли» означают «улучшение жизни для среднего класса и для тех, кто хочет войти в средний класс». Как обычно, никаких доказательств в поддержку нескончаемых ложных новостей, идущих из канцелярии премьер-министра, не нашлось. Весьма показательно другое. Оказалось, что «средний класс» это те люди, которые зарабатывают 180 тысяч в год, и именно их ожидают существенные налоговые сокращения.

Лихая кавалерийская атака Трампа на вашингтонскую ложь, на американские войны и на действия, ведущие к обнищанию рабочего класса, это не решение проблемы равнодушной к жизни людей корпоративной глобализации. Трамп на посту президента это американский олигарх-националист, который со своей повелительной политикой еще более равнодушно разграбляет природу и передает общественное достояние богачам.

Коллективный жизненный капитал, являющийся общей основой нашей жизни, не существует ни для государств «свободного мира», ни для политики глобализации. Та ложь, которую необходимо распространять для отстаивания интересов частных корпораций, с самого начала встроена в их транснациональную командную систему.

Интернет помогает залатать дыру в памяти

Если соединить все точки, становится ясно, что каждый шаг американской партии денег в процессе глобализации обеспечивается ложными новостями.

Последнюю четверть века корпоративные СМИ совершенно нетерпимо относятся к любому, кто требует подотчетности перед гражданским обществом. Вместо нее они ведут новую игру в цифры. Бесконечно идут дебаты о «климатических изменениях», но при этом замалчивается суммарная дестабилизация человеческого и планетарного жизненных циклов, и общество на нее никак коллективно не реагирует. Мы слышим только о панацее повышения рыночной прибыли, которая никак не уменьшает загрязнения, но отвлекает наше внимание от самых пагубных тенденций, уничтожающих жизнь на планете.

С другой стороны, Трамп во время президентской гонки впервые усомнился в большой лжи о «свободной торговле» и «гуманитарных войнах», и был избран вопреки официальной линии. Но противоборствующие лагеря до сих пор воюют, вцепившись друг другу в глотки. Падший истэблишмент, идя проторенной тропой, продолжает обвинять давно уже назначенного зарубежного Врага. В поток липовых новостей о российской агрессии теперь включили сговор администрации Трампа с кремлевскими руководителями с целью достижения победы на выборах. Этот уход от действительности очень сильно напоминает давнюю охоту на ведьм. Как и тогда, факты сегодня не имеют значения, важны только обвинения. Официальная линия СМИ вполне предсказуема: это Россия обеспечила Трампу победу на выборах. Как и всегда, в ходе операции массового психоза включается обратная проекция. Во всем винят официального Врага, чтобы отвлечь внимание от важнейших фактов, являющихся вопросом жизни и смерти. Врага снова обвиняют в том, чем Соединенные Штаты занимались всегда и намного активнее. Это выставляется в качестве основания для нападок на него. В этой операции по возложению вины Россия занимает свое обычное место. А избрание Трампа в 2016 году стало просто очередной вариацией на эту тему.

Между тем, на всем протяжении избирательной кампании и после выборов новая транснациональная общественная среда, которой стал интернет, включая WikiLeaks, постоянно изобличала величайшую пропагандистскую машину в истории, которая сегодня переживает многоуровневый кризис. Давно уже превращенная в норму полуправда, однобокое освещение фактов и бесконечные ложные умозаключения сегодня выходят на поверхность как никогда прежде. Оправдания и ложь на службе у американских имперских замыслов и войн разоблачаются сегодня повсеместно, и никакими шлюзами корпоративных СМИ этот поток не удержать.

На сей раз Россию обвиняют во «вмешательстве и атаках на американские президентские выборы», не предъявляя при этом никаких доказательств преступных деяний и подтасовок голосов. Как и в далеком прошлом, основная тактика это бездоказательный оговор. СМИ многократно повторяют одну и ту же мысль и выступают с грязными инсинуациями. В итоге они добиваются своего. Такой метод всегда приносил результат в прошлом. Так почему бы не попробовать еще раз, поскольку отказали все прочие кнопки, нажатые средствами массовой информации для уничтожения мирных инициатив Трампа в отношении России и отмены его предложения о возвращении в Америку отнятых глобализацией рабочих мест?

Поскольку Трамп во время предвыборной кампании задавал вопросы о том, «нельзя ли подружиться с Россией», и выступал за развитие с ней дипломатических отношений после формирования новой администрации, его вполне можно назвать скрытым врагом, которого необходимо искоренить. Но настоящая проблема состоит в том, что в ложных новостях нет ни слова о том, что он создает угрозу состоянию войны, в котором Америка находится последние 70 лет.

