/Поглед.инфо/ Търговията с роби в Либия е кулминация на кризата, която световните лидери отдавна създават със своята миграционна политика – мълчаливо признание, че се подготвя нова ценова листа за нежелани мигранти.

И френският президент Еманюел Maкрон, и лидерите на европейските и африканските страни, и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, отдавна знаят за това "престъпление срещу човечеството", но действията им за изкореняване на робството се оказват неубедителни и неискрени.

Още през 2010 г. италианският парламент е информиран, че бившият либийски лидер Муамар Кадафи е създал лагери за мигранти и бежанци на територията на страната си. Италия и други европейски държави плащат на Кадафи десетки милиони долари за спиране на нелегалната миграция. Бившият либийски лидер дори прави изявление, че ЕС може да се превърне в "още една Африка", ако не се спре безпрепятствената миграция. Впрочем, либийските центрове се подкрепят финансово от ЕС, както и от МОМ (Международната организация по миграция). Но европейските правителства не се интересуват много от положението на мигрантите.

Международното право прави разлика между бежанци, които търсят международна закрила, и мигранти, търсещи нови социални и икономически възможности. Миграционният поток сигнализира за провалената политика на африканските държави [следствие от неоколониалния им статут]. Мигрантите многократно са заявявали, че искат да се върнат в родината си, ако икономическата и политическата ситуация там се промени в по-добро. Защо световните лидери мълчат толкова дълго, въпреки документалните доказателства за престъпленията?

Мълчанието на световните лидери може да се обясни с нарастването на глобалния расизъм, насочен срещу чернокожото население. Премълчаването на търговията с роби и липсата на борба срещу нея са симптоми на глобалния расизъм...

(рус.ез.)

Foreign Policy: Европейский союз поощряет работорговлю в XXI веке?

Работорговля в Ливии – это кульминация кризиса, который мировые лидеры уже давно взращивали, благодаря своей миграционной политике, которая представляет собой молчаливое признание того, что для нежелательных мигрантов уготован ценник.

Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал работорговлю в Ливии, новость о которой появилась в CNN в прошлом месяце, как «преступление против человечности». Лидеры европейских и африканских государств поддержали точку зрения Макрона на саммите в Буркина-Фасо, потребовав искоренить работорговлю в Ливии. Нигерия и Сенегал предприняли попытки вывезти собственных граждан из Ливии на самолетах. Генсек ООН Антониу Гутерриш громко осудил ситуацию в Ливии и сделал неубедительные заявления относительно работы по искоренению работорговли, пишет Нанджала Ньабола в статье для The Foreign Policy.

Казалось, что международная общественность наконец-то признала, что мигранты, застрявшие в Ливии, оказались в тяжелом положении. Однако притворное удивление на лицах европейских и африканских лидеров было и остается неискренним. Конечно, CNN удалось ознакомить широкую общественность с фактом работорговли, вызвав новую волну интереса к данному вопросу, однако для мировых лидеров и международных организаций, таких как ООН, информация о работорговле в Ливии вообще не новость.

Уже в 2010 году парламент Италии был хорошо осведомлен о том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи создал на территории страны лагеря для мигрантов и беженцев. Италия и другие европейские страны платили Каддафи десятки миллионов долларов, чтобы сдержать нелегальную миграцию. Однажды бывший ливийский лидер заявил, что ЕС может превратиться в «еще одну Африку» в результате беспрепятственной миграции. Ранее поступали сообщения о том, что в отношении мигрантов, находящихся в ливийских центрах содержания под стражей, применяются избиения и пытки. Кстати, данные ливийские центры финансирует ЕС, их также поддерживает Международная организация по миграции (МОМ). Европейские правительства, кажется, не очень интересует положение мигрантов в Ливии.

Гуманитарные организации неоднократно предупреждали, что политика ЕС, особенно меры по ограничению безопасных легальных маршрутов миграции, непосредственным образом влияет на ухудшение положения мигрантов и беженцев в Ливии. В МОМ еще в апреле 2017 года выразили обеспокоенность тем, что работорговля в Ливии расширяется. По данным гуманитарной организации «Врачи без границ», европейская финансовая поддержка ливийских центров содержания под стражей превращает их в прибыльное предприятие.

Другими словами, европейские лидеры, которые сегодня якобы шокированы, уже на протяжении многих лет прекрасно осведомлены о ситуации в Ливии. Однако вместо того, что предпринять необходимые действия, они сосредоточились в основном на управлении общественным мнением.

Правительства африканских стран также являются соучастниками современной работорговли в Ливии. Мало того, что они хорошо знали о сложившейся ситуации, они создали неблагоприятные экономические условия, которые способствовали оттоку населения из собственных стран. Международное право проводит различие между беженцами, которые ищут международной защиты, и мигрантами, которые стремятся к новым социальным и экономическим возможностям. Миграционный поток сигнализирует о неудачной политике африканских государств. Мигранты неоднократно заявляли, что с радостью вернулись бы обратно на родину, если бы экономическая и политическая ситуация изменилась бы к лучшему.

Почему мировые лидеры так долго хранили молчание после того, как появились документальные свидетельства преступлений в Ливии? Отчасти это произошло от того, что лидеры, высказывающиеся за свободу миграционной мобильности, рискуют столкнуться с политической реакцией. С укреплением в ЕС позиций крайне правых, даже такие номинально центристские политики, как Макрон, сделали крен в сторону ксенофобской политики, чтобы заручиться поддержкой избирателей.

С другой стороны, молчание мировых лидеров можно объяснить ростом глобального расизма, направленного против чернокожего населения. Замалчивание работорговли в Ливии и отсутствие борьбы с ней являются симптомами глобального расизма. Страх перед мигрантами уже давно является частью европейской политики.

Работорговля в Ливии — это кульминация кризиса, который мировые лидеры уже давно взращивали благодаря своей миграционной политике, которая представляет собой молчаливое признание того, что для нежелательных мигрантов уготован ценник.

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