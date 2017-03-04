/Поглед.инфо/ Безплатни трудови и имиграционни консултации за българи във Великобритания

Вие сте един от тези 200 000 български граждани във Великобритания, не сте сигурен с какъв статут сте след Брекзит и имате нужда от консултация по трудовоправни или осигурителни въпроси:

прекратяване на трудово правоотношение;

напускане без предизвестие;

проблем с отпуск;

бременност по време на майчинство;

обезщетение при съкращаване;

проблем с платен отпуск;

неправомерно освобождаване от работа;

срочен договор за извършване на определена работа;

некоректен работодател.

Може би ние можем да Ви помогнем.

Всяка събота от 10-14ч. в кметство Брент в Северен Лондон, напълно безплатни трудови и имиграционни консултации.

Brent Civic Centre, Wembley Library, HA9 0FJ.

За контакти: nishan.dzhingozyan@brent.gov.uk