/Поглед.инфо/ Пристигайки на кратко посещение в Израел, нямах намерение да се ровя в обществено-политическите процеси, които протичат в тази малка по територия, но гигантска по значение за региона държава. Борбата между САЩ и Русия за влияние в Близкия изток е в своя апогей.

Русия зае безпрецедентни позиции в Сирия и Иран. Израел безусловно е американски сателит, но...

Всички говорят само за Русия. И говорят за нея с уважение, дори с възхищение. В действителност, много от тези, които напуснаха Русия в края на 80-те и в началото на 90-те години, го направиха не защото изведнъж се събуди националното им самосъзнание. В Узбекистан евреите не бяха евреи, а руснаци, избягали тук, в Израел, от антируските погроми. Те помнят как презрително ги наричаха „горбачовци”. Сега никой не си позволява това. Ако на арабския пазар намекнете, че сте от Русия, веднага забелязвате как се променя отношението на местните търговци, които са свикнали да дерат американските и европейските туристи. Да, Русия тук я обичат. Въпреки че израелският политически елит е принуден да действа в интерес на САЩ, вътрешното настроение не е на страната на американците. Не е тайна, че държавата Израел е създадена благодарение на Сталин и преселниците преобладаващо бяха с леви възгледи. В някои от кибуците и до днес висят портрети на Йосиф Висарионович. Но следствие от недалновидната политика на скъпия ни Никита Сергеевич, успяхме да се скараме с всички, с които можем.

Хаосът и разрушенията в Близкия изток, в съответствие с новата контрамодернистка средновековна тъма, са част от доктрината за запазване световното господство на САЩ. Израел едва ли се вписва в тази концепция и личните симпатии на Тръмп надали ще са в състояние да променят нещо. И когато окончателно стане ясно, че няма да могат, всички играчи, които желаят мир и развитие, ще се обърнат към Русия, която има какво да предложи. Нетаняху го вижда перфектно. Той би желал единственото спасително за Израел днес сближаване с Русия, както и стабилни отношения с Палестина, които могат да се осъществят само с признаване на нейната държавност под една или друга форма. Но министър-председателят също помни силите, вътре в самия Израел, които правят всичко възможно, за да погребат компромисния сценарий. А желаещи да повторят съдбата на Ицхак Рабин, засега няма.

(рус.ез.)

Израиль: все разговоры только о России

Борьба США и России за влияние на Ближнем Востоке находится в апогее. В Сирии и Иране Россия получила позиции беспрецедентные. Израиль же безусловно является американским сателлитом, но…

Приехав ненадолго в Израиль по вопросам личного характера, я совершенно не собирался глубоко вникать в социально-политические процессы, проходящие в этом крошечном по размерам, но гигантском по значению в регионе государстве.

Но, как говорится, если ты не хочешь заниматься политикой, она сама займется тобой.

Началось все с проблем вылета с Украины. Сначала полный обыск, затем запросы в СБУ о том, можно ли выпускать за кордон столь неблагонадежный элемент. Но то ли элемент оказался не столь неблагонадежным, как в последнее время пишут национально озабоченные активисты, то ли до украинских спецслужб дотянулась вездесущая «рука Кремля». Выпустили.

И вот аэропорт Бен Гурион. По своей наивности я не предполагал, что местная служба безопасности заинтересуется прибывшим с Украины бородатым мужиком. И действительно, чем может грозить государству Израиль гость из страны, где чествуют палачей Бабьего Яра?

Меня остановили для проверки в коридоре прямо на выходе из самолета. Несколько стандартных вопросов на ломаном английском и идем дальше.

Паспортный контроль. Уставший полноватый мужчина средних лет в час ночи на очень ломаном английском задает по второму кругу те же вопросы, плюс парочку совсем странных вроде «каким образом Вы смогли оставить работу для данной поездки?». Святая простота! Где нынешняя Украина и где работа?

Оторванность сотрудника аэропорта от украинских реалий и его плохой английский привели меня в офис службы безопасности, где (после трехчасового ожидания в русскоязычной очереди из таких же подозрительных личностей) задали те же вопросы уже по-русски и в 4 часа утра отпустили с миром.

Встреча с родственниками ожидаемо вылилась во встречу с друзьями родственников и друзьями их друзей. В результате получился своеобразный срез эмигрантов со всего бывшего СССР – от Украины до Сибири и Узбекистана.

Все разговоры только о России. Причем говорят о ней с уважением, а где-то даже и с восхищением. Ведь многие из тех, кто уехал еще в конце 1980-х – начале 1990-х, делали это отнюдь не по причине внезапно проснувшегося национального самосознания.

В том же Узбекистане евреи были не евреями, а русскими, и бежали от антирусских погромов туда, куда в тот момент могли. Они прекрасно помнят, как местное население презрительно называло их «Горбачевыми».

Сейчас такого не позволит себе никто. Намекните на арабском рынке, что вы из России, тут же заметите, как меняется взгляд местных торговцев, привыкших обдирать каких-нибудь американских или европейских туристов.

Да, Россию здесь любят. Несмотря на то, что политическая элита Израиля вынужденно действует в американских интересах, внутренние настроения отнюдь не на стороне США.

Не секрет, что государство Израиль было создано благодаря Сталину и осваивалось переселенцами левых взглядов. Но вследствие недальновидности политики дорогого Никиты Сергеевича мы умудрились рассориться со всеми, с кем только можно.

Израиль, не способный самостоятельно выжить во враждебном окружении, толкнули в удушающие американские объятья, из которых он не может выбраться до сих пор. При этом и по сей день в некоторых киббуцах висят портреты Иосифа Виссарионовича. Хотя сами киббуцы уже давно встроились в окружающую капиталистическую реальность.

Я не выбирал специально время для посещения земли обетованной, но попал точно на празднование евреями дня образования Израиля 14 мая и одновременно дня скорби палестинских арабов, т.н. Накбы 15 мая – катастрофы, в ходе которой порядка 700 000 человек были изгнаны из привычных мест обитания.

А какова же стратегия России? Ей, несомненно, нужен умеренный Аббас, замирение ФАТХ с ХАМАС и переговоры Израиля и Палестины в Москве. Их успех поднимет авторитет России в регионе на новую высоту.

Что нужно Трампу, пока до конца не понятно даже ему самому, но тем временем под давлением Америки Израиль продолжает совершать самоубийственные поступки (та же бомбардировка «Хезболлы» в Сирии).

Очень сомнительно, что Нетаньяху не понимает ничтожность проблемы «Хезболлы» и громадность проблемы ИГ, с которым «Хезболла» активно борется. В таком понимании и невозможности ничего изменить проявляется трагедия полной зависимости от США.

Хаос и погружение Ближнего Востока в контрмодернистскую тьму нового средневековья – часть доктрины сохранения мирового господства Соединенных Штатов. Израиль в эту картину не вписывается вообще, и вряд ли личные симпатии Трампа смогут здесь на что-то сильно повлиять.

Когда же станет окончательно ясно, что не могут, все желающие мира и развития игроки повернутся к России, у которой есть что предложить.

Нетаньяху все прекрасно видит. Он бы и хотел единственно спасительного на сегодняшний день для Израиля сближения с Россией, а также стабильных отношений с Палестиной, которые могут осуществиться только с признанием ее государственности в том или ином виде.

Но премьер-министр также помнит и о силах внутри самого Израиля, которые сделают что угодно, лишь бы похоронить компромиссный сценарий. А повторять судьбу Ицхака Рабина желающих пока нет.

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