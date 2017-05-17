/Поглед.инфо/ В САЩ избухна нов скандал по повод срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския външен министър Сергей Лавров в Белия дом. Според вестник Washington Post, по време на преговорите с Лавров Тръмп предал на руската страна секретна информация как САЩ водят борбата срещу т.нар. "Ислямска държава". Съветникът на президента по въпросите на националната сигурност заяви, че това твърдение е лъжливо. Но по-късно Тръмп призна, че той има право да споделя с Русия такъв вид информация.

По време на срещата с руската делегация Тръмп изложил също мерките, които САЩ са предприели или се готвят да предприемат, за да се противопоставят на заплахата, включително военни операции в Ирак и Сирия, както и други стъпки за обезпечаване на сигурността си. Според американските официални представители, реакцията на Лавров на откровенията на Тръмп била сдържана, и той просто призовал САЩ още по-тясно да си сътрудничат с Русия в борбата срещу тероризма.

(рус.ез.)

Мечта шпиона. Какие тайны США Трамп раскрыл Кремлю

Американские чиновники вновь ополчились на своего президента.

В США разгорелся новый скандал в связи с приемом российского министра Сергея Лаврова американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Washington Post накануне сообщила, что Трамп во время переговоров с Лавровым передал российской стороне некоторые секретные сведения относительно борьбы с "Исламским государством". Советник президента США по нацбезопасности заявил, что это заявление является ложными. Однако сам Трамп позже заявил, что имел право делиться с Россией этой информацией.

Что рассекретил Трамп

У действующих и бывших официальных лиц Белого дома Washington Post узнала, что Трамп рассказал Лаврову и российскому послу совершенно секретную информацию, поставив под угрозу важнейший источник информации об ИГИЛ. Отмечается, что канал, по которому Вашингтон получал информацию, настолько секретен, что разведданные, полученные по нему, США скрывают даже от союзников.

То, что американский президент рассказал Лаврову, ставит под удар дольнейшее сотрудничество с лицом, имеющем доступ к внутренней деятельности ИГИЛ. Отмечается, что Белый дом, дабы ограничить ущерб от раскрытия информации, обратился в ЦРУ и Агентство национальной безопасности США.

Отметим, что сейчас в Вашингтоне нарастает правовое и политическое давление на Трампа в связи с подозрениями в наличии связей между членами его команды и Россией. На прошлой неделе американский президент за несколько часов до визита Лаврова уволил директора ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием возможных связей с Кремлем. Кроме того, вместе с Лавровым был российский посол Сергей Кисляк, телефоный звонок которому стоил должности советнику Трампа по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну. По словам американских чиновников, именно в ходе этой встречи Трамп начал описывать детали угрозы, исходящей со стороны террористов ИГИЛ и связанной с использованием ноутбуков в самолетах.

WP Отмечает, что в случае с любым другим представителем американского правительства обсуждение подобных тем с противником было бы преступлением. "Но, будучи президентом, Трамп имеет очень широкие полномочия и право раскрывать государственные секреты, поэтому, передав секретную информацию россиянам, он вряд ли нарушил закон", - отмечает газета. В ходе своей встречи с Лавровым Трамп, как считает издание, хотел похвастаться тем, что ему многое известно о деятельности ИГИЛ.

Во время встречи американский президент начал обсуждать аспекты той угрозы, о которой США стало известно исключительно благодаря шпионской деятельности их ключевого партнера. Он не озвучил конкретные методы сбора данных, но он рассказал о том, как ИГИЛ реализует отдельные пункты своего плана и сколько вреда может причинить подобный теракт при различных обстоятельствах.

Но, по словам источников, еще больше тревоги вызвало то, что Трамп назвал город на территории, контролируемой "Исламским государством", в котором партнер американской разведки обнаружил угрозу.

