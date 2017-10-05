/Поглед.инфо/ Началото на космическата ера, което имаше огромно значение за цялото човечество, беше възприето от американците като собствено поражение.

Извеждането в орбита на първия спътник, произведен в Съветския съюз преди 60 години, на 4 октомври 1957 година предизвика голяма паника отвъд океана.

Спътникът беше с диаметър всичко на всичко 58 сантиметра и тежеше 83,6 килограма, но неговия полет в космоса изплаши САЩ. Отвъдокеанската преса съобщаваше за появата на “абсолютно оръжие”, а списание «Reporter» съпостави извеждането на спътника в орбита с нападението срещу американската база на САЩ Пърл Харбър през 1941 година.

Събитието се случи в разгара на студената война, затова истерията, която устроиха американските средства за масова информация е напълно обяснима. Американците притежаваха по-мощен ядрен потенциал, но за компаниите от типа на «Consolidated-Vultee», «DuPont» или «General Electric», работещи за военно-промишления комплекс на САЩ, тази новина предполагаше сключване на нови договори, а следователно и печелене на пари. Под натиска на политическите и икономическите елити, президентът на Америка Дуайт Айзенхауер взе решение за увеличаване на плащанията от бюджета за военно-промишления комплекс.

За разлика от икономиката на Съветския съюз, в основата на която се намираше принципа на социалистическата собственост, икономическият модел на САЩ позволява на частните компании да извличат печалби от военните поръчки, а в дадения случай, със скъпото ядрено оръжие става дума за свръхпечалба. Надпреварата във въоръжаването беше изгодна за определени кръгове на Америка, което на свой ред водеше до появата и утвърждаването на конкретна идеология и определянето на Съветския съюз като империя на злото. Автор на това опредление е Роналд Рейгън, но неговото съдържание беше формирано значително по-рано, в следвоенното време.

Денят, когато руснаците изстреляха спътника, завинаги останал в детското съзнание на Стивън Кинг. Както си спомня писателя, в онзи ден той гледал в кинотеатъра филма “Земята против летащите чинии”, когато внезапно прожекцията спряла и представител на администрацията, излизайки на сцената с треперещ глас обявил: “Руснаците за извели в орбита Спътник”.

Кинг отбелязва, че 4 октомври е станал черен ден за американците, в този ден тяхната представа за собствената им изключителност е била разрушена. 10-годишният Кинг за пръв път в живота си изпитал истински ужас и, кой знае, дали това не е причината той да стане истински майстор на ужаса?

(рус. ез.)

«Черный день» для США

Начало космической эры, имеющее огромное значение для всего человечества, американцами было воспринято как собственное поражение.

Запуск первого спутника, произведенный Советским Союзом 60 лет назад, 4 октября 1957 года, вызвал большой переполох за океаном.

Спутник в диаметре имел всего 58 сантиметров и весил 83,6 килограмма, но его полет в космос напугал США. Заокеанская пресса сообщала о появлении «абсолютного оружия», а журнал «Reporter» сопоставил запуск спутника с нападением на тихоокеанскую базу США Перл-Харбор в 1941 году.

Событие произошло в разгар холодной войны, поэтому истерия, которую устроили американские СМИ, вполне объяснима. Американцы обладали более мощным ядерным потенциалом, но для компаний типа «Consolidated-Vultee», «DuPont» или «General Electric», работающих на ВПК США, эта новость предполагала заключение новых контрактов, а следовательно, и зарабатывания денег. Под нажимом политических и экономических элит президент Америки Дуайт Эйзенхауэр принял решение об увеличении бюджетирования ВПК.

В отличие от экономики Советского Союза в основе которой лежал принцип социалистической собственности, экономическая модель США позволяла частным компаниям извлекать из военных заказов прибыль, а в случае с дорогостоящим ядерным оружием речь идет о сверхприбыли. Гонка вооружений была выгодна определенным кругам Америки, что в свою очередь вело к появлению и утверждению конкретной идеологии, и определения Советского Союза как империи зла. Автором определения является Рональд Рейган, но ее содержание сформировалось значительно раньше, в послевоенное время.

Этот день, когда русские запустили спутник, навсегда отложился в детском сознании Стивена Кинга. Как вспоминает писатель, в тот день он смотрел в кинотеатре фильм «Земля против летающих тарелок», внезапно киноленту остановили и представитель администрации, выйдя на сцену, дрожащим голосом объявил: «Русские вывели на орбиту Спутник».

Кинг отмечает, что 4 октября стал черным днем для американцев, в этот день их представление о собственной исключительности было разрушено. 10-летний Кинг впервые в жизни пережил подлинный ужас, и кто знает, не потому ли он стал настоящим мастером ужаса?

Впрочем, Конгресс США заставил пересмотреть бюджетирование не только ВПК, но и программы космических исследований. Истоки появления NASA лежат именно в этой плоскости. Полет «Спутника-1» стал серьезной мотивацией для развития американской космонавтики и ускорил тот момент, когда американский астронавт ступил на поверхность Луны.

В год запуска спутника лидер Советского Союза говорил о необходимости «догнать и перегнать Америку», но и в самой Америки ставили не менее амбициозные задачи – догнать СССР в космонавтике. Догнать советскую космонавтику нашим заокеанским партнерам удалось, но перегнать, пожалуй, нет. Открыв космический клуб 60 лет назад, Россия, по-прежнему остается в нем лидером.

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