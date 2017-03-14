/Поглед.инфо/ В Полша е публикувана петиция за излизане от Евросъюза. Досега такива настроения в страната изобщо не съществуваха, но сега изведнъж пламна дебат за плюсовете и минусите от присъединяването на страната към ЕС. Авторите на петицията упрекват Брюксел в "анти-християнски ценности." Какво е подтикнало към подобен дебат и доколко е разпространен евроскептицизмът в Полша?

Според информация на Полския културен център в Калининград, на сайта petycjeonline.com повече от 7500 души са се подписали под призива до президента Анджей Дуда да обяви референдум за излизане на Полша от Европейския съюз, повтаряйки сценария на Brexit.

Авторите на петицията са недоволни от "анти-християнските ценности на западноевропейците". Но главната причина е опитът да бъде наложено на Полша да приема т.нар. бежанци от Африка и Близкия изток. Авторите на петицията сочат също, че Европейският съюз насърчава "перверзиите и убийствата на неродени деца," а също и евтаназията. Освен това, Евросъюзът е антидемократичен, защото избраните евродепутати не разполагат с реална власт, а властта в действителност е в ръцете на еврокомисарите, които не са избрани чрез пряко гласуване.

(рус.ез.)

О выходе из ЕС начинают задумываться даже поляки

В Польше опубликована петиция за выход из Евросоюза. До сих пор таких настроений в стране не было вовсе, но теперь внезапно вспыхнула дискуссия о плюсах и минусах пребывания в ЕС. Авторы петиции упрекают Брюссель в «антихристианских ценностях». Что же послужило толчком для дебатов и насколько распространен евроскептицизм в Польше?

Как сообщил накануне Польский культурный центр в Калининграде, на сайте petycjeonline.com уже более 7,5 тысяч человек подписались под призывом к президенту Анджею Дуде объявить референдум по выходу Польши из Евросоюза, повторяя сценарий Brexit.

Авторы петиции недовольны «антихристианскими ценностями западноевропейцев», однако главная причина – попытки навязать им прием беженцев из Африки и с Ближнего Востока. Как сетуют авторы петиции, Евросоюз продвигает «извращения и убийство нерожденных детей», а также эвтаназию. Кроме того, ЕС антидемократичен, поскольку евродепутаты не имеют реальной власти, а настоящие правители не избираются прямым всенародным голосованием.

Брюссель «издает тысячи идиотских директив»

«ЕС не решил ни одной из основных проблем Польши, а наоборот – привел к падению и медленной смерти нашего государства», – цитирует заявителей портал «Новости из Польши». По мнению авторов петиции, Евросоюз привел к уничтожению польского сельского хозяйства, рыболовства, а также открыл возможность покупки земли иностранным капиталом. Кроме того, авторы петиции утверждают, что «ЕС непрестанно издает обязательные для Польши тысячи идиотских директив», а также «вводит в страну сотни гипермаркетов», что вызывает повышение цен и налогов при одновременном сокращении доходов поляков.

Авторов крайне беспокоят планы через евроструктуры уничтожить угольную промышленность, а также случаи вмешательства евробюрократов во внутренние дела Варшавы, сообщает «Парламентская газета».

Польский политолог Якуб Корейба сообщил газете ВЗГЛЯД, что до недавнего времени в Польше евроскептические настроения были уделом маргиналов. По его словам, с момента вступления страны в ЕС таких людей было мало, и за последние десять с лишним лет у них не было весомых аргументов.

«А вот, к примеру, в прошлый четверг у польских евроскептиков такой аргумент появился. Раньше членство в Евросоюзе было чревато негативными последствиями для других стран, которые Польши не касались, но в четверг в Евросовете переизбрали главой Дональда Туска, проигнорировали волю нашего суверенного правительства, и это вызвало волну негодования», – пояснил он.

Конечно, полагает эксперт, до 2020 года никаких шансов на выход из ЕС у Польши нет, но это переизбрание Туска положило начало масштабной дискуссии о плюсах и минусах пребывания Польши в ЕС. Эксперт не ожидает, что правящая партия «Право и справедливость» будет в обозримом будущем заигрывать с такими идеями.

«Напомню, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский и сам лидер партии Ярослав Качиньский говорили о том, что Польша хочет не выйти из ЕС, а лишь реформировать эту организацию. Правящая партия будет предпринимать попытки изменить порядок принятия решений в Евросоюзе», – объяснил политолог. В то же время если добиться этих изменений не удастся, то, возможно, по его мнению, в будущем Варшава пересмотрит характер собственного участия в этой организации.

Но ранее, отметил эксперт, петиции с требованием выхода из ЕС в Польше вообще не появлялись. «Примерно 80% населения страны поддерживает членство страны в ЕС, однако в последние годы из-за кризиса с мигрантами число евроскептиков в Польше увеличилось», – признал он.

Напомним, что 9 марта Польша стала единственной страной, которая не поддержала Туска на выборах главы Евросовета. В знак протеста Польша отказалась подписывать итоговые документы саммита ЕС. По мнению Варшавы, Туск на посту главы Евросовета не «продвигал» интересы собственной страны. Кроме того, в польской прокуратуре его подозревают в сотрудничестве с ФСБ.

«Евроскептики вытеснены из политического поля»

«Представители правящей партии обиделись на ЕС за то, что в Евросовете поддержали Туска, по сути, проигнорировали волю Варшавы, тем самым нанесли удар по европейской солидарности», – отметил и президент Института новейших государств Алексей Мартынов.

Однако в Польше, как и в других странах ЕС, евроскептики есть, и петиция тому свидетельство. Там всегда было достаточно евроскептиков в оппозиционных партиях, но они никак не представлены в легальном поле. «Прошедшие в позапрошлом году парламентские и президентские выборы не допустили ни правых, ни левых оппозиционеров в органы власти», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

Все настоящие оппозиционеры – евроскептики как правоконсервативного, так и левого социал-демократического толка – в Польше искусственно загнаны в маргинальное положение, считает Мартынов. «Это произошло в результате тонких манипуляций, победить партии «Право и справедливость» помогали американские политтехнологи», – считает эксперт.

«С приходом к власти президента Анджея Дуды активизировался репрессивный аппарат. В этой стране, члене ЕС, есть официальные политические заключенные – как раз ряд политиков, стоявших на позициях евроскептицизма и выступавших за дружбу с Россией. Достаточно вспомнить арестованного год назад по обвинению в шпионаже в пользу России политолога, бывшего депутата сейма Матеуша Пискорского, который сидит сейчас в варшавской тюрьме. Вот он настоящий евроскептик», – подытожил Мартынов.