Поэтому, когда Трамп победил, не отрекшись от своей ереси, в ход пошли заранее подготовленные обвинения в связях со злобной Россией, хотя эта страна сегодня является полной противоположностью коммунистическому режиму и олицетворением капиталистических богатств и связей. Здесь мы наблюдаем исступленное стремление возложить вину на вражескую Россию и опорочить любого, кто не согласен с этой официальной линией, пусть даже это агрессивный капиталистический президент США. Ставки очень высоки, и игра должна продолжаться.

Но ни в одном бескорыстном и бесплатном анализе, публикуемом в интернете, нет скрытых мотивов, как нет и заинтересованности в ложных обвинениях. А поскольку такие аналитики обладают более объективной информацией, чем коммерческая пресса, и поскольку публикуемые WikiLeaks факты доходят до десятков миллионов читателей по всему миру, джинн вырвался из бутылки. Грандиозная официальная линия повествования и ставшая нормой большая ложь трещат по швам.

Поэтому как обычно, вина возлагается на назначенного Врага, который сегодня с молчаливого согласия Трампа нападает на американские президентские выборы. Но уже невозможно скрыть спрятанные под потоком фейковых новостей факты, которые заключаются в следующем: позитивные дипломатические отношения с Россией могут остановить начатую против нее прибыльную войну, а также лишить США всех предлогов и оснований для сохранения своего военного превосходства и продолжения самой длинной войны, фронт которой сегодня проходит через Украину.

Свободному интернету не сунешь в рот кляп за то, что он говорит правду. Свободу слова в США нельзя открыто остановить, ибо в этом случае власть утратит всю свою легитимность и будет обречена.

А остальное вполне понятно. Все те некорпоративные и некоммерческие новости с ведущих вебсайтов в интернете, которые обличают американское состояние войны, сегодня всячески порочат и поливают грязью, называя «фейком». В битву вступила третья, неофициальная сторона, которой не нужны ни прибыли, ни карьера, которая не служит боссу из корпорации, но обладает глубокими профессиональными знаниями и талантами. Ее необходимо всячески осуждать, чтобы защитить большую ложь в этой игре войны и денег, которая углубляет кризисы и конфликты, доводя Америку до беспрецедентной гражданской войны между прессой и президентом.

Гарвард и новая дыра в памяти

Потаенным источником американской идеологии и войны является Гарвардский университет, который тоже ввязался в драку. Он официально критикует и осуждает важнейшие американские вебсайты за распространение «фейковых новостей».

Даже церковь в эпоху Средневековья не заходила так далеко со своим списком запрещенных книг. По крайней мере, она не претендовала на научные методы и открыто провозглашала свои догмы. В Гарварде все иначе.

Примечание: Все сайты, на которые нападает Гарвард, являются общим достоянием, и ни один из них не финансируется частными корпорациями и порабощенными ими институтами, в отличие от Гарварда и корпоративных СМИ. Это вполне реальная битва, война за приватизацию новостей с целью извлечения из них коммерческой прибыли. То есть, это именно то, против чего направлена критика борющегося против истэблишмента интернета.

Находясь в тени, Гарвардский университет уже давно пропагандирует непроверенный научный метод. Обычно он предусматривает изоляцию профессорско-преподавательского состава и научных работников от оппозиции и их привязку к частной корпоративной власти Америки и к агрессивным войнам, чтобы они навязывали свое одобренное свыше мнение всему миру. Соответственно, никто не подвергает сомнению великую основополагающую концепцию о том, что Соединенные Штаты есть Добро, а назначенный Враг есть Зло. Изначально предполагается, что у назначенного Врага только злонамеренные мотивы. Именно на этой основе Гарвард строит свои геостратегические модели экономики и войны. Поэтому, когда многочисленные свободные интернет-сайты оспаривают великую основополагающую концепцию, Гарвард и его сателлиты осуждают их, дабы люди не читали эти материалы. Эти осуждения звучат без каких-либо критериев, доказательств и подтверждений, и все сайты Гарвард огульно заносит в категорию распространителей «фейковых новостей».

Здесь полностью отсутствует понимание того, что только в общедоступном интернете процесс изложения правды свободен от руководящего давления, которое направлено на то, чтобы угодить внешним спонсорам и передать нужный им сигнал.

Общедоступный интернет никто не ограничивает условиями коммерческой выгоды, никто не диктует ему, что говорить и что писать. Здесь материальное благополучие авторов никак не зависит от соображений прибыли. У них нет побудительных причин избегать жизненно важных вопросов, запутывать все заумными научными формулировками и писать в стиле рекламы. Пишущие в интернете и не получающие денег за свою работу авторы никак не зависят от важнейшей закулисной игры: дальнейшего обогащения богатых путем отказа от критериев правды.

Если научные круги и корпоративная пресса признают эти основополагающие условия бесплатного интернета, они серьезно ослабят свои позиции как единственного законного источника правды. Свободный интернет это новый мир состязательных возможностей, позволяющий исследовать, понимать и распространять информацию без ограничений со стороны частных спонсоров (на чьи деньги Гарвард живет на протяжении веков).

Когда Гарварду и официальной прессе бросают такой вызов, они встают на дыбы. Они не в состоянии обдумывать факты, потому что у них есть давно уже узаконенные и устоявшиеся посылки и аксиомы, которые они не должны подвергать сомнению и оспаривать, если хотят иметь научный авторитет и получать деньги за свои публичные выступления. Они обязаны критиковать все то, что не соответствует данным посылкам и аксиомам, даже если это правда. Дело в том, что такая правда демонстрирует лживость интерпретаций правящей системы и лишает ее легитимности. Таким образом, Гарвард и американская пресса следуют господствующему методу обратной проекции. Они обвиняют настоящую оппозицию в распространении «фейковых новостей».

Здесь наиболее показательно то, что руководство Гарварда, как и любая другая вузовская администрация, занимается очернительством и навешиванием ярлыков без каких-либо веских аргументов и наглядных демонстраций, что является основой разумных выводов. Но это очень давняя традиция презумпции виновности, которая действует в отношении любого, кого назвали Врагом, и любого, кто разоблачает лживость заявлений о нравственном превосходстве США над всеми остальными и о полученном Америкой божьем благословении вести за собой мир силой или посредством денег.

Поэтому в распространении дезинформации обвиняют только те сайты, которые не согласны с официальной сюжетной линией об американской свободе и правоте во всем. Обвинения в адрес оппозиции настолько въелись в промытые мозги, что бесконечное повторение одного и того же закрепляется в сознании, становясь самоочевидным фактом. Вот почему Гарвард или New York Times автоматически приписывают грязные помыслы любому иностранному лидеру, который выступает против американского вмешательства в дела его страны, в том числе, в выборы. Американское двуличие поражает, но о нем не говорят и не пишут. На самом деле, отвернувшаяся от реальной жизни гарвардская элита в составе геостратегов (они же военные преступники), составителей экономических моделей и так далее, всячески подлизывается к элите корпоративной, которой она верно служит.

Никому не дозволено приводить важные факты и идеи, оспаривающие гипотезу о нравственном превосходстве США, потому что рассматривать и анализировать их нет никакой необходимости. Поэтому гарвардская элита осуждает их, как когда-то церковь осуждала вероотступничество. В итоге американская система поклоняется религии непрекращающейся войны. Она уничтожает всех врагов, посягающих на ее право властвовать. Ее глобализующая совокупность идей устанавливает закон Божий на базе рыночных принципов. А военные преступления превращаются в благословенную справедливость.

Свобода слова, процесс правды и американская конституция

Общедоступный интернет во главе с ведущими учеными, журналистами и техническими специалистами впервые предоставляет беспристрастные показания и свободу слова, которые общественность может открыто использовать и изучать, невзирая на границы. Этот интернет не зависит от корпоративного диктата и от частного контроля за авторскими правами.

Как следствие, общедоступный интернет получил свободу, поскольку прибыль частных корпораций не является для него определяющей целью. Тот, кто знает, о чем говорит, может сказать правду догматикам и власти, не ублажая при этом редакторов, советы директоров и стремящихся к прибыли финансовых руководителей. Правда сама по себе не имеет определения, но она вполне принципиальна, если учесть, что выводы в ней соответствуют реальной жизни.

Хотя Google прячет в черных дырах радикальные правовые факты, ЦРУ проникает в Википедию и так далее, свобода слова в общедоступном интернете выходит за рамки всего того, что гарантирует американская конституция. На самом деле, «священная конституция США», на которой приносят присягу все президенты, обещая «сохранять, защищать и отстаивать», в итоге гарантирует только свободу публичного слова в соответствии с требованиями частных денег.

