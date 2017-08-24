/Поглед.инфо/ Президентът Путин преобрази световния баланс, използвайки разузнаването като оръжие. Той се стреми да разшири влиянието си. Гарантирано му е четвърто преизбиране на президентските избори през март идната година. Но да се прогнозира бъдещето на азиатско-тихоокеанския регион, където около Япония се борят САЩ, Китай и Русия, е невъзможно без да се отчита руската логика.

В края на юни руската служба за външно разузнаване публикува на официалния си уебсайт странни документи: "На 28 юни нелегалното разузнаване на Русия (СВР) отбеляза 95-та си годишнина". Службата е един от наследниците на КГБ. Независимо от това, в официалната структура на СВР не се съобщава за нелегално разузнаване. Обадих се в пресслужбата на СВР.

- Правилно ли разбирам, че в официалната структура не се съобщава за нелегално разузнаване, но то съществува?

- Разбира се.

Този факт беше признат много ясно. Президентът Путин открито заявява, че всеки ден при него постъпва информация от нелегали, които работят в чужбина под фалшиви имена и гражданство. "Не са много страните, които имат толкова мощни специални служби като тази на нелегалното разузнаване", заяви с гордост Путин. Много страни се занимават със шпионаж; но няма държави, които открито да се гордеят с нелегалните си дейности...

(рус.ез.)

Российская логика расшатывает мир

Путинская дипломатия и информация в качестве оружия.

Действия России в связи с международной ситуацией привлекают все большее внимание. Президент Путин расшатывает мир, используя разведку в качестве оружия. Он стремится расширить свое влияние. Эксперты полагают, что четвертое переизбрание на президентских выборах в марте будущего года ему гарантировано. Похоже, что Путин будет находиться у власти почти четверть века. Без учета российской логики невозможно спрогнозировать будущее Азиатско-Тихоокеанского региона, где вокруг Японии ведут борьбу США, Китай и Россия.

Заявления о незаконной шпионской деятельности

4 и 28 июля КНДР запустила ракеты, что привело к тому, что мир стал опасаться военного столкновения между США и КНДР. По этому поводу Россия делает нелепые заявления: были запущены ракеты средней дальности, высота и радиус действия которых не превышает тысячу километров.

И это несмотря на то, что КНДР с гордостью сообщила, что ей удалось запустить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), и США, Япония и Южная Корея пришли к аналогичному выводу. КНДР выразила жесткий протест. 10 августа Центральное телеграфное агентство Кореи подчеркнуло, что во всем мире только Россия игнорирует реальное положение вещей.

При этом предполагается, что аналитические способности России занимают лидирующие позиции в мире. Более того, КНДР — это дружественная страна.

Почему это происходит? Возможно, Россия хочет подчеркнуть, что КНДР не пересекла «красную черту», проведенную США, что Вашингтон не имеет права применять военную силу. Так это воспринимают дипломаты, представляющие заинтересованные страны.

Ценность информации для России заключается не в правде или вымысле. Главное в том, есть ли возможность использовать ее как оружие для того, чтобы занять более выгодную позицию. Таких примеров можно привести множество.

В конце июня Служба внешней разведки России (СВР) опубликовала странные документы на своем официальном сайте: «28 июня Нелегальная разведка СВР России отмечает 95 лет». СВР — один из преемников КГБ. Тем не менее в официальной структуре СВР не существует Нелегальной разведки. Я позвонил в пресс-службу СВР.

— Правильно ли понимать, что Нелегальной разведки нет в официальной структуре, но она есть?

— «Конечно».

Этот факт был признан очень просто.

Президент Путин, работавший в КГБ, на церемонии открыто заявил, что ежедневно поступает информация, которую собирают нелегалы, действующие за рубежом под вымышленными именами и гражданством. «Немного стран, у которых есть такие мощные специальные службы, как Нелегальная разведка», — с гордостью заявил Путин.

Ни для кого не секрет, что многие страны ведут шпионскую деятельность. Тем не менее практически нет стран, которые открыто гордятся нелегальной деятельностью.

