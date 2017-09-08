/Поглед.инфо/ Германия прие закон, който позволява шпионаж по телефона във всяка страна.

Докато в Русия опозицията и либералните медии надигнаха вой за "тиранията на властта", която изисква от месенджера Телеграма изпълнението на "Закона на Яровая", в "свободна" Европа гражданите напълно са поставени под капак. Ярък пример е Германия, като "надежда за глобалния свободен свят", където миналия месец приеха закон за държавния надзор, а сега полицията е въоръжена с хакерски софтуер, за да шпионира мобилните устройства и да записва техните разговори и камери. Нещо повече, за това пише не известната "Кремълска пропаганда", а една от най-уважаваните телевизионни и радио компании на страната Дойче Веле.

/рус.ез./

«В прошлом месяце правительство Германии приняло закон о передаче полиции права взломать устройства, принадлежащие всем подозреваемым в преступной деятельности. Однако, есть документы, которые свидетельствуют, что RCIS 2.0 находился в разработке уже с начала 2016 года. Другими словами, спецслужбы оказывали давление, чтобы легализовать технологии, которые уже давно разрабатывались. По сведениям независимой компании Netzpolitik, речь идёт о программе переадресации удаленных коммуникаций -- RCIS. Однако если первая версия позволяла наблюдать за настольными ПК, то RCIS 2.0 специально создана для слежки за мобильными устройствами с Android, iOS и Blackberry. RCIS 2.0 обходит шифрование, встраиваясь в такие сервисы, как WhatsApp и Telegram. Происходит это через взлом телефонов, при этом сообщения читаются «на источнике» экранов пользователей.

Пресс-секретарь немецкой группы хакеров Chaos Computer Club, Фальк Гарбаш заявил: «Арсенал троянцев подаётся так, как будто для государства уже нормально взламывать цифровые мозги своих граждан».

Также стало известно, что службы безопасности Германии закупили программное обеспечение FinSpy в качестве резервной копии, если система RCIS будет скомпрометирована. Возможности FinSpy далеко превосходят всё, что в настоящее время разрешено законодательством Германии. Так, программа позволяет удаленно записывать все звонки и сообщения на телефоне, включать микрофон и камеру, а также находить и отслеживать устройство в режиме реального времени», — сообщает ="http://www.dw.com/en/surveillance-german-police-ready-to-hack-whatsapp-messages/a-39830250?maca=en-Twitter-sharing" target="_blank" rel="nofollow">авторитетное немецкое издание.

Переводя сказанное на нормальный человеческий язык, в Германии утвердили законом тотальную слежку за людьми, которых могут заподозрить в любой преступной деятельности или проверить на предмет таковой. И это не только злые исламисты, которые мечтают совершить теракт, а любой человек. Получив доступ к смартфону, сотрудники полиции могут проследить, например, за пророссийским политиком, на которого нужно собрать компромат или бизнесменом, чьи переговоры можно будет продать конкуренту.

Примечательно, что в тексте закона слова «немецкие граждане» не употребляются. То есть полиция Германии присвоила себе право слежки за всеми кто оказался в их зоне доступа. Более того, там даже не скрывается, что основным направлением слежки будут страны СНГ. «Утечка документов показывает, что службы безопасности Германии купили программное обеспечение для видеонаблюдения finspy в качестве резервного, который должен работать по направлению утечки или компрометации государств СНГ. Это откровение является политически спорным, потому что программа не должна идти дальше того, что в настоящее время разрешается немецким законодательством», — продолжают рассказ немецкие журналисты. То есть, мы имеем целенаправленную политику по шпионажу и информационных вбросов со стороны Германии в отношении нас, белорусов, казахов и др.. Более того, еще в 2011 году немецкие хакеры из той же самой группы Chaos Computer Club взломали правительственную шпионскую программу "бундестроян", которая позволяет проводить онлайн-обыски в компьютерах граждан и прослушивать звонки по Skype. Скандал разгорелся из-за того, что этот вирус позволяет полиции выходить далеко за пределы своих полномочий и даже незаметно подбрасывать улики.

После таких откровений можно было бы поднимать крик, выдворять послов и так далее. Проблема тут в том, что Германия здесь не отличается ни от какой другой Западной страны, которые под вопли о «русских хакерах» загоняют мир под тотальный контроль, где будут учитываться уже не только их заявления на публике, но и разговоры на кухнях. «Эдин Оманович из британской неправительственной организации Privacy International заявил, что все это является частью общей тенденции в ЕС. «Мы видим усилия по принятию законов о взломах в Великобритании, Австрии, Италии и Германии», - сказал он DW. По его словам, уже есть примеры «злоупотреблений со стороны правительств во всем мире. Например, есть доказательства того, что FinSpy использовалась для дискредетации правозащитников и адвокатов в Бахрейне», — пишет Deutsche Welle.

К словам немецкого общественника стоит добавить разоблачение деятельности по слежке за гражданами со стороны АНБ Эдвардом Сноуденом и публикации WikiLeaks о том, как ЦРУ использовало телевизоры, телефоны, сетевые устройства "http://www.rbc.ru/politics/09/03/2017/58c179589a7947b22dad0792" target="_blank" rel="nofollow">и даже антивирусы для шпионажа. Из этой же серии и работа соцсети Фейсбук по сбору информации и личной переписки для ЦРУ через украинских нацистов.

Если свести все вместе, то мы имеем мировой тренд по созданию не просто тотальной слежки, а контроля за словами, передвижением, интимными разговорами, даже мыслями людей, которые они могут случайно сказать вслух. И единственным способом не попасть под прицел целой кучи спецслужб остается не иметь собственных мыслей и собственного мнения. То есть свобода глобалистов — это право быть серой мышью, выставляя в соцсетях котиков и обсуждая наряд очередной поп-звезды и ни шагу в сторону. Притом, если ранее каждый подобный шаг вызывал вал критики и сопротивление, то сегодня «Окно Овертона» сдвинулось и тотальная слежка принимается законодательно. Не сложно догадаться, что следующим шагом будет уже обязательная установка средств слежения за собой, само собой «ради безопасности».

Это как раз то, что о чем предупреждали классики антиутопий 20-века Оруэлл и Хаксли. Это электронное рабство в чистом и незамутненном виде — то, из-за чего в России срочно приняли Концепцию информационной безопасности, внедрять которую необходимо было уже вчера. Европейских же поборников «свободы» и их наших доморощенных подпевал можно поздравить — добро пожаловать в реальность, вы ведь за это столько лет боролись с «кровавым режимом».

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