Еще задолго до 2010 года, когда Верховный суд принял решение по делу «Объединенные граждане против Федеральной избирательной комиссии», американская конституция была составлена так, чтобы обеспечить выполнение одной главной задачи — устранить все прежние ограничения на права владельцев личных средств. Среди прочего, британское право распространялось на коренные народы к западу от Аппалачей и на их земли.

Вот почему с самого начала в американской конституции не учитывались интересы простых людей. Универсальные человеческие потребности в воде, пище, защите и пригодной для жизни окружающей среде были исключены априори. Поэтому гражданские права были впервые узаконены на федеральном уровне в «пункте о регулировании торговли», который гарантировал пассажирам коммерческих автобусов, в том числе, чернокожим, право беспрепятственно пересекать границы.

По этой же причине 14-я поправка о защите равных прав освобожденных рабов в итоге стала юридическим основанием для покупки конституционных прав живых людей частными корпорациями и богатыми фондами (например, крупные корпорации обрели право покупать выборы и лишать государство доступа к своей финансовой отчетности).

Даже ставшие иконой права на «жизнь, свободу и счастье» оказались на деле правами частного рынка, которые позволяют «фиктивным лицам» из корпораций получать неограниченный доступ к деньгам, дают защиту от общественного перераспределения богатства, а частным богатеям предоставляют возможность говорить с Америкой, покупая рекламу и предвыборные объявления с нападками на соперников.

Подтасовка американской конституции произошла в 1787 году. Как объясняет в своей личной переписке профессор конституционного права Мэтью Стэнтон (Matthew Stanton), работающий в Чикаго в легендарном Кентском колледже права:

Подтасовка была осуществлена в результате сговора в 1787 году, когда 39 подписавших конституцию людей уединились в молитвенном доме в Филадельфии, закрыв двери и окна, якобы для того, чтобы внести поправки в Статьи Конфедерации, а на самом деле составили новый документ, позволивший создать федеральную систему с централизованным управлением экономикой, которое осуществляли богатые собственники.

Россия как Враг: счастливая развязка для фейковых новостей

Возможно, вы помните, что именно корпоративная пресса и обогатившаяся на Уолл-стрит кандидат в президенты Хиллари Клинтон начали выступать с обвинениями в распространении фейковых новостей, чтобы оправдать поражение кандидата от демократов. Надев маску политкорректности, Хиллари Клинтон, получавшая деньги от богатой партии войны, объяснила свое поражение на выборах в 2016 году происками нового врага, который выступил против официальной линии и против нее самой. Когда эта «зеркальная» история не прижилась, она объединила усилия с корпоративными СМИ на другом направлении. «Фейковые новости» ввели американцев в заблуждение. New York Times, Washington Post, телевизионные каналы и прочие сказочники из истэблишмента увидели золотую жилу далеко за рамками провальной попытки Клинтон стать президентом.

На самом деле, корпоративные средства массовой информации утрачивали свою конкурентоспособность из-за растущей привлекательности бесплатных социальных сетей. Некогда всемогущая пропагандистская система прессы приходила в упадок и запустение. Рассказ о фейковых новостях дал СМИ возможность осудить новости и комментарии в бесплатном интернете как аморальные. Выборы 2016 года стали тем рычагом, при помощи которого пресса вернула себе значительную долю рынка.

Очень скоро увеличивать количество подписчиков и расширять рамки информационных программ стали не только фейковые новости. Война как мир и корпоративная глобализация как свобода нашли, наконец, новую мишень и врага в лице России, которую можно было обвинить во всем. Теперь можно было запускать новости о том, как Россия проводила хакерские атаки и вмешивалась в проигранные Клинтон выборы. Наверное, Россия действительно превратилась в пустышку, поскольку ее ограбили глобальные корпорации и олигархи. Но ее все равно можно и дальше использовать в качестве предлога для новых военных преступлений и агрессий США и НАТО, а потом взваливать на ее всю вину. Украина это очень важный трофей как хлебная корзина Европы и страна с только что открытыми и весьма богатыми месторождениями углеводородов. Теперь, когда на Украине под руководством США совершен переворот и началась этническая гражданская война, злобную Россию снова можно сделать козырной картой и обвинить в атаках на американские выборы.

А поскольку Россия под руководством Путина четко провела предупредительные линии в Крыму и поддержала русскоязычный регион, восставший против военных преступлений США (по нормам международного права), все прекрасно сходится. Это же «бесконтрольная российская агрессия», которую можно использовать в обратной проекции против самой жертвы, причем с благородным налетом высокой нравственности. Можно обвинить ее во вмешательстве в американские выборы и в избрании Трампа, и в то же время уничтожить российско-американские мирные инициативы. Факты для подтверждения обвинений не требуются. Также не нужно нарушать закон, чтобы обвинить в измене любого, кто хоть как-то поддерживает контакты с российскими официальными лицами в рамках мирных инициатив. Все это можно обернуть даже против избранного американского президента.

В то же время, такими действиями можно будет стереть из памяти факты американского вмешательства в выборы за рубежом и во внутренние дела других стран. Можно заставить забыть про массовые убийства и диктатуры с целью срыва избирательных процессов в самых разных странах, начиная с Вьетнама и Чили, и кончая Украиной в 2010 году. А еще можно устроить диверсии против социал-демократий Латинской Америки.

Даже если бы это была затея массового убийцы и психопата в обратной проекции, то в нее было бы трудно поверить. Но эту историю сегодня прокручивают в американских новостях, называя важным событием, в котором нет ни малейшего следа американских беззаконий, силового давления и нарушений норм международного права. Эти обвинения звучат сами по себе в американских СМИ и во всей империи. Наступила весна 2017 года, и нескончаемые инсинуации о предательстве подобно паводковым водам наполняют сознание людей, появляясь на сайтах корпоративных СМИ. А конгресс в это время готовится к очередной инквизиции президента.

Интересно наблюдать за двумя прецедентами. Две предыдущие инквизиции развернули свою работу вскоре после того, как Билл Клинтон заявил в Индии, что «пришло время развивать, а не сворачивать глобальную торговлю», а Ричард Никсон создал Агентство охраны окружающей среды, запретил корпорациям выводить американские рабочие места за рубеж и помирился с Китаем. Заметим, что Трамп хотел сделать то же самое с Россией.

Нелепое лицемерие, фактологический вакуум и громкие звуки барабанов войны, которыми сопровождаются обвинения, снова проявили себя во всей красе. Атаку на избранного президента в качестве бойцовой собаки возглавили СМИ. И все из-за того, что Трамп поддерживал деловые отношения с Россией. Мало кто замечает, какие огромные ставки в этом процессе сделали американские СМИ и военный истэблишмент. Cui bono? Кому это выгодно? Этот вопрос никто не задает

Что в этом нового? Если непрестанно размахивать жупелом «российской агрессии», это отвлечет внимание всех от действительно важных вещей, среди которых продолжающиеся массовые убийства при помощи американских беспилотников и экологические войны, присутствующие в повестке Трампа. Нефтяные и горнодобывающие корпорации Канады вместе с крупными банками прячутся за повсеместными фейковыми новостями, а улыбающегося Трюдо выставляют вперед в качестве ширмы. НАТО, стоя за Трампом, требует больше денег, а сам он громко хвалит то, что ранее называл «устаревшим». То же самое и с ЦРУ, которое Трамп раньше осуждал. Те, кто надеется, что при Трампе Америка откажется от превратившейся в норму большой лжи и военных преступлений, ждут предстоящих событий со смесью страха и радостного предвкушения.

Кто свяжет все воедино и составит полную картину происходящего? Несмотря на громкие официальные заявления, правящие круги американской империи не осознают, какими могут быть последствия для человечества и для всей нашей планеты. Они вынуждены скрываться за ложными новостями, чтобы действовать дальше. По этой причине новостной фейк это отнюдь не временное явление, присущее эпохе Трампа. Это необходимая иллюзия для системы, совершающей экологический геноцид. Симптомы и тенденции видны повсюду. Но американская призма искажений реальности регулирует сознание, ощущения и реакции, не позволяя США сойти с курса.

Это можно сказать об обеих сторонах трамповского разлома, а также о корпоративных кругах Канады, которая является для США крупнейшим торговым партнером, заводом-филиалом и ресурсным рогом изобилия. Что здесь нового? А то, что иллюзии правящей верхушки разделились на самой вершине американской политической и идеологической системы. Феномен Трампа является отражением этого раскола. Американская империя оказалась в глубоком кризисе из-за разрушения систем жизнеобеспечения общества и природы. Канцерогенный рост спроса на частные деньги, никак не связанные с производством жизненно важных вещей, это та действительность, которая скрывается за всеми информационными фальшивками.

Жизнь ничего нам не гарантирует. «Глобальная система безопасности» защищает только денежные ценности и оборот, которые время от времени меняют хозяев. Люди повсюду ведут борьбу за выживание. Господствующая концепция «экономики» зеркально отображает систематическое истощение ресурсов, а также деградацию и расхищение жизненного капитала в органической, общественной и экологической жизни. Универсальные предметы первой необходимости для человеческой и иной жизни исчезают, портятся и разбазариваются под лозунгом «эффективности».

Президент Трамп поднялся на политический ринг, чтобы драться с истэблишментом в весовой категории капиталиста-националиста. В ближайшей перспективе он будет терять деньги. Его президентская программа слепа к потребностям экологии, и его примеру следуют воюющие с ним средства массовой информации. Все, что они могут делать, это демонизировать нормальные отношения с Россией, которая официально названа Врагом. Между тем, Трамп практически распустил Агентство охраны окружающей среды и прекратил выделение федеральных средств на восстановление Великих озер, которые являются самым важным источником пресной воды на планете.

Эти серьезнейшие по нормам международного права преступления никто не признает. В Канаде нацистского отпрыска и сторонницу насильственного переворота и гражданской войны на Украине ставят на должность министра иностранных дел, и эта дама с неонацистскими наклонностями развивает кипучую деятельность в США, чтобы антироссийский джаггернаут как и прежде шел на всех парах, подпитываясь этническими предрассудками и фейковыми новостями.

Закономерности вполне понятны, но о них никто не говорит. Враг Россия автоматически становится темой информационных вбросов, отвлекая внимание от провалов и неудач руководства США и стран-сателлитов, которые видны почти на всех уровнях. Уважительные отношения с российским послом стали «сговором» и табу.

Что скрывается за вопросами, которые не задают

Каким образом Россия оказалась виноватой в раскрытии информации о том, что аппарат Хиллари Клинтон украл у Берни Сандерса шанс стать кандидатом в президенты от Демократической партии? Этот вопрос не задают. Вашингтонские СМИ и видимая часть конгресса вместо этого кричат о «сговоре с Россией», сделав большие ставки в новом шоу инквизиции. Беспочвенные подозрения льются в средствах массовой информации бурным потоком, потому что назначенного Врагом надо всячески порочить, даже если он избранный президент.

Кто знает о том, что Соединенные Штаты совместно с вооруженными силами Британии, колониальной Канады и Японии в 1917 году пытались удушить русскую революцию, действуя в интересах царского самодержавия и западного капитализма? И более глубокий вопрос: кто назовет определяющую цель, уже более ста лет стоящую за всеми демонстрациями силы и обвинениями? Чтобы успешно управлять американской империей, надо отвлекать внимание людей от таких фактов, как военные преступления США и грабеж общественного достояния, провозглашая при этом Америку «мировым светочем свободы».

Новый президент и его госсекретарь из Exxon Mobil хотят наладить деловые отношения с Россией. Внутри американской империи сталкиваются очень мощные силы, конфликтующие из-за бизнеса и войны. Крупные нефтяные компании в обеих державах борются с американским истэблишментом, зациклившимся на врагах США и на действиях по их очернительству. А раньше они вместе вели это шоу, причем вели его очень долго. Сейчас транснациональные нефтяные корпорации в США и России выходят из тупика, в котором они воевали друг с другом, поняв, что такая война не принесет выгод ни одной из сторон, но вполне может развернуть цивилизацию вспять.

Опять же, полной картины как не было, так и нет. Абсолютно контрпродуктивную войну против России ради сохранения американского денежно-военного государства разжигает Уолл-стрит. Она тайно способствует снижению нефтяных цен ближними фьючерсами, чтобы укрепить свою финансовую мощь посредством долгов, и в то же время, отвлекает внимание людей от величайшей аферы в истории, которая все еще продолжается. Заметьте, что Уолл-стрит никто не тронул, даже несмотря на то, что она с 2007 года украла у государства и из пенсионных фондов триллионы долларов.

Обвинять Россию это нормально, потому что Уолл-стрит выигрывает от этого, будучи верховным руководителем губительной и контрпродуктивной системы денег и войны. От этого выигрывает партия денег, получающая все больше государственных средств благодаря своему контролю над долгом и его накоплением. От этого выигрывает военно-промышленный комплекс, который невозможно остановить даже в мирное время после того, как он в соответствии с планом разрушил «империю зла». От этого выигрывают корпоративные средства массовой информации, которые раскрутили маховик дезинформации, рекламируя, идеализируя и отвлекая внимание от войн глобальной империи и ее оккупационной власти. Военные стратеги из лагерей неоконов и неолибералов действуют в этом сумеречном государстве в качестве управленцев, полностью завися от образа России как Врага.

