/Поглед.инфо/ Проблеми между двете ключови страни на Запада – САЩ и Германия – наистина съществуват и с всяка година те стават все повече и по-сериозни. Тръмп не измисля, че в отношенията между САЩ и Германия съществува криза, но той може да я задълбочи. По време на срещата с лидерите на ЕС в Брюксел миналия четвъртък, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволството си от търговската политика на Германия: "Германците са лоши, много лоши. Обърнете внимание на милионите автомобили, които продават в САЩ. Ужасно! Ние трябва да ги спрем."

Тръмп наистина мисли така. Не за германците като народ, разбира се, а за германската политика.САЩ виждат в Германия търговски и икономически конкурент. А главната задача, която Тръмп си е поставил, е да засили позицията на САЩ на световния пазар и да провежда програма за реиндустриализация на Америка. Което означава, че с всички сили трябва да притиска конкурентите. Но ако натискът върху Пекин, даже в икономическата и търговската сфера, се възприема като спор с геополитически съперник, натискът върху Германия, която геополитически е зависима от САЩ, изненадва.

Всъщност, Тръмп не подкрепя по-нататъшното засилване и укрепване на ЕС. Той счита, както и много специалисти по геополитика, че ЕС е само прикритие на Германия. Укрепването на Европейския съюз всъщност означава САЩ да помагат на своя конкурент, което Тръмп, разбира се, не желае. Но отслабвайки ЕС, интересите на Америка се сблъскват с тези на Германия...

(рус.ез)

Германии снова придется капитулировать перед США

Дональд Трамп назвал немцев «очень плохими» – не публично и имея в виду экспорт ФРГ в США. Но проблемы между двумя ключевыми странами Запада действительно есть, и с каждым годом они будут становиться все более серьезными. Трамп не придумывает кризис американо-германских отношений – он лишь может ускорить его. В ходе беседы с руководством Евросоюза в Брюсселе в четверг президент США Дональд Трамп высказал недовольство торговой политикой Германии:

«Немцы плохие, очень плохие. Обратите внимание на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно, мы это остановим».

Эти слова привел журнал «Шпигель» – со ссылкой на неназванных участников переговоров. Трамп встречался с председателем Евросовета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а потом к ним присоединились председатель Европарламента Антонио Таяни и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини. Но не важно, кто именно рассказал прессе – Трамп действительно так думает. Не про немцев как народ, конечно, а про немецкую политику.

Впрочем, европейским и американским чиновникам пришлось опровергать и прозвучавшие упреки в том, что Трамп не любит немцев. Юнкер сказал, что сообщения о поведении президента были преувеличены. «Он не говорил, что немцы вели себя плохо», и не был агрессивен по отношению к Германии на переговорах, заметил глава европейского правительства.

А главный экономический советник президента США Гэри Кон объяснил, что Трамп не осуждал Германию в целом, «он сказал, что они очень плохие по торговле, но он не имеет проблем с Германией». Отец Трампа – немец, добавил в качестве последнего аргумента Кон. И это правда – как и то, что у Трампа нет проблем с немцами. Но есть проблемы с Германией.

США видят в Германии торгово-экономического конкурента. И Трамп, поставивший себе главной задачей усилить позиции США на мировом рынке и провести программу реиндустриализации Америки, всеми силами будет пытаться давить на конкурентов. Но если давление на Пекин даже в торгово-экономических вопросах воспринимается как спор с геополитическим конкурентом, то давление на Германию, в геополитическом плане зависимую от США страну, вызывает удивление.

Как же так, мы же еще вчера собирались вместе «строить светлое капиталистическое будущее», то есть единое Трансатлантическое партнерство, фактически общий рынок США и Европы, экономическое НАТО, а теперь в Белом доме сменился хозяин – и все, на нас давят, отказываются от общих планов и глобалистского будущего? Это волнует не только проатлантическую часть немецкой элиты, но и всю атлантическую элиту как таковую, от Нью-Йорка до Берлина. Что происходит в отношениях США и Германии?

