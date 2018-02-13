/Поглед.инфо/ Източноевропейските държави често критикуват институциите на ЕС, но всъщност се ръководят от елит - вярно предан към Атлантическия алианс. Историята тук не играе, главното е геополитиката. Трудното преразглеждане на националната идентичност към редица регионални инициативи силно напомнят за миналото.

Още една линия на напрежение в Източна Европа е вътрешното разделение между страните.

Качински в Полша например, се опитва да разработва стратегия за растеж на необичайна основа, основана на силната роля на държавата в икономиката, на обратното изкупуване на активи и атрактивна социална политика; иначе казано – държава, основана на три принципа: капитализъм, суверенитет и приобщаване.

В Чехия, Милош Земан и подкрепящия го магнат Андрей Бабиш, отстояват позициите си благодарение на критиките си към Брюксел, изявления за укрепване на националния суверенитет и смесена икономическа политика с открито неолиберистки нюанси и политика, насърчаваща националните системи за социално осигуряване. Техните идеи намират отглас най-вече в провинциалните райони на страната, които са в неравностойно положение в сравнение с големите градове.

(рус.ез.)

Восточная Европа на распутье

Восточная Европа: конец стабильности?

Восточная Европа в существующем положении вещей является одним из стратегических центров Старого Света. Входящие в ее состав страны существуют в условиях уязвимой политической конъюнктуры. С 1989 года по сегодняшний день государства, которые в течение определенного времени находились в советской сфере влияния, встали на длительный и тернистый путь переопределения своей идентичности, своих исторических перспектив и своей роли в Европе, набравшей обороты после падения коммунизма при попытке создать общую политическую и экономическую структуру.

На сегодняшний день Восточная Европа — это территория противоречий и контрастов, как свидетельствует путь развития самой важной страны региона, Польши, оказавшейся под руководством партии «Право и справедливость». Это страна, откуда в другие страны направляется множество эмигрантов, но во главе ее стоит лидер, жестко настроенный против иммигрантов. Страны Восточной Европы критикуют многочисленные институты ЕС, но, в сущности, ими руководит верно преданная Атлантическому альянсу элита. В Восточной Европе история не сдвигается, и по сей день главным здесь является геополитика. Трудный пересмотр национальной идентичности приводит к переформулированию региональных инициатив, очень сильно напоминающих прошлое.

Вышеградская группа, объединяющая Польшу, Венгрию, Словакию и Чешскую республику, взяла свое название от города, где в 1335 году произошла историческая встреча суверенов этих стран. Экономическая инициатива «Троеморье» отсылает нас к «Междуморью», плану, разработанному в межвоенный период Юзефом Пилсудским (Josef Pilsudski). Восточная Европа хочет выстроить свой собственный институт, но не может справиться с присущей ей политической уязвимостью, усугубляющейся многочисленными сменами правительств, которые произошли в последние недели и которые вместе с результатами последних выборов создают очень зыбкую и изменчивую картину.

Все дилеммы Польши — пульсирующего сердца Восточной Европы

Польша на данный момент является государством, лидирующим в Восточной Европе, особенно в те моменты, когда надо наложить вето на инициативы ЕС, которые здесь воспринимаются как ограничение национального суверенитета, или разработать пути укрепления оси с Соединенными Штатами. Однако этот блок оказывается гораздо менее сплоченным, когда речь заходит о необходимости разработать общую геополитическую стратегию. Варшава в этом отношении играет роль лидера в Восточной Европе, пытающегося консолидировать группу государств, критически относящихся одновременно и к России, и к Германии, однако при этом она сталкивается с препятствием в виде тесных экономических связей, объединяющих восточноевропейские государства с гегемонией Евросоюза.

Маттео Таккони (Matteo Tacconi) на страницах журнала «Лимес» (Limes) назвал Польшу, трансформированную при прямом или косвенном лидерстве Ярославе Качиньском (Jaroslaw Kaczynski), государством, основанном на трех положениях: капитализме, суверенитете и инклюзивности. Качиньский, пишет Таккони, пытается выработать стратегию роста на непривычной основе, базирующейся на сильной роли государства в экономике, на выкупе активов и привлекательной социальной политике«.

В этом отношении недавние перестановки в руководстве страны и взлет Матеуша Моравецкого (Mateus Morawiecki), бывшего министра развития в правительстве Шидло (Szydlo), говорят о том, что внутри «Права и справедливости» есть те, кто активно критикует условия, в которых проходило в последние несколько месяцев укрепление политического и экономического суверенитета. Также это говорит о том, что существует постоянное давление в связи с необходимостью перемены курса.

В Чешской Республике победа Земана обнадежила Бабиша

В Чешской Республике недавно снова утвердил свои позиции президент Милош Земан (Milos Zeman) из консервативной «Партии гражданских прав», выступавший против независимого кандидата Иржи Драгоша (Jiri Drahos). Победа Земана — лучшая новость для магната Андрея Бабиша (Andrej Babis), чье миноритарное правительство потерпело поражение при первом голосовании о доверии правительству в январе. Он рассчитывает на благосклонность президента, чтобы продолжить свое дело по перестройке правительства, подразумевая его правый уклон.

Сложившаяся в Чехии ситуация симптоматична для происходящего в Восточной Европе: Земан и Бабиш отстояли свои позиции благодаря критике Европейского союза, заявлениям об укреплении национального суверенитета и смешении экономической политики открыто неолиберистского толка и позиций, способствующих запуску национальных систем социального обеспечения. Их идеи нашли отклик в сельских районах страны, оказавшихся в неравных условиях по сравнению с крупными городами.

Неслучайно, что Земан с триумфом одержал победу в Брно и Остраве, городах Моравии, где уровень доходов и возможностей существенно отличается от более процветающей Богемии, при этом бастионом его соперника была Прага. Внутренний раскол между странами — еще одна линия напряжения в Восточной Европе, которую надо примирить властям региона, чтобы гарантировать стабильность своих стран. Ситуация, сложившаяся в Польше и в Чешской республике, демонстрирует, насколько сложно сочетать политику, поддерживающую восстановление национального суверенитета, с внутренним контекстом, представляющим неравенство столь крупного масштаба.

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