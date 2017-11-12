/Поглед.инфо/ Шефът на СС Хайнрих Химлер заповядва да се организират публични домове в десет концентрационни лагера с цел „да се повиши производителността на труда.”

През март 1942 г. той заявява: "Считам за необходимо, ония жени, които работят усърдно, да се изпратят на доброволни начала в публични домове". Тази система е част от коварната стратегия, с която СС умишлено унижава затворниците. Всичко трябвало да приключи за 15 минути: лица от охраната на SS непрестанно наблюдавали „акта” през контролната дупка на вратата.

В продължение на много години темата е заглушена, а за жените, чиято основна функция била "да повишават производителността" на другите роби от мъжки пол, просто „забравят” да пишат и да говорят.

(рус.ез.)

Бордели в концлагерях

Вторая мировая глазами западных СМИ

Они всегда приходили по вечерам. Максимум на 15 минут, дольше они не оставались, потом была очередь следующего. Маргарет В. (Margarethe W.) вынуждена была вспоминать эти вечера всю свою жизнь. 25-летняя женщина из Гюстрова и без того жила в аду: шел 1943 год, и она была заключенной в концентрационном лагере Бухенвальд.

У них была лишь одна задача: быть «к услугам» мужчин

Среди десятков тысяч людей она была одной из 16 женщин, «номером 13». В системе концлагерей СС у нее и остальных женщин была особая функция: ее единственной задачей было быть «к услугам» мужчин, то есть заниматься с ними сексом. Маргарет В. работала подневольной проституткой. Не для охранников из СС, а для других заключенных.

Идея организовать такие бордели в концентрационных лагерях пришла годом ранее самому шефу СС Генриху Гиммлеру. Речь при этом шла не о том, чтобы сделать что-то хорошее истощенным, подвергавшимся пыткам заключенным мужского пола, которых использовали в качестве рабов и убивали.

Гиммлер хотел повысить продуктивность своих рабов, которая была очень низкой из-за плохих условий жизни в лагерях. Поэтому в марте 1942 года он приказал: «Я считаю необходимым направить прилежно работающих заключенных женского пола на добровольной основе в бордели».

Сначала выбирали только «специалисток»

С 1942 года такие бордели были организованы в общей сложности в десяти лагерях, таких как Заксенхаузен, Маутхаузен, Бухенвальд и даже в Освенциме. Сначала женщин набирали из женского концлагеря Равенсбрюк, но позже стали отбирать и из других лагерей. В основном речь шла о немках, еврейских женщин не выбирали по расовым причинам.

Сначала персонал СС, в чьем ведении было функционирование борделей, выбирал «специалисток». То есть тех женщин, которые до ареста на самом деле зарабатывали деньги проституцией или в этом подозревались. Вскоре к ним присоединились женщины, которые занимались «осквернением расы», то есть вступали в половую связь с польскими, русскими или еврейскими пленными, отправленными на принудительные работы.

Заявки на эту работу были «добровольными»

Заявки на эту особенную службу были «добровольными» в том смысле, что женщин не принуждали. Те, что вызвались, могли надеяться на достаточное питание, регулярные медицинские осмотры, защиту от побоев, жестокого обращения и тяжелого физического труда. Некоторое время СС также обещали этим женщинам, что их отпустят из заключения в концлагере через полгода.

Но об истинной добровольности в условиях концлагеря, конечно, не могло быть и речи, потому что сначала СС создали бесчеловечную систему, от которой потом, по крайней мере, частично и временами защищали женщин. Однако участие в этом спасло им жизнь: согласно данным историка Роберта Зоммера (Robert Sommer), выжили практически все женщины, прошедшие через работу подневольной проститутки. Однако, несмотря на это, часть из них все же погибла в нацистских концентрационных лагерях.

Когда женщины соглашались, то сначала их помещали в карантин и проводили тщательный медицинский осмотр, особенно на предмет наличия болезней, передающихся половым путем. В это время их хорошо кормили и выхаживали физически. Ведь раньше они жили в ужасных условиях концлагеря, что отражалось на их теле. Однако для СС эстетический аспект не был самым важным. Женщины должны были быть здоровы и работоспособны.