Торговый дефицит в 65 миллиардов долларов – в пользу Берлина, естественно – лишь часть проблемы. Трамп хочет добиться от Германии уступок не только в торговле, но и в политике. Трамп хочет перевести отношения внутри НАТО на хозрасчет – пускай европейцы сами оплачивают свою безопасность. Между тем для того, чтобы довести расходы на оборону до двух процентов от ВВП, Германии придется повысить их более чем в полтора раза. А простые немцы этого категорически не хотят. Да и руководящие немцы тоже не считают такие траты оправданными. Но так как они не могут сказать: «Как же так, США нас оккупируют, а мы за это еще и платить должны», – то вынуждены ругать Трампа или же делать вид, что собираются выполнять решение НАТО.

Точно так же Трамп хочет повесить на Германию и решение европейских проблем, то есть их курирование в рамках «атлантического проекта» – к которому в его понимании относятся не только Балканы, но и Украина. С точки зрения Берлина (точнее, немалой части политической элиты) это тоже странно. Сначала по приказу Вашингтона Германия вступила в клинч с Россией из-за Украины, ввела санкции, а теперь, когда новая власть в Вашингтоне утратила интерес к украинской теме, немцы должны сами разбираться с «украинской проблемой».

Но как? Брать Украину под свое крыло означает окончательно рассориться с Москвой, причем без всякого смысла. И Украину не получить, и с Россией к полной вражде скатиться – в Берлине очень многие понимают, что шансов атлантизировать Украину, то есть оторвать ее от России, просто нет. А третий раз за последний век сталкиваться с Россией из-за чужого интереса даже для немцев чересчур.

Кроме того, Трампу вообще не нравится идея дальнейшего укрепления и усиления Евросоюза. Он, как и многие геополитики, считает ЕС лишь ширмой для Германии. То есть США, поддерживая укрепление ЕС, фактически помогают своему конкуренту – такого Трамп, естественно, перенести не может. Так что Трамп не против и сыграть на ослабление ЕС – то есть и здесь интересы Америки начинают расходиться с германскими.

Все это вместе создает парадоксальную ситуацию для германских элит. С одной стороны, Германия продолжает оставаться страной с ограниченным геополитическим суверенитетом и очень сильной экономикой. Страной – ядром и мотором крупнейшего интеграционного проекта, который при этом находится в зависимости от наднационального проекта атлантических, англосаксонских элит. То есть сил внешних по отношению к Германии.

Пока в Вашингтоне у власти были те, кто не ставил под сомнение «атлантическое единство», немцы могли быть недовольны своим ограниченным суверенитетом, но больше думать о конкретной работе по построению ЕС. Мол, главное построить, а там сольемся с США в едином глобальном проекте. Но победа неоизоляциониста Трампа поставила вопрос ребром. США теперь по-другому относятся к Германии. Они видят в ней уже не полувассала, а скорее полуконкурента – и что делать Берлину?

У Германии есть два пути: надеяться на то, что Трамп – это сон, и скоро все вернется на круги своя, или пытаться искать возможности договориться с этой новой, непривычной Америкой. Меркель пытается пока что усидеть на двух стульях, что наглядно продемонстрировало ее поведение в четверг.

В первой половине дня она в Берлине обменивалась комплиментами с Обамой на массовом митинге, а вечером полетела в Брюссель на встречу с Трампом. Впрочем, надежды на то, что «вашингтонский обком» (он же «вашингтонское болото», он же наднациональная атлантическая элита) быстро разберется с «президентом-сюрпризом», тают с каждым днем. А общением с «президентом в изгнании» (как назвала Обаму «Вашингтон таймс») текущих проблем с Вашингтоном не решишь, а лишь усилишь раздражение.

Так что Меркель – а скорее, ее наследнику после сентябрьских выборов в бундестаг – придется выстраивать отношения в той логике, которой руководствуется Трамп. Потому что вступать в геополитическую битву на два фронта – и с Россией, и с Америкой – Германия уж точно не может себе позволить. Тем более в ситуации, когда Путин и Трамп собираются в скором времени провести свою первую встречу именно на немецкой земле.

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