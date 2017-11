/Поглед.инфо/ Да се вържеш към електромрежата у нас е трудно като в Того. Данъците са ниски, но се плащат бавно, отчита докладът Doing Busines

Жестоко пропадане - това е оценката за бизнес климата в България в новия доклад Doing Busines 2018 ("Да правиш бизнес") на Световната банка, публикуван вчера. Страната ни се е сринала с 11 стъпала до 50-о място в редовната класация, която показва на инвеститорите кои са най-уредените и дружелюбни икономики на планетата, където си заслужава да влагат парите си. И както се вижда ясно в проучването, днешна България определено не е сред оазисите за правене на бизнес - въпреки че управляващите непрекъснато твърдят обратното.



Най-добрите места за инвестиране са Нова Зеландия, Сингапур и Дания, а на дъното са Венецуела, Еритрея и Сомалия.



Страната ни не само изостава от другите в ЕС, тя вече диша праха на повечето балкански страни. Македония например заема завидното 11-о място. Сърбия, Косово, Черна гора също са по-напред, както и Румъния, която е 45-а.



В Doing Busines България се представя традиционно зле по няколко показателя. Сред тях е присъединяването към електромрежата. В новото издание обаче положението е направо трагично - страната ни е пропаднала с 37 позиции и е 141-ва между 190 държави, намирайки се в компанията на Того, Палау и Монголия. Вместо да се улеснява, прокарването на ток и узаконяването на електромери у нас става все по-бавно и по-скъпо, сочи докладът на Световната банка. Средното време за уреждане на формалностите за година се е удвоило - от 130 до 262 дни.



Влошаване има и в условията за регистриране на фирма и започване на дейност. България вече е 95-а по показателя "стартиране на бизнес", докато миналата година бе 82-ра. Славим се като държава с ниски данъци, но плащането им не е никак лесно. Това често оплакване на фирмите, работещи у нас, се потвърждава от доклада, в който страната ни е пропаднала със седем стъпала на 90-о място заради тромавите и гълтащи време процедури за изпълнение на задълженията на компаниите към бюджета.



По-прилично е представянето на България при регистрирането на собственост (67-а позиция), при снабдяването със строителни разрешителни (51) и при уреждането на неплатежоспособност - на 50-о място.



Единствените показатели, по които класирането е добро, са "защита на дребните акционери" и "външна търговия" - страната ни заема съответно 24-то и 21-во място.



Doing Busines всъщност разкрива големия проблем - в България просто липсват сериозни подобрения и улеснения в бизнес средата. И докато ние тъпчем на място и залагаме само на гръмки обещания от страна на управляващите, други правят реформи и ни изпреварват. През последната година правителствата в 119 страни са направили 264 реформи за подобряване на бизнес климата - с цел да привличат инвестиции, да улеснят създаването на работни места и т.н., сочи проучването. България обаче не е сред реформаторите.