В ходе встречи с российской делегацией Трамп также описал те меры, которые США уже приняли или готовятся принять, чтобы противостоять угрозе, включая военные операции в Ираке и Сирии, а также другие шаги, предпринимаемые для обеспечения безопасности. По словам чиновников, реакция Лаврова на откровения Трампа была сдержанной, и он просто призвал США более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом.

Как заявил глава сенатского меньшинства демократ Чарльз Шумер, обнародование секретной информацией очень опасно и подвергает опасности жизни американцев и всех, кто собирает разведывательную информацию для Америки. "Президент должен объяснить свои действия разведывательному сообществу, американскому народу и конгрессу", - сказал сенатор.

Советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, участвовавший в беседе с Лавровым, назвал статью Washington Post фейком. Однако позже сам Трамп заявил, что имел полное право делиться с Россией информацией. "Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече в Белом доме). Я имею полное право делать это", - написал Трамп в Twitter. По его словам, он вправе делиться данными по борьбе с терроризмом и по вопросу безопасности перелетов.

Кремль в своб очередь назвал "полной ерундой" информацию о секретных сведения, якобы открытых Лаврову. "Мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде, это полная ерунда, здесь нет темы ни для подтверждения, ни для опровержения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реакция в США: aпофеоз всех страхов (Washington Post)

Трамп одним махом продемонстрировал союзникам свою ненадежность, и тем самым нанес вред системе обмена разведывательной информацией, которая чрезвычайно важна для нацбезопасности США. Томас Райт из Института Брукингса сказал, что при презедентстве Трамп "все мы слепы и пляшем на краю пропасти".

"Это буквально апофеоз всех страхов. В последние месяцы мы слышали, что Трамп приходит в норму. Но это чепуха. В его окружении есть люди, которые круглосуточно работают над тем, чтобы не допустить катастрофы; но в конечном итоге Трамп главный, и он будет делать все, что захочет, каким бы безумием это ни было", - сказал он. Источник в Белом доме рассказал о шоке американских чиновников. "Это шокирует. Трамп ведет себя очень опрометчиво и, по всей видимости, не осознает степень серьезности тех вещей, с которыми он имеет дело", - отметил он.

Кошмарный сценарий для разведки (Politico)

Уэйн Уайт, высокопоставленный сотрудник разведки в Госдепартаменте при администрации Джорджа Буша, сказал изданию, что это "еще один признак, что этого парня невозможно контролировать".

"Есть "красные линии", которые не должны пересекать даже президенты. Он должен защищать собственные активы. Это по-настоящему пугает наших людей, особенно тех, кто управлял отношениями при получении информации", - сказал он. Нед Прайс, бывший офицер ЦРУ и член СНБ США при Обаме, заявил, что это "по-настоящему кошмарный сценарий для разведывательного сообщества".

Элиот Коэн, другой чиновник Госдепа эры Буша, назвал упомянутый репортаж "ужасающим": "Такой случайности хватило бы, чтобы уволить другого человека. В случае преднамеренности это измена".

Трамп не нарушил закон (Wired)

"Любое утверждение о том, что президент раскрывает информацию ненадлежащим образом, оскорбительно и нелепо. Это полномочие президента. Он сам является высшей властью, присваивающей гриф секретности", - сказал изданию бывший высокопоставленный руководитель из разведки. По сути то же самое сказал сенатор Джон Маккейн, заявивший репортеру Associated Press: "Конечно, мы не хотим, чтобы президент разглашал секретную информацию, однако президент имеет на это право".

Однако другой бывший высокопоставленный руководитель из разведки, пожелавший остаться неназванным, сказал: "Такие истории могут оказать устрашающее воздействие на связи между разведками по всем направлениям". Издание отмечает, что то, что сделал Трамп, не является нарушением закона и не может вызвать прямой и непосредственный ущерб. "Но если хотя бы один наш партнер задумается о том, можно ли доверять Америке свои секреты, значит, ущерб уже нанесен", - подчеркивает Wired.

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