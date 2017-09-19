/Поглед.инфо/ САЩ, Германия, Великобритания, Канада, Япония, както и 137 други държави са заявили в Декларацията в подкрепа на реформирането на ООН, че ще оказват съдействие при осъществяването на конкретни промени в системата на Световната Организация и призоваха Антонио Гутериш да оглави реформите. Текстът на документа, който се състои от 10 параграфа, е публикуван на уебсайта на американската дипломатическа мисия към Организацията на обединените нации. Междувременно декларацията, разработена от Вашингтон, не беше подкрепена от 56 държави, сред които три постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН - Русия, Китай и Франция, сообщава Российсская газета.

"Не сме сигурни, че ще подпишем тази декларация. Много от идеите, които са там, разбира се, са важни и са в съответствие с предложенията, които издига генералният секретар, но с декларации реформа в ООН не може да се проведе", цитира ТАСС постоянния представител на РФ при ООН Василий Небензя.



Според руския представител,"за да се повиши ефективността на ООН, трябва да се водят междуправителствени преговори. Предлаганият от САЩ документ е декларация от страните, които притежават сходни виждания по този въпрос, но не са инструкции на генералния секретар как да се реформира организацията".

/рус.ез./

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что предложенный США проект реформы ООН — это шаг к однополярному миру, который РФ не готова поддержать, об этом сообщает РИА Новости.

"В концепции внешней политики РФ четко прописано, что мы за сохранение безальтернативной роли ООН, которая за десятилетия, собственно, свою безальтернативность доказала… Реформа ООН имени Трампа нам представляется неким знаковым в их системе координат шагом к однополярному мироустройству и к снижению роли ООН в формируемой сегодня архитектуре 21 столетия… На сегодня мы этот процесс поддержать не готовы или заявить о своем в нем участии ",- сказал Слуцкий в кулуарах 72-й сессии Генассамблеи ООН.

При этом он добавил, что Россия не выступает против реформы в целом, однако таковая должна происходить в ходе полноценного диалога, а не "путем создания закулисных коалиций". Неучастие РФ и КНР в обсуждении реформы, инициированной президентом США Дональдом Трампом, по мнению Слуцкого, говорит именно о закулисном характере решения.

Декларация содержит 10 пунктов. Американская сторона призывает в ней изменить структуру ООН, чтобы улучшить координацию работы между различными подразделениями. Сделать это предлагается в том числе и за счет сокращения количества персонала.

"Мы не видим результатов, соответствующих нашим вложениям, - заявил президент США Дональд Трамп. - Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру. ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают".

Трамп уже неоднократно отмечал ранее, что Вашингтон ежегодно тратит на программы ООН около 10 миллиардов долларов - эта сумма в разы больше, чем вкладывают в Организацию другие ее члены.

"Хотя регулярный бюджет ООН возрос на 140 процентов, а число сотрудников увеличилось более чем вдвое с 2000 года, мы не видим результатов подобного инвестирования", - отметил Трамп.

Также, по его словам, все страны - члены ООН должны вносить равный вклад как в военном, так и в финансовом плане. "Мы также просим, чтобы каждая миротворческая миссия имела ясно определенные цели и контрольные показатели для оценки, насколько успешно она проводится, - подчеркнул он. - Если мы будем работать сообща и претворять в жизнь реформы, ООН возродится как более эффективная сила в деле укрепления мира и гармонии на планете".

Проект федерального бюджета США на 2018 финансовый год предполагает сокращение финансирования миротворческих миссий ООН на 1 миллиард долларов. Кроме того, могут быть урезаны и взносы в бюджеты различных международных организаций, включая ооновские структуры.

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