/Поглед.инфо/ Безплатни трудови и имиграционни консултации за българи във Великобритания

Вие сте един от тези 200 000 български граждани във Великобритания, не сте сигурен с какъв статут сте след Брекзит и имате нужда от консултация по трудовоправни или осигурителни въпроси:

  • прекратяване на трудово правоотношение;
  • напускане без предизвестие;
  • проблем с отпуск;
  • бременност по време на майчинство;
  • обезщетение при съкращаване;
  • проблем с платен отпуск;
  • неправомерно освобождаване от работа;
  • срочен договор за извършване на определена работа;
  • некоректен работодател.

Може би ние можем да Ви помогнем.

Всяка събота от 10-14ч. в кметство Брент в Северен Лондон, напълно безплатни трудови и имиграционни консултации.

Brent Civic Centre, Wembley Library, HA9 0FJ.
За контакти: nishan.dzhingozyan@brent.gov.uk