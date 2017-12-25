/Поглед.инфо/ Ако победи на изборите, Владимир Путин може да остане начело на страната си до 2024 г. Рейтингът му все още е много висок. Позицията му по международните въпроси играе най-важна роля за неговата популярност. Руснаците смятат, че президентът е върнал на страната им статута на велика сила.

Това казва Жан де Глиниасти – старши научен сътрудник и бивш френски посланик в Русия, в разговор, проведен във френския Институт по международни отношения и стратегии – IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques‎).

Посланик де Глиниасти сочи, че през 2017 г. руската икономика бележи оживление: нарастват инвестициите, реалните заплати, инфлацията спада до около 3%, което води до увеличаване на покупателната способност. Но тези положителни резултати приключват през последните два месеца: инвестициите са замразени, реалните доходи падат, и е налице спад както на потреблението, така и в продажбите на дребно.

Но всичко това няма да играе никаква роля по време на изборите, защото, както припомни Владимир Путин на пресконференцията си, откакто е на власт от 2000 г. икономическите постижения са такива, че нито един от съперниците му не може да противопостави нищо: БВП нарасва със 75%, промишленото производство - със 70%, заплатите - 3.5 пъти, пенсиите - 3.6 пъти, детската смъртност спада 3.6 пъти, а продължителността на живота се увеличава от 65 на 73 години.

Що се отнася до Украйна, този проблем за руснаците е свързан с емоции, докато за Крим, те го считат за руски от края на XVIII век. По-голямата част от обществеността смята за грешка решението на Хрушчов да предаде Крим на Украйна през 1954 г., както и нежеланието на неговите наследници да отменят това решение. Това означава, че президентът няма да бъде критикуван по този въпрос...

(рус.ез.)

Оригиналът на публикацията: Présidentielle russe: l'économie éclipsée par la politique étrangère?

Президентские выборы в России: внешняя политика задвигает в тень экономику

Президент Путин

16 марта 2018 года в России состоятся президентские выборы, тогда как Владимир Путин уже подтвердил намерение участвовать в них. В случае победы он может оставаться у руля страны до 2024 года. Хотя в стране некоторое время назад установился экономический застой, а слабый рост является структурным фактором, международная тематика смягчает воздействие экономики на выборы. Старший научный сотрудник Института международных и стратегических исследований и бывший посол Франции в России Жан де Глиниасти (Jean de Gliniasty) делится своим мнением по этому поводу.

— Владимир Путин пользуется несравненной популярностью и поддержкой избирателей. Выборы не имеют никакого значения?

— Рейтинги Владимира Путина все еще очень высоки. Это связывают с «крымским эффектом» или «крымским консенсусом». Подавляющее большинство населения считает, что президент грамотно разрешил ситуацию. В целом, внешняя политика играет на руку режиму. Существует особая конъюнктура, на которую накладывается экономическая обстановка, предвещавшая до недавнего времени 2% рост со множеством позитивных показателей в плане зарплат, инвестиций и экспорта.

Все эти факторы пока что играли на руку президенту, что указывает на его беспрепятственное избрание. Единственный серьезный вопрос — это явка, которая вызывает определенную тревогу в политическом штабе. Раз все ставки сделаны, даже у тех, кто поддерживают Владимира Путина, может не возникнуть особого делания идти на избирательный участок. Если же явка составит менее 50%, это может стать аргументом в пользу критики президента и ударом для легитимности Владимира Путина на следующий срок.

— Какова ситуация в стране в социально-экономическом плане? Может ли нынешний застой в экономике страны отразиться на выборах?

— В 2017 году в российской экономике наметился подъем. Это получило отражение в росте инвестиций, реальных зарплат и уменьшении инфляции примерно до 3%, что повлекло за собой увеличение покупательной способности. На фоне роста цен на нефть все эти факторы навели на мысль о том, что национальная экономика продемонстрирует рост более 2% в 2017 году.

Только вот это улучшение быстро закончилось, а последние два месяца прошли, скорее, в отрицательном ключе. Инвестиции застыли на месте, а реальные доходы пошли на спад, как потребление и розничные продажи. Нынешняя фаза перечеркивает надежды экономистов на развитие страны.

Как бы то ни было, во время выборов все это не будет играть никакой роли, поскольку, как напомнил Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, экономические достижения с момента его прихода к власти в 2000 году таковы, что никто из его соперников ничего не может ему противопоставить. ВВП вырос на 75%, промышленное производство — на 70%, зарплаты — в 3,5 раза, пенсии — в 3,6 раза, детская смертность уменьшилась в 3,6 раза, а продолжительность жизни увеличилась с 65 до 73 лет.

Все эти показатели предоставляют ему достаточный кредит доверия, чтобы пройти через этот приносящий разочарования период. Проблема в том, что никто не знает, в чем причина такой ситуации. Цены на нефть выросли, а российский бюджет разрабатывался исходя из стоимости барреля в 40 долларов при том, что сейчас за него дают 65. В теории, это означает для страны широкую свободу для маневра.

Тем не менее, курс рубля все еще низкий, а экономика не может вернуться к росту. Экономисты вроде бывшего министра финансов Алексея Кудрина считают причиной отсутствие структурных реформ. То есть, они будут необходимы для выхода из этого периода, который, как отмечает Кудрин, наметился еще до снижения цен на нефть и украинского кризиса.

Таким образом, главный вопрос в том, запустит ли Путин структурные реформы во время последнего мандата. Если нет, то, по мнению специалистов, темпы роста российской экономики останутся очень и очень скромными.

— Как международные вопросы могут отразиться на избирательной кампании?

— Незадолго до того, как выставить свою кандидатуру, Владимир Путин заявил, что российские войска уйдут из Сирии, оставив лишь неуказанный по численности контингент. Это соответствует запросам общественности, поскольку конфликт в Сирии воспринимается иначе, чем украинский.

Для россиян Украина сопряжена с эмоциями, тогда как Крым был российским с начала XVIII века. Большая часть общественности считает ошибкой решение Хрущева передать Крым Украине в 1954 году и нежелание его преемников отменить его постановление. То есть, по этому поводу президента критиковать не станут. В то же время людям не по душе, что российские граждане гибнут в Сирии. Заявлением о выводе войск Владимир Путин подает четкий сигнал: война выиграна, а дипломатический процесс запущен.

Таким образом, международным вопросам отводится важная роль в популярности Путина. Россияне считают, что президент вернул стране статус великой державы. Пока что все это остается значимым и позитивным моментом для популярности Владимира Путина.

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