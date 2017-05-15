/Поглед.инфо/ Може ли една от двете основни партии във Великобритания да се нарече комунистическа? В навечерието на изборите, лейбъристите обещават на британците да отнемат от богатите и да дадат на бедните, както и пълен отказ от наследството на Тачър. Ще се съгласят ли британците на такъв рязък цивилизационен обрат?

Предсрочните парламентарни избори във Великобритания са насрочени за 8 юни. Кампанията приближава към своя край; но се завъртя скандал с историята относно манифеста на Лейбъристката партия - главен конкурент на управляващите консерватори в борбата за власт.

Скандалът започна с мистериозното „изтичане” в пресата на черновата на документ от 43 страници, представляващ проекто-манифест на лейбъристите. Теоретично, това е могъл да направи лидерът Джереми Корбин или неговите помощници, пряко работещи върху проекта. Популярна е и версията, че изтичането е организирано от лявото крило, което по такъв начин е решило да убеди умерените членове на партията да се подпишат под смелите инициативи, налагащи фактически социализма в Англия.

По своя радикализъм, проекто-манифестът не отстъпва на Комунистическия манифест. Партията на Корбин ще национализира всичко, което е приватизирано при Маргарет Тачър и след нея. Пощите и жп линиите, електроенергетиката и минната промишленост трябва да станат отново публична собственост; забрана за приватизация на безплатното обществено здравеопазване и образование; практически пълен държавен контрол върху икономиката, който далеч надминава "социализма" от времето на лейбъристкото управление през 1970-те години. На населението се обещава повишаване на благосъстоянието, увеличаване на пенсиите, както и забрана за по-нататъшно повишаване на пенсионната възраст (в момента тя е 66 години); безплатно висше образование и възстановяване на държавните стипендии за студенти. Енергийните компании, които са публична собственост, ще осигуряват на преференциални цени ток за домакинствата. Планира се изграждането на 100,000 нови жилища на година, които да се предоставят на нуждаещите се. Забрана да се закриват бюджетни училища и болници; минималната работна заплата да се увеличи до 10 английски лири на час не само в бюджетните организации, но и в частните фирми...

(рус.ез.)

Над Британией надвис «призрак коммунизма»

Политика стран Европы «левела» на протяжении долгих лет, и этот процесс подошел к горячему рубежу. Одну из двух ведущих партий Британии теперь вполне можно называть коммунистической – накануне выборов лейбористы посулили британцам отъем у богатых в пользу бедных и полный отказ от наследия Тэтчер. Но согласятся ли англичане на столь резкий цивилизационный разворот?

Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 8 июня. Кампания уже приближается к концу, и можно с высокой долей уверенности утверждать, что ее главным скандалом станет история вокруг манифеста Лейбористской партии – главного конкурента правящих консерваторов в борьбе за власть.

Началось с того, что недоработанный черновик этого манифеста таинственным образом попал в прессу. Сейчас в партии пытаются выяснить, кто именно «слил» 43-страничный документ. Теоретически это могли сделать ближайшие помощники лидера лейбористов Джереми Корбина, непосредственно работавшие над манифестом. Многие обвиняют центральный штаб партии, якобы решивший скомпрометировать «авторский коллектив». Популярна и версия, что утечку организовало крайне левое крыло лейбористов, решившее таким образом убедить умеренных однопартийцев подписаться под смелыми инициативами, фактически устанавливающими в Англии социализм.

В центре находится вопрос о том, кому было выгодно засветить неотредактированный программный документ на неделю раньше его публикации – самим лейбористам или их главным противникам, консерваторам премьер-министра Терезы Мэй, которые пока что опережают партию Корбина по популярности на 10–15 процентов. Ответ на него далеко не очевиден.

В своем радикализме манифест лейбористов не уступает даже Манифесту Коммунистической партии. Партия Корбина собирается национализировать все, что было приватизировано при Маргарет Тэтчер и после нее. В общественную собственность должны вернуться королевская почта и железные дороги, электроэнергетика и добывающие отрасли. Должны быть запрещены любые попытки приватизации в бесплатном государственном здравоохранении и школьном образовании. Государственный контроль над экономикой станет практически полным и далеко превзойдет тот «социализм», что построило правительство лейбористов в Англии в 1970-е годы.

Населению обещается неслыханное повышение благосостояния, рост пенсий и запрет на дальнейшее повышение пенсионного возраста (сейчас он составляет 66 лет), бесплатное высшее образование и возвращение государственных стипендий для студентов. Энергокомпании, находящиеся в общественной собственности, будут обеспечивать домохозяйства электричеством по льготным ценам. Запланировано строительство 100 тысяч новых домов в год, которые потом бесплатно предоставят нуждающимся. Закрытие бюджетных школ и больниц запретят, а уровень минимальной зарплаты повысят до 10 фунтов в час (примерно 740 рублей), причем не только в бюджетных организациях, но и в частных фирмах.

За соблюдением прав трудящихся будет следить специально созданное министерство труда. А вишенкой на этом торте станет высокоскоростной интернет в каждом доме и бесплатный вайфай в общественном транспорте.