Поэтому они очень сильно заинтересованы в том, чтобы непрестанно обвинять Врага в неких злобных замыслах, создавая мощное прикрытие для американской империи и унаследованной ею военно-криминальной системы. Взаимодействуя с деспотичными местными олигархиями, эта ось все сильнее разрушает общества в интересах корпоративных, банковских и военных мародеров, получая от них денежные подачки (это относится и к научным кругам). Для налаженной системы агрессии не существует ни барьеров, ни границ, и все ее действия оплачиваются из государственной казны и из всевозможных систем жизнеобеспечения.

Президент Трамп не разрушает этот роковой замкнутый круг. Он требует, чтобы вассальные государства платили США за военную защиту. Это новая глобальная система вымогательства, поддерживающая натовские олигархии в их противодействии переменам. В то же время, Трамп уничтожает систему защиты окружающей среды, чтобы были деньги на увеличение военной мощи. Трамп со своим популистским бахвальством этой типичный пример американской капиталистической алчности и агрессивности. Но то обстоятельство, что его тоже обливают грязью, так как он отказывается ненавидеть Россию, изобличает главную отговорку военной машины США-НАТО. За нескончаемым наращиванием вооружений под руководством США, за угрозами и бомбардировками главным образом ни в чем не повинных людей по всему миру, и за обвинениями террористов в тех ужасах, которые прочно встроены в глобальную систему «роста», стоят фейковые новости, действующие в качестве прикрытия. Преступные массовые убийства при помощи военных беспилотников по-прежнему остаются незамеченными. Банки продолжают грабить народное богатство, и это превращается в узаконенную систему. Университеты, система здравоохранения и объекты государственной инфраструктуры приватизируются ради прибыли, и при этом никто не применяет жизненно важные критерии и не думает о последствиях.

Трамп лишает американское общество богатства в интересах американских денежных мешков точно так же, как это делала до него рейгановская машина по разграблению государственных и общественных средств. Она сливала государственные доходы в черную дыру американского долга, обвиняла деревья в кислотных дождях, а массовых убийц социалистов в Афганистане и Никарагуа называла борцами за свободу. Что изменилось с тех пор в фейковых новостях корпоративных СМИ?

Трамп на посту президента стал прямой противоположностью Трампу-кандидату, обещавшему бороться с истэблишментом. Он воюет с американским Агентством охраны окружающей среды (это единственная организация по защите коллективной жизни). Он дробит налоги на корпорации в угоду богатым, превысив рейгановские налоговые сокращения, составившие 500 миллиардов долларов. Он приватизирует ветшающую государственную инфраструктуру, чтобы спекулянты и застройщики могли взимать плату за проезд, получать прибыль и наживаться в ущерб налогоплательщикам.

Кто в корпоративных СМИ или в конгрессе задает вопросы по этому поводу?

Канадский режим Трюдо копирует новую масштабную схему приватизации государственной инфраструктуры. Но он скрывает это, называя ее государственными инвестициями в общественное благо. Крупные банки и спекулянты по обе стороны границы оказываются в выигрыше независимо от того, какую легенду им придумывают корпоративные СМИ и государство. Общие блага распродаются под прикрытием фейковых новостей, которые вещают о подотчетности и о пользе для общества. Но то, как механизмы уничтожения всего живого на Земле и перераспределения общественных благ обогащают богачей, находится за гранью понимания, хотя и остается незамеченным.

Пользуясь усиливающейся поддержкой заинтересованных лиц, Трамп на посту президента не скрывает процесс коммерческой приватизации государственной инфраструктуры США и политику разрушения государственного здравоохранения и защиты окружающей среды. Либеральная партия Трюдо, надевшая маскарадный костюм социал-демократов и ради победы на выборах пообещавшая резко повысить расходы на социальные нужды, сегодня попустительствует дорогой и бессмысленной приватизации в гигантских масштабах, упорно не желая видеть неоспоримые факты.

Колоссальные схемы разграбления общественного богатства на всех уровнях сопровождаются избирательным и тенденциозным освещением в СМИ, и это делается на каждом шагу и во всех областях. А оправданием этих действий по всей американской империи является неизменный боевой клич о том, что Россия это Враг. В условиях углубляющегося кризиса правящей оси прогнозируемые «атаки» России остаются главной темой шоу.

Слепая мораль американской власти

В американской идеологии нет общей платформы, кроме веры в божье напутствие править миром и в величайшую в истории машину убийства, обеспечивающую это правление. Поэтому данная идеология может показаться доводами психопата в расширенной версии.

Но сказка об американских нравственных принципах настолько овладела сознанием людей, что явное равнодушие США к жизни не признают даже философы. Америка продолжает действовать дома и за рубежом без фундамента жизненных ценностей и без морального компаса. А поскольку спрос ведомого США глобального рыночного механизма на органические, социальные и экологические системы жизнеобеспечения все время увеличивается, этот механизм неумолимо движется в сторону кучки мультимиллиардеров, у которых больше богатств, чем у 99% населения. При этом хищническое уничтожение планеты преподносится как свобода и развитие.

Как еще может себя вести глобальная канцерогенная система? Но почти никто не признает, что эта система попирает жизненные потребности на всех уровнях. Реформатор Трамп решил дать еще больше власти и богатств американским богачам. Он выступает с нападками на экологические исследования и нормы, не имея более привлекательной альтернативы. Он стремится отменить реформу здравоохранения Обамы, не учитывая общественное мнение. Его националистическая программа сокращения расходов по сути дела слепа к жизненным потребностям.

Этот кризис проникает в нравственную ДНК данного американского проекта и в экономическую, политическую и идеологическую систему. Основополагающий фактор ценностей уже давно считают не требующей доказательств аксиомой даже высоконравственные американские философы и социологи, кладя его в основу своих моделей. А максимальная прибыль частного капитала стала безграничной мета-программой.

Вследствие этого возглавляемый и навязываемый США «глобальный свободный рынок» не имеет контура обратной связи и неспособен защитить человеческую и планетарную жизнь от опустошения, погони за частной прибылью и расточительства на всех уровнях. Правящая система организована таким образом, чтобы увеличивать потребность в деньгах и товарах у тех, кому есть чем платить. Учет универсальных жизненных потребностей априори исключен из американской конституции, из господствующей рыночной доктрины и из общепринятых теорий.

До избрания Трампа президентом я писал о том, что он является олицетворением самой Америки. Но главная функция американской легенды прикрытия, которой является узаконивание и идеализация, еще не расшифрована. Система экологического геноцида становится приемлемой для человеческого сознания по причине сюжетных линий и высоконравственного изложения, которые превращают ее в героическую свободу, индивидуализм и моральное превосходство.

Такое высоконравственное изложение было встроено в американскую империю со времен ее революции против Британии. Сделано это было для того, чтобы осуществить вторжение на американский Запад вплоть до Тихого океана, и чтобы под лозунгами «свободы», «развития» и «самообороны» разрушить жизнь и системы жизнеобеспечения развитых коренных народов. Чтобы обеспечить успех величественной повествовательной линии, надо скрывать правду о непрекращающемся экологическом геноциде за лживой риторикой о добродетели и истине, которая непонятна остальным.

Этот первый принцип (миф о высокой нравственности) влечет за собой второй, состоящий в том, что чужеземного Врага надо постоянно обвинять в деструктивных атаках на барьеры и в сопротивлении им, хотя на самом деле этим занимается система. А поставив все системы жизни и жизнеобеспечения в подчинение механизмам извлечения максимальной прибыли и самым богатым гражданам, можно идти дальше. Под прикрытием фейковых новостей захватнические и грабительские войны можно представить как отважную и выгодную всем борьбу.

Работающие ради прибыли частные корпорации это мощный механизм правового обеспечения данной транснациональной системы, которая нацелена на обогащение богатых всеми рыночными, государственными и военными средствами, которые только можно создать в ее интересах, начиная с американской конституции (о чем я говорил выше). Этот механизм является неотъемлемой частью законодательной, судебной и исполнительной власти. Поэтому в сегодняшней системе конституционно оформленная партия денег контролирует все три ветви власти, а также систему финансирования общественных наук и философии.

Фейковые новости в самом широком смысле являются постоянным прикрытием, маскирующим и оправдывающим основополагающую программу, в которой алчная партия денег и войны полностью зависит от назначенного Врага, так как он дает вечное оправдание для грабежа американского и мирового общественного благосостояния, а также для противодействия оппозиции и переменам.

Джон Макмертри — научный сотрудник Королевского общества Канады. Его работы переведены во многих странах от Латинской Америки до Японии. Он автор трехтомника «Философия и мировые проблемы» (Philosophy and World Problems), опубликованного ЮНЕСКО. Последняя книга Макмертри называется «Онкология капитализма. От кризиса к выздоровлению» (The Cancer Stage of Capitalism: from Crisis to Cure).