Речь шла не об эротике, а о простом половом акте

Затем они шли в «специальное здание» в лагерях, так СС стыдливо называли бордель. Там безгранично правило элитное подразделение Гиммлера. «Специальные здания» были так сконструированы, что по центру проходил коридор, из которого можно было попасть в комнаты с женщинами. Оборудованы эти комнаты были по-спартански.

Об эротике речи не шло, только о половом акте, который должен был повысить продуктивность клиента проститутки. Сначала он тоже должен был пройти медицинское обследование. Затем ему можно было посетить комнату с подневольной проституткой. Существовали четкие правила — например, половой акт мог осуществляться только в определенном положении.

15 минут — и все

И самое позднее через 15 минут все заканчивалось. Кто еще не был готов, должен был учитывать, что его могут грубо выбросить из кровати и комнаты. Чтобы все проходило правильно, люди из СС постоянно могли наблюдать за происходящим через смотровое отверстие в двери.

Затем клиенты проституток должны были пройти «санацию», как вскоре после падения Третьего рейха уже описал в своем труде «Государство СС», ставшим классикой, бывший заключенный лагеря Ойген Когон (Eugen Kogon). Под этим подразумевалось тщательное медицинское обследование. Распространение венерических заболеваний в любом случае должно было быть предотвращено.

Очевидно, насилия клиентов по отношению к женщинам не было. Вероятно, во многих случаях не раз доходило до крайностей. Многие мужчины, обитавшие в свободной от женщин зоне лагеря, пользовались возможностью снова и, перед лицом смерти, возможно, в последний раз, увидеть женщину, поговорить с ней и ощутить немного физической близости.

Письменные прошения о посещении борделя

Получение услуг женщин для «удовольствий» СС называли привилегией. По оценкам Зоммера, лишь около 1% заключенных концлагеря были один или несколько раз в борделе. При этом речь шла о заключенных, принадлежавших к «верхнему слою» концлагеря, как правило, работающих заключенных.

Для них такое посещение должно было быть премией за хорошую работу. Однако оно стоило две марки, раздобыть которые у многих заключенных не было никакой возможности. В основном в бордель приходили профессиональные преступники, Политические заключенные, за редким исключением, отказывались от этого. Они должны были подать заявление на посещение борделя в письменной форме: «Заключенный №… покорнейше просит разрешения на посещение борделя».

Бордели в концлагерях были частью коварной стратегии, с помощью которой СС осознанно унижали заключенных. Потому что, конечно, повышения продуктивности рабочих можно было достичь улучшением питания для всех заключенных. Но этого Гиммлер совсем не хотел. Когда мужчины шли в бордель, они унижались перед людьми из СС. В то же время они также становились соучастниками сексуальной эксплуатации женщин. Но для женщин ситуация была особенно тяжелой. Они стали жертвами СС и заключенных.

Табуированная тема на протяжении десятилетий

Хотя, как показывает книга Когона, тема принудительной проституции в концлагерях стала известна вскоре после падения Третьего рейха, она решительно замалчивалась. Это касается как старой Федеративной республики, так и бывшей ГДР. Только в начале 90-х некоторые женщины, как Маргарет В., попросили слова.

До тех пор никого это не интересовало — ни мужчин, которых обслуживали женщины, ни самих женщин, потому что они боялись, что их участь может быть представлена так, как будто они в прямом смысле слова добровольно работали в борделях.

Для женщин речь шла только о выживании

Этих женщин, кстати, немного, жертвами стали примерно несколько сотен. Но их судьба имеет большое значение, потому что она показывает, что СС хотели оскорбить, унизить и поиздеваться над заключенными лагерей любым мыслимым способом.

На самом деле, для этих женщин речь шла только о выживании, и, по крайней мере, в этом они достигли успеха. Их участь никогда не была признана, они не получили компенсацию. Известен лишь один случай 1966 года, когда пострадавшая подала заявление на компенсацию в Федеративной республике. Оно было отклонено на основании того, что для понесенных ею страданий истек срок давности.

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