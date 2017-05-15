/Поглед.инфо/ Още в началото на годината шотландците поставиха на британските парламентаристи условие: без твърд вариант на BREKSITa. Шотландия трябва да запази своя пазар в ЕС и правото на свободно придвижване в границите на Европа; а вие правете каквото си искате. Ако не, пригответе се за референдум за оттегляне на страната ни от състава на Великобритания.

Ами ако след Шотландия, влошената икономическа ситуация повлече също Северна Ирландия и Уелс?

(рус.ез.)

А нас спросили? Шотландия против жесткого варианта Brexit

Еще в начале года шотландцы поставили британских парламентариев перед фактом: никакого жесткого БРЕКСИТа. Шотландия должна сохранить за собой рынок Евросоюза и право на свободное пересечение европейских границ, а вы живите, как хотите. Если же нет, то готовьтесь к референдуму о выходе страны из состава Великобритании.



Никола Старджен, шотландский первый министр, шутить не станет. Ей не нужны таможенные ограничения и невыгодное положение на рынках Европы. Хотя расслабляться Лондону не стоит: Эдинбург и раньше не питал нежных чувств к британской столице, а уж теперь возвращение шотландцев к повторному рассмотрению вопроса об обретении суверенитета дело времени.



Шотландские власти во времена премьерства Кэмерона согласились повременить с референдумом до 2019 года, но только в случае наличия диалога и взаимопонимания между Лондоном и Эдинбургом. Националисты не обязательно должны добиться успеха на референдуме, но стабильность Британии окажется под вопросом. Придется отвлечься на решение шотландского вопроса, а время и без того беспокойное.



Интересно, конечно, как именно Старджен намерена урегулировать ситуацию с финансовыми рынками в Шотландии. Обвал объемов налоговых поступлений в 2014 году, связанных с нефтедобычей, может стать причиной бюджетного дефицита. Здравствуй, вторая Греция? Брюсселю это нужно?



Терезе Мэй придется попотеть, выбивая для страны выгодные условия развода с ЕС. Помимо Шотландии ухудшения экономической ситуации не потерпят также Северная Ирландия и Уэльс.



Лидером североирландской партии «Шинн Фейн» Мишель О'Нил поддержала Старджен: «Мы уже много раз говорили, что Brexit будет катастрофой для экономики и ирландского народа. Для нас это означает только то, что как можно скорее должен состояться референдум о воссоединении Ирландии». Да, Лондону есть над чем подумать. Ирландские территории удержать непросто. Народ бунтует несколько десятилетий.



Заявки сделаны, позиции обозначены. Теперь решение принимать Терезе Мэй с командой. Шотландия и Северная Ирландия не станут терпеть проблемы в экономике, тем более что БРЕКСИТ был инициативой Лондона. Будет интересно наблюдать за развитием ситуации в течение этого года, особенно, если вспомнить, что европейцы не желают облегчить Британии выход из состава союза.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели