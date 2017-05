/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува членовете на Демократическата партия, които, по негово мнение, "разединява" американското общество и отбеляза, че Русия трябва да се "счупва от смях", като гледа как САЩ се разделят сами на части, съобщи РИА "Новости" в петък (12 май).

"Русия вероятно се счупва от смях като гледа как САЩ сами си се разпокъсват на части, заради оправданията на демократите за загуба на изборите", написа американският президент в Twitter.

Президентските избори се проведоха в САЩ на 8 ноември.

Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън заяви на 2 май, че не е станала президент на САЩ заради намесата на външни сили. За неуспеха си тя обвини директора на ФБР Джеймс Коми, "руския WikiLeaks" и президента на Русия Владимир Путин. Според нея именно те са наплашили избирателите, които почти ѝ били отредили президентския пост в държавата.

На 9 май президентът на САЩ Доналд Тръмп освободи от длъжност директора на ФБР Джеймс Коми. Решението е взето по препоръка на генералния прокурор и правосъден министър на САЩ Джеф Сешънс и неговия заместник Род Розенщайн. Според юристите Коми не може ефективно да изпълнява отговорностите си, по-специално заради допуснатите от него грешки в заключителната част на разследването по делото, свързано с използването на личен компютърен сървър от Хилари Клинтън за водене на служебна кореспонденция в ролята ѝ на държавен секретар на САЩ.

____________

Donald J. Trump✔ @realDonaldTrump

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election.

11:34 PM - 11 May 2017

