/Поглед.инфо/ Някои икономисти смятат, че скоро цените на петрола ще бъдат определяни в юани. Натрупването на златни запаси в Китай и Русия може да се разглежда като стъпка към освобождаването на световната икономика от долара. Оттук и загрижеността на Тръмп: "Преди бяхме много могъща страна, защото бяхме на златен стандарт, но сега нямаме злато, то отиде в други страни".

Карл Уайнбърг, водещ икономист в High Frequency Economics вярва, че "скоро ще дойде времето, когато цените на петрола ще бъдат определяни в юани".

През последните години някои държави, които оспорват позицията на долара като резервна валута, активно търсят начин да я изоставят. Например, Русия и Китай създадоха бездоларово разплащане в търговията с петрол. Тези две държави увеличават производството и физическите запаси от злато, за да се предпазят от колапса на долара. Златният резерв на Русия и Китай надхвърля американския и това може да разклати доминиращата позиция на САЩ в световната икономика. Статистиката на "Русия днес" показва, че Китай и Русия активно увеличават своите златни резерви през последните 10-15 години. В момента двете страни разполагат по официални данни с 3670 тона злато...

(рус.ез.)

У Китая и России в руках есть сильный козырь, который может пошатнуть доминирующее положение США в мировой экономике

Нефть обеспечивает силу доллара, однако фьючерсные контракты на сырую нефть, номинированные в юанях, будут способствовать большему использованию этой валюты в мировой торговле. Хотя влияния Китая на рынок сырой нефти еще недостаточно для того, чтобы пошатнуть ведущую позицию доллара, но у Китая есть долгосрочный план, а главное то, что Китай уже стал важной страной-импортером сырой нефти в мире. Вплоть до того, что даже продавцы сланцевой нефти из Америки надеются быстро занять китайский рынок, и всё это дает китайскому юаню хорошие возможности. Ведущий экономист «Хай фриквенси экономикс» (High Frequency Economics) Карл Вайнберг полагает, что «скоро наступит момент, когда цены на нефть будут установлены в юанях».

В нашем изменчивом мире сильный «задает тон», а слабый следует ему. С 1944 года до сегодняшнего дня Бреттон-Вудская система закрепила за долларом позицию гегемона. Доллар управляет мировой экономикой уже более 70 лет, однако во многих странах, особенно в нефтедобывающих, никогда не прекращалось движение за дедолларизацию.

На самом деле, за последние несколько лет некоторые государства, оспаривающие положение доллара как резервной валюты, активно ищут способ отказа от него. Например, Россия и Китай в торговле нефтью создали бездолларовую среду. Эти две страны также увеличивают добычу и получение физических запасов золота, чтобы защититься от обвала доллара. Золотой запас России и Китая превышает американский, и это может пошатнуть доминирующее положение США в мировой экономике.

Занимающий лидирующие позиции сингапурский трейдер золота «БулльонСтар» BullionStar и эксперт по драгоценным металлам Ронан Мэнли(Ronan Manly) заявил, что накопления золота Китая и России можно рассматривать как шаг к освобождению от стратегии регулирования мировой экономики долларом. Эти две страны сейчас активно создают золотой запас, и в будущем возможно возвращение к золотому стандарту и поворот к тому, что доллар перестанет управлять миром.

В августе прошлого года Германия ускорила процесс возвращения своих золотых резервов. Причиной этому послужили переживания по поводу того, что доллар ничем не обеспечен, к тому же США уже не те, что были после окончания Второй мировой войны. Золото обычно считается хедж-фондом в период экономической неустойчивости. Завершив процесс возвращения золота, Германия сможет не опасаться угрозы быть «захваченной» долларом.

Статистика «России сегодня» показывает, что Китай и Россия за прошедшие 10-15 лет активно увеличивали золотой запас. Десять лет назад, по официальным данным, золотой резерв стран составлял примерно 400 тонн (обратите внимание, что эти данные получены из официально опубликованной статистики, и не включают количество общественных запасов — прим. автора), а сейчас Китай и Россия вместе обладают примерно 3670 тоннами золота.

Почему США неоднократно отказывали Китаю в возвращении раньше срока золотых запасов, находящихся в Америке?

Ронан Мэнли отмечает, что если говорить о Китае и России, то золото — это единственный монетарный актив, который может предоставить независимость от доллара. Возможно, что из-за большого количества каналов по покупке золота, обе стороны могут обладать еще большим количеством этого драгоценного металла, чем в их официальных резервах. Если Россия и Китай сложат свои золотые запасы вместе, то общий размер превысит американский. Это как минимум означает, что доллару и месту США в мировой экономике может быть нанесен удар.

По данным интернет-издательства «Китайская сеть BW» (BWChinese, Chinese Business Wisdom), в недавней статистике Всемирного совета по золоту обнаружено, что вплоть до декабря 2017 года, в рейтинге по объему золотого резерва на первом месте оказались США с запасом 8133,5 тонн, что составляет 75% от мирового запаса. На втором месте находится Германия с 3373,6 тоннами, и это — 69,1% от мирового запаса золота. На третьем месте — Международный валютный фонд, четвертое и пятое место занимают Италия и Франция соответственно. Китай расположился на шестом месте, с запасом 1842,6 тонн, что составляет от мирового резерва 2,6%. Россия непрерывно увеличивает свой золотой запас, и идет вслед за Китаем с 1828,6 тоннами золота и занимает седьмое место.

В «Китайской сети BW» упоминается, что федеральный резерв США неоднократно отказывал Китаю в возвращении 600 тонн золота, находящегося в Нью-Йорке в подземном хранилище. Некоторые аналитики отмечают, ранее Китай для того, чтобы избавиться от американских санкций, был вынужден дать золото в качестве залога. Это предположение было подтверждено в официальных китайских СМИ в газете «Международные финансы» от декабря 2017 года статьей «Сколько золота „присвоила“ Америка». Сообщается, что золотые запасы более 60 стран частично или полностью находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка в подземном хранилище. Среди этих стран и Китай, который вывез в Соединенные Штаты 600 тонн золота. Было обнаружено, что впервые Китай передал золото на хранение США в 1990 году.

Однако, что интересно, сейчас Китай и Россия делают доступным для общественности информацию о своих золотых резервах. Это показывает, что золото причисляется к стратегическому монетарному активу. Две страны не скрывают эту информацию, а США как раз наоборот, к тому же они действительно недооценивают стратегическую позицию золота. Сейчас золото по-прежнему является самым большим врагом доллара.

Американский советник в области геополитической стратегии Уильям Энгдаль упоминал, что в руках Китая и России есть сильный козырь в виде золотого резерва (фьючерсы на сырую нефть в юанях также закреплены на основе золота — прим. автора). Это вызов позиции доллара. В Вашингтоне и на Уолл-Стрит всё прекрасно понимают, но остаются бессильны в этой ситуации. Сталкиваясь с дополнительными китайско-российскими преимуществами, Вашингтон и Уолл-Стрит также не способны создать еще один «греческий долговой кризис».

В связи с этим американский президент-бизнесмен Трамп в марте 2016 года выразил свою обеспокоенность: «Раньше мы были очень мощной страной, потому что были на золотом стандарте, но сейчас у нас нет золота, оно ушло в другие страны». В словах Трампа, как будто в высказывании Кейнса, золото — это последний безопасный и востребованный резерв, ведь все ещё нет другой лучшей альтернативы для его замены.

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