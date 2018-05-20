/Поглед.инфо/ Вчера в Сочи германският канцлер Ангела Меркел се срещна с руския президент Владимир Путин. Фрау Канцлерината, меко казано, изглеждаше пребледняла, въпреки букета, който й беше поднесен. Над страната й виси времето на промяната, когато утре няма да е като вчера, а да промени нещо – очевидно тя се страхува или не може.

Основните теми на преговорите, както бе съобщено на пресконференцията, са мъртвите споразумения от Минск, които нямат алтернатива; Сирия; нови споразумения с Иран; и "Северен поток 2". Главното бе отговорът на Меркел на въпроса как ще решават натиска на Тръмп спрямо Европа.

"Имаме солидно трансатлантическо приятелство, което винаги е издържало на различни мнения и позиции в историята. Мисля, че така ще бъде и занапред. Интензивността на трансатлантическите отношения не се поставят под съмнение. Имаме и стратегически интереси да поддържаме добри отношения с Русия, и аз, в най-трудните времена, винаги съм се застъпвала за това, Съветът НАТО - Русия да продължи да работи и ЕС да продължава да поддържа контакти [с Русия]. Считам за абсолютно важно поддържането на диалог", каза Меркел.

Преведено на обикновен език това означава:Да, Съединените щати се опитват да ни огъват, но ние ще продължим да се огъваме и да поддържаме политиката им срещу Русия; и да, имаме бизнес и интереси с Русия и бихме искали да се развиват още повече, макар че ще се огъваме пред Щатