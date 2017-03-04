/Поглед.инфо/ Безплатни трудови и имиграционни консултации за българи във Великобритания
Вие сте един от тези 200 000 български граждани във Великобритания, не сте сигурен с какъв статут сте след Брекзит и имате нужда от консултация по трудовоправни или осигурителни въпроси:
- прекратяване на трудово правоотношение;
- напускане без предизвестие;
- проблем с отпуск;
- бременност по време на майчинство;
- обезщетение при съкращаване;
- проблем с платен отпуск;
- неправомерно освобождаване от работа;
- срочен договор за извършване на определена работа;
- некоректен работодател.
Може би ние можем да Ви помогнем.
Всяка събота от 10-14ч. в кметство Брент в Северен Лондон, напълно безплатни трудови и имиграционни консултации.
Brent Civic Centre, Wembley Library, HA9 0FJ.
За контакти: nishan.dzhingozyan@brent.gov.uk