Примечательна структура власти, которая официально поощряет и прославляет нелегальную деятельность для государства. Есть различные подозрения, связанные с Россией: допинговый скандал, вмешательство в американские выборы президента для того, чтобы обеспечить победу Трампу, и так далее. Путин отрицает причастность государства. Тем не менее нельзя не признать, что ему не хватает убедительности, даже если не брать в расчет, правда это или ложь.

Боязнь США и сотрудничество с Китаем

4 июля в Москве Путин наградил руководителя Китая Си Цзиньпина высшей наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это — первый случай, когда награждается лидер страны, которая не входила в состав СССР. Путин выразил благодарность за развитие стратегических сотруднических отношений.

Когда мировые лидеры слышат, что звонит Трамп

Администрация Путина поставила перед собой цель: уйти от однополярного мира, контролируемого США после холодной войны, и создать многополярный мир.

Чтобы ослабить влияние США и стать одним из столпов многополярности, Россия позиционирует Китай в качество самого важного партнера.

В период с 25 по 27 июля в Балтийском море впервые в истории были проведены крупные российско-китайские военно-морские учения. Под носом у прибалтийских стран и государств северной Европы, которые опасаются российской военной мощи.

Эксперты полагают, что цель была в том, чтобы совместно с КНР оказать давление на блок НАТО, возглавляемый США.

Китай и Россия действуют сообща и по северокорейской проблеме.

Они в один голос протестуют против жестких санкций. Более того, как и Китай, Россия выражает жесткий протест в связи с развертыванием в РК американской системы ПРО THAAD. Цель состоит не только в том, чтобы проявить заботу о КНР, но и предотвратить смещение военного баланса в Азиатско-Тихоокеанском в сторону США.

Изначально Россия считает, что США представляют большую угрозу, чем КНДР. Путин выступает против ядерных разработок КНДР, однако ему понятен мотив: «необходимо защитить себя от США».

С Вашингтоном существуют трения и после инаугурации Трампа, которого считали пророссийским кандидатом. Путин не скрывает своего разочарования: «В ближайшее время отношения с США не улучшаться». В конце июля он принял решение депортировать из России 755 американских дипломатов и сотрудников.

Тем не менее эксперты полагают, что Россия и впредь продолжит искать точки соприкосновения с США. Они по-прежнему представляют подавляющую политическую и военную силу. Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин отмечает: «Сотрудничество с США повышает статус России на международной арене».

Россия противопоставляет США ядерное оружие, однако по данным на 2016 год, она занимала только 12 место по объему ВВП. Это — одна девятая часть Китая и меньше Южной Кореи.

«Неконструктивно, когда США и Китай объединяются против России или Китай и Россия находятся в конфронтации с США», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Скорее всего Кремль опасается, что Вашингтон позабудет о России и начнет углублять отношения с Китаем, поэтому хочет поддерживать сбалансированные отношения между тремя странами.

Суровая реальность российско-японских переговоров

18 марта в России пройдут выборы президента. Практически никто не сомневается в участии и победе Путина.

18 марта — день, когда Россия в 2014 году аннексировала Крым. Это — памятная дата для России. Можно сказать, что сам факт переноса голосования на этот день свидетельствует о том, что Путин готовит себе почву для четвертых выборов.

После прошлых выборов президентский срок был увеличен до шести лет. С учетом четырех лет, когда Путин уступил пост президента Медведеву и руководил правительством в качестве премьер-министра, срок его полномочий, стартовавший в 2000 году, составит целых 24 года.

(1) Ослабить военное и политической влияние США

(2) Стабилизировать отношения в тройке США/Россия/Китай

(3) Использовать информацию в качестве оружия, игнорируя то, правдива она или нет.

По всей видимости, эти основные принципы власти не изменятся.

В будущем месяце премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Владивосток и проведет третью в этом году встречу с Путиным. Тем не менее до урегулирования проблемы «северных территорий», на которое надеется Япония, пока далеко. Дело в том, что с точки зрения России если передать территории Японии, которая является преданным союзником США, это усилит влияние Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При обсуждении того, как в дальнейшем формировать отношения с соседней Россией, необходимо учитывать суровую реальность.

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