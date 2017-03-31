/Поглед.инфо/ В Лондон не изключват отказ от сътрудничество с Европол, ако между Великобритания и ЕС не се постигне споразумение за равен достъп до информацията на полицейските структури след Brexit, по информация на брюкселското издание EURACTIV. Министърката на вътрешните работи Амбър Рад предупреди, че подобно споразумение е в интерес на двете страни и не трябва да бъде предмет на политически търг.



(рус.ез.)

Европейские СМИ: Британия может выйти из Европола и забрать все секреты с собой

В Лондоне не исключают отказа от дальнейшего сотрудничества с Европолом, если между Великобританией и ЕС не будет достигнуто соглашение по безопасности, предполагающее равный доступ к информации полицейской структуры. Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд предупредила, что сотрудничество в сфере борьбы с преступностью и терроризмом между Евросоюзом и Соединенным Королевством после Brexit может ослабнуть, если не будет достигнуто двустороннее соглашение по безопасности, сообщает EURACTIV.

Радд отметила, что подобное соглашение в интересах обеих сторон и не должно становиться предметом для политического торга. При этом, по ее мнению, договор должен предполагать «равный доступ» к информации со странами ЕС.

В противном случае глава МВД не исключила, что Великобритания выйдет из Европола. Она также предупредила: «Мы (Британия) вносим наибольший вклад в Европол, поэтому если мы выйдем из Европола...тогда мы заберем нашу информацию – это по закону – с собой».

Напомним, в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, официально уведомляющее Евросоюз о формальном запуске процедуры Brexit. Затем постпред страны при ЕС Тим Бэрроу передал данный документ председателю Евросовета Дональды Туску. Теперь у Лондона и Брюсселя есть два года на переговоры и согласование всех нюансов будущих двухсторонних отношений.