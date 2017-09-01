/Поглед.инфо/ Тройка, четворка, двойка?



Вишеградската четворка може да се разцепи на две. В неформалния съюз на държавите от Централна и Източна Европа възникнаха разногласия: Чехия и Словакия се опитват да се противопоставят по-малко на Брюксел, Берлин и Париж, а Полша и Унгария са настроени за жестока конфронтация и нямат намерение да търсят компромиси.

Иронията е, че вишеградската група се формира след срещата на лидерите на Полша, Чехословакия и Унгария на 15 февруари 1991 г. в Унгария, точно заради желанието да се интегрират в европейските структури. През 1993 г. се появи суверенна Чехия и Словакия, така че Тройката стана Четворка.

/рус.ез./

Председательство в ней ротационное и длится полгода. Сейчас в организации председательствует Венгрия. Пожалуй, не случайно, что именно во время председательства Будапешта все больше говорят о том, что Вышеградская четверка может разделиться на два лагеря. Впрочем, в Будапеште разговоры о раздорах в организации считают преувеличенными.

«По единству в Вышеградской четверке звонит колокол, но ситуация опровергает тревоги и страхи,- оптимистично заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, после встречи в Будапеште Вышеградской четверки и еще одной региональной группы – Восточного партнерства.- Мы по-прежнему вместе».

Смена хулигана

Сийярто прав – Четверка не распалась. По крайней мере, пока, но ее члены теперь вместе формально, а не в политическом смысле этого слова. Это было заметно даже по встрече в Будапеште с Восточным партнерством. Предполагалось, что в ней будут участвовать главы МИД, однако от Вышеградской четверки министры иностранных дел присутствовали лишь от Венгрии и Польши, а из Праги и Братиславы приехали лишь статс-секретари министерств.

В последнее время были заметны и другие признаки раскола. Лидеры Чехии и Словакии считают, что в интересах их стран поддерживать нормальные отношения с Еврокомиссией и главными европейскими державами. Прага хочет попросить статус наблюдателя на встречах министров финансов еврозоны, а словацкий премьер Роберт Фицо пару недель назад заявил, что в основе его политики лежит союз с Францией и Германией.

Совсем иначе ведут себя Польша и Венгрия. В последние годы они неоднократно конфликтовали как с Брюсселем, так и с европейскими тяжеловесами. До прихода к власти в Польше консерваторов из «Права и справедливости» главным «хулиганом» Евросоюза считалась Венгрия. Сейчас поляки венгров в этом отношении обошли. Реформа судебной власти и другие радикальные действия правительства Беаты Шидло привели к полномасштабному конфликту с Брюсселем, который угрожает впервые в истории Евросоюза не только оштрафовать Варшаву, но и лишить ее права голоса в Совете Европы.

Что сказал Кафка

В Чехии и Словакии боевые настроения коллег по группе вызывают нескрываемое недовольство. Европарламентарий от Чехии Петр Ежек считает Вышеградскую четверку «полезным форматом регионального сотрудничества», но добавляет: «Боюсь, что правительство Польши и в меньшей мере Венгрии не очень любят «играть в команде» и не являются командными игроками».

В то время, как лидеры всех членов Четверки регулярно подчеркивают солидарность, чешские и словацкие чиновники и политики считают, что свет на ней клином не сошелся и что, кроме отношений с Венгрией и Польшей, существуют отношения и с другими странами.

«Вышеград не единственный столп, на котором строится политика Чешской республики в Центральной Европе, - уверен директор департамента Центральной Европы в МИД Чехии Томаш Кафка, который говорит, к примеру, о хороших отношениях Праги с Германией, Австрией и Словакией. - Все эти столпы для нас одинаково важны и полезны».

В Праге и Братиславе полагают, что Польша и Венгрия хотят при помощи всей группы провести в Европе «культурную контрреволюцию» и создать противовес либеральной федералистской Европе в лице Франции и Германии.

Для французского слушателя

Конечно, до распада Вышеградской четверки еще далеко, потому что у ее членов есть и общие проблемы и тревоги. Одной из проблем, по которой мнения всех членов группы совпадают, являются мигранты.

Вышеградская четверка выступает единым фронтом против квот на беженцев, спущенных в столицы европейских государств из Брюсселя. Однако и здесь могут возникнуть трещины. Роберт Фицо, например, занимавший жесткую антимигрантскую позицию и поддерживавший главного противника допуска мигрантов, главу венгерского правительства Виктора Орбана, после парламентских выборов в Словакии в прошлом году несколько помягчел.

Берлин и Париж, конечно, видят разногласия в группе и пытаются их углубить и усилить. Они ясно дают понять, что относятся к членам организации по-разному. На прошлой неделе, к примеру, президент Франции Макрон, совершавший поездку по странам Восточной и Центральной Европы, встретился в Зальцбурге с лидерами Чехии и Словакии, но не с премьерами Польши и Венгрии.

Новый лидер Франции неоднократно критиковал Польшу и Венгрию за отход от демократических принципов, как во время своей избирательной кампании, так и после того, как стал хозяином Елисейского дворца. Варшава и Будапешт платят ему той же монетой. Глава польского МИД Витольд Ващиковский заявил в четверг, что некоторые высказывания Эммануэля Макрона по Польше направлены на внутреннюю французскую аудиторию.

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