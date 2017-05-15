/Поглед.инфо/ Миналият петък руското Министерство на отбраната потвърди съобщението на американския телевизионен канал NBC за „приближаването” на руски самолет Су-30 до американски самолет P8A „Посейдон”, в небето над Черно море на 9 май. Съобщава се също, че руският прехващач на дежурство в ПВО на Южния военен окръг, е бил само на шест метра от „Посейдон”, летящ по протежение на границата с Русия в международното въздушно пространство.

Според военните експерти, този тип американски самолет е оборудван с електронна разузнавателна техника и не случайно се появява на руските граници точно на 9 май, за да провери реакциите на руската ПВО. Иначе казано – "празнично разузнаване".

(рус.ез.)

Что искал самолет-разведчик ВМС США у российских границ

В пятницу Министерство обороны России подтвердило сообщения американского телеканала NBC о сближении российского истребителя Су-30 с патрульным противолодочным самолетом ВМС США P8A «Посейдон» в небе над Черным морем 9 мая.

Сообщается, что перехватчик дежурных сил ПВО Южного военного округа прошел всего в шести метрах от «Посейдона», летевшего вдоль границы России в международном воздушном пространстве.

Российский летчик выполнил маневр приветствия — «помахал» крыльями быстрым креном влево-вправо, после чего P8A ретировался.

«Американский самолет-разведчик изменил маршрут полета и удалился от российской границы, а Су-30 вернулся на аэродром базирования», — пояснили в оборонном ведомстве, добавив, что сближение произошло около 12:00.

Командир американского самолета и представитель ВМС США Памела Кунце оценили действия российских летчиков как безопасные и профессиональные.

Последняя подчеркнула, что «Посейдон» выполнял рутинную задачу, а подобные полеты в международных водах являются распространенной практикой многих стран. Однако ряд военных экспертов полагают, что современный американский самолет, напичканный разведывательной электроникой, не случайно появился у российских границ именно 9 мая.

«Праздничная разведка»

В этот день около полудня командование Черноморского флота, значительная часть личного состава надводных кораблей, подводных лодок и войск береговой обороны были задействованы в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы. Торжественный парад в Севастополе принимал лично главнокомандующий ЧФ адмирал Александр Витко.

Вероятно, пилот «Посейдона» надеялся «проскочить» незамеченным как можно большую дистанцию для сбора определенной информации. Такая «праздничная разведка» широко практиковалась обеими сторонами в годы холодной войны — достаточно вспомнить инцидент с летчиком Гэри Пауэрсом, сбитым над Свердловском 1 мая 1960 года, когда СССР отмечал День солидарности трудящихся.

«Очевидно, американский пилот пытался выяснить, как мы отреагируем на его появление в условиях неполной боевой готовности, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. — Целью таких полетов обычно является „вскрытие” позиций систем ПВО, противокорабельных ракетных батарей и других вооружений на нашем побережье и в акватории».

Большой интерес для западных разведок представляют, например, береговые комплексы «Бастион» и «Бал», дислоцированные в Крыму. Они снаряжены дальнобойными противокорабельными ракетами и способны вести огонь с замаскированных и укрепленных позиций по целям в большей части акватории Черного моря.

Но в первую очередь американцев интересуют количество и место дислокации ЗРС С-400 «Триумф» и С-300ПМ в Крыму. Они стоят на вооружении 31-й дивизии ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го и 18-го зенитно-ракетных полков, базирующихся на полуострове. Установить их точные позиции американцы пытаются «ловлей на живца».

«Выглядит этот процесс следующим образом: как только самолет-провокатор приближается к границе, включаются наши радиолокационные системы (РЛС) и начинают его „вести”, тем самым выдавая свое местоположение, — поясняет Судаков. — Параллельно американские спутники, „висящие” над регионом, проводят топографическую съемку местности, основываясь на данных, полученных от разведчика.

Цель — выяснить, какие типы вооружений привязаны к этим РЛС, где их позиции и сколько их всего. Это обычная практика, но летать вдоль российских границ в самый святой для нашего народа день — это довольно наглая провокация».

Формально P8A — патрульный противолодочный самолет. Но, как отмечает эксперт, неизвестно, какое оборудование было установлено на том конкретном «Посейдоне», который приблизился к нашим границам 9 мая. Такой самолет — это, по сути, летающий компьютер, способный решать самый широкий круг задач.

Подслушать «Варшавянку»

P8A «Посейдон» был разработан специально для Военно-морских сил США с целью борьбы с подводными лодками вероятного противника. Свой первый полет он совершил в 2009 году, в 2013-м был принят на вооружение. На сегодняшний день построено около 50 самолетов этого типа.

«Посейдон» может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески для противокорабельных ракет, противолодочных торпед, морских мин, авиабомб и специального оборудования. Его «глазами» является радиолокатор Raytheon APY-10, а также различные технические средства разведки, которыми на борту управляют 16 операторов.

Не исключено, что «Посейдон» работал на российской границе по своему прямому назначению — «рассыпал» гидроакустические буи вблизи нашей акватории. С 2014 года Черноморский флот практически полностью обновил корабельный состав своего подводного флота — для него на Адмиралтейских верфях было построено шесть дизель-электрических подлодок (ДЭПЛ) модернизированного проекта 636.3 «Варшавянка». Они относятся к третьему поколению ДЭПЛ, которые считаются одними из самых малошумных в мире.

Подводные лодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Великий Новгород», «Колпино» и «Краснодар» уже официально переданы Черноморскому флоту.

Последняя, как сообщалось 4 мая, в настоящий момент совершает океанский переход к месту базирования из Балтики, где проходила финальный этап испытаний. Возможно, ее и «караулил» американский «Посейдон» — ВМС США наверняка были бы не против заполучить акустические сигнатуры (звуковой «портрет», индивидуальный для каждого типа ПЛ) новых российских «Варшавянок», что упростит их обнаружение в дальнейшем.

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