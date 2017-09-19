/Поглед.инфо/ Германците отреагираха на списание Фокус: "Повдига ми се от такова количество кафява течност"

Седмица вече, откакто германското списание "Фокус" в един от най-новите материали използва думата "куче" за руския президент Владимир Путин, а германците не могат да се успокоят - вълната от дискусии не спира в социалните мрежи. Най-интересното е, че германците се изправиха в защита на руския президент по-активно от самите руснаци, сравнявайки публикацията им с тоалетната.

Така че, в началото на септември, в статия на германското списание Focus, посветена на германския канцлер Ангела Меркел, има една фраза: "Разбира се, тя се страхува от кучето на Путин, но тя не се бои от кучето Путин. (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin)». Едва ли немските колеги очакваха, че на руснаците няма да им харесва, че обиждат техния лидер, особено след като преди е изобразяван като Хитлер или като Сталин (което е почти по-лошо от Хитлер на Запад), наричан е тиранин, диктатор, убиец. Въпреки това, всяко търпение има граници. Руското посолство публикува изображение на страницата на списанието с тази фраза и напомни за съществуването на червени линии, които не могат да бъдат прекрачвани. "Днес в медиите се разрешава много и се приема за нормално. Значително повече от преди 20 години. Но някои неща нямат нищо общо със свободата на словото и независимостта на медиите и с тях не бива да се примиряваме"- каза говорителят на руското посолство в Германия Денис Микерин.

След това имаше изявления на секретаря на президента и нескопосан опит да се списание "Фокус" да се извини. На тях им се стори, че случаят е забравен: от една страна те осъзнават, че са преиграли, от друга страна - че е било възможно да не го пускат. Въпреки това, в разгара на дискусиите изявленията на големите политици отново забравиха за народа. И хората недвусмислено определиха публикацията като тоалетно изкуство.

/рус.ез./

«2-я мировая война – 27 миллионов убитых русских!!!! 400 000 американцев… Геноцид, учиненный турками – примерно 1,5 миллиона человека, из них около 300 000 армян….

И вы сейчас пытаетесь осуждать Турцию за геноцид! И вы называете Путина собакой. 27 миллионов убитых русских – это был маленький побочный ущерб войны или всё же геноцид? Ну да, совсем крошечный, не так ли??? Меня тошнит от такого количества коричневой жижи….», — комментирует публикацию Фокс в соцсети фейсбук пользователь с ником Windy Wind.

«Пусть оставят Россию в покое. Меня это уже бесит. Неважно, что там думают сотрудники Локуса (игра слов, Локус на немецком языке означает "туалет", "уборная" – прим. пер.), хотя бы из уважения надо оставить в покое людей, КОТОРЫЕ ЖИВУТ В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ», — поддержал его пользователь Max Muster.

«Таковы собаки из журналов Фокус, Бильд, Шпигель, Штерн. Они мастера оскорблений. Однако Россия уже показала, за кем сила. Да здравствует Путин», — пишет там же Hamza Laith IZ DA. «Ещё ни разу не слышал, чтобы российская пресса назвала Меркель собакой (впрочем, я был бы не против – причина: ведь она выполняет приказы США как собака – причем даже без поощрения)…

Но эти ублюдки из немецкой "свободной прессы" не имеют никакого уважения к президенту страны… Патриот, который любит от всего сердца свою страну и свой народ! А Меркель гадит на свой народ!», — вторит Hamza пользователь Jack Lee.

«Немецкое фейковое новостное СМИ "Фокус", или, как я его уже давно называю, "Локус" (санитарная комната для экскрементов) снова позволило себе невиданную наглость и оскорбление в адрес президента России. Владимира Путина в последнем номере назвали "собакой". Наверняка этот грязный листок имеет в виду не то, что Путин "лучший друг человека", а то, что этот человек, по мнению автора, стоит ниже человеческого достоинства. Это оскорбление охотно усиливают определениями, такими как "дурацкая", "глупая", "наглая" или "двуличная"», — пишет Hermann Gärttner.

Вспомнили немцы Меркель и скандал с прослушкой ЦРУ.

«Посмотрите, кто создал эти грязные листки и дал им в ФРГ простор действия. Это было ЦРУ – что можно сказать по поводу этих грязных листков, все это управляется сверху. Все эти грязные листки, я ими даже не стану подтирать задницу, у него (имеется в виду Путин – прим. пер.) есть гордость, а те гады, которые это всё пишут – я хотел на них плевать, пусть следят за тем, что пишут…», — пишет Karl Santos. «Фокус, Бильд и Вельт – это три бича немецких СМИ, которыми они бьют по гражданам», — добавляет Markus Becker. «Беда в том, что люди на самом деле верят тому, что говорят в купленных государственных СМИ и ТВ», — подводит безрадостный итог Аndre Güttler.

Были там комментарии и пожестче, которые мы не можем поставить по соображениям этики. Но самое главное, что таких комментариев не просто много—а очень много.

Понятно, что не на такой эффект рассчитывал Focus. Впрочем, удивляться здесь нечему — бесконечная накачка населения русофобией не могла не породить отторжения и понимания, что их обманули. Впрочем, как уже писало наше агентство, большинство немцев по-прежнему хотят жить в своем сладком сне, крича о диктаторах и голосуя за четвертый срок Меркель, крича о демократии и боясь сказать лишнее о педерастах или съесть свиную сосиску при мигранте. Пока проснулись лишь избиратели правой «Альтернативы» и «Левой партии», но это третья и четвертая партии по нынешним рейтингам. Вот только, как показала история с Трампом, даже если против Меркель будут 8 из 10, она не уйдет. То, что сегодня мы видим в США, показывает, что добром глобалисты власть отдавать не будут — на волеизъявление граждан они отвечают в стиле Украины — толпами разъяренных боевиков, сбрасываниями памятников и истерией вокруг русской угрозы. Так что спасибо комментаторам за поддержку, но помочь им кроме них самих никто не сможет. Как говаривал наш Дмитрий Анатольевич — вы держитесь там.

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