Что касается дополнительного бюджетного финансирования, в систему национального здравоохранения лейбористы обещают дополнительно вливать по 6 млрд фунтов в год. Еще 60 млрд уйдет в пенсионную систему, 10 млрд – на стипендии студентам, 8 млрд – на школы, 1 млрд – на бесплатные школьные завтраки. Более 250 млрд планируется потратить на совершенствование инфраструктуры.

Экономисты успели подсчитать, что полная стоимость лейбористской программы на 10 лет вперед составит 650 млрд фунтов.

Между тем дела в британской экономике обстоят далеко не блестяще. Внешний долг превышает ВВП в четыре раза и продолжает расти, хотя на обслуживание заимствований страна тратит порядка 50 млрд в фунтов в год. Рост ВВП на 2% за предыдущий год считается замечательным достижением, тем более что на текущий, 2017-й, год он составит не более 1,7% по самым оптимистическим прогнозам.

Фунт девальвирован. Безработица низкая, но потребительская активность не растет – англичане побаиваются тратить. Где же лейбористы найдут деньги на свой аттракцион неслыханной щедрости?

Партия планирует изымать финансы у богатейших слоев населения. Решено поднять налоги на прибыль корпораций, на компании, где занято много высокооплачиваемых сотрудников, на частные клиники, а также на заработки выше 80 тысяч фунтов в год. «Коммунизм», который планирует построить Корбин, будет оплачиваться за счет примерно пяти процентов нынешних налогоплательщиков.

Английский истеблишмент дружно осудил программу лейбористов. Экономисты назвали ее кошмаром, катастрофой и «марксистской революцией». Консерваторы объявили утечку манифеста «самоубийством» конкурентов. И нужно понимать, что подходы Корбина и Ко критикуют не только сверхбогатые англичане и обслуживающие их эксперты. В программе лейбористов есть несколько пунктов, которые сулят проблемы и простым британцам.

Прежде всего, это вопрос о мигрантах. Лейбористы предлагают принимать всех желающих «беженцев», никак не ограничивая их число и не «дискриминируя» их. Эта масса мигрантов неизбежно будет демпинговать на рынке труда, что сделает повышение минимальной заработной платы особо сложным мероприятием.

Особую поддержку лейбористы собираются оказывать цыганам и прочим «странствующим сообществам». В то же время нарочито нечетко прописаны перспективы «оборонки». С одной стороны, лейбористы согласны отчислять 2% от бюджета в кошелек НАТО и инвестировать в обновление оборонной системы «Трайдент». С другой, манифест указывает на необходимость «предельно осторожного» обращения с оружием массового поражения, а Джереми Корбин известен как давний сторонник одностороннего ядерного разоружения Великобритании. Не страдающие в массе своей пацифизмом британцы вряд ли одобрят и этот пассаж манифеста.

Наконец, манифест не позволяет понять позицию партии по Брекситу. В тексте сказано лишь, что «Брексит без сделки (с ЕС) повредит экономике Британии и станет наихудшим вариантом для страны». Но англичане прекрасно знают, что большинство лейбористов и сам Корбин Брексита вообще не хотят, пусть и подбирают слова в этом плане. За последнюю неделю журналисты семь раз спрашивали лидера лейбористов, покинет ли Лондон ЕС, если их партия придет к власти. И ни разу Корбин на вопрос не ответил.

Публикация радикального и внутренне противоречивого манифеста может понизить рейтинг лейбористов прямо накануне выборов. В целом их программа напоминает популистские идеи европейских леваков вроде Бенуа Амона, который на французских выборах предлагал впустить в страну всех желающих и назначить всем безусловный базовый доход. Французы на это не повелись – результат Амона (по факту – номинального преемника действующего президента) оказался на уровне статистической погрешности.

Точно так же могут рассудить и англичане – «коммунистические» предложения лейбористов обречены остаться на бумаге, зато увеличение количества мигрантов их левая программа точно гарантирует.

Не случайно манифест лейбористов сравнивают с другим манифестом их партии, опубликованным накануне парламентских выборов 1983 года. Тогда леваки предложили повышение налогов для богатых, выход Англии из ЕС и НАТО и полный односторонний отказ от ядерного оружия. Британцы, вдохновленные маленькой победоносной войной на Фолклендах, этого не оценили. Выборы вновь выиграли консерваторы, а манифест их конкурентов окрестили «самой длинной предсмертной запиской в истории».

Слабые места лейбористской программы в политическом плане – Брекcит и мигранты. Тут их позиция прямо противоречит насущным интересам собственного электората. Не успев смягчить положения манифеста, они сыграли на руку своим главным соперникам – консерваторам. Пресса уже шумит о том, что лейбористы завезут в страну миллионы новых мигрантов, разорят бизнес налогами, отнимут рабочие места у пролетариев и организуют государство по типу оруэлловской антиутопии. Так что документ теперь претендует на звание «самой дорогой предсмертной записки в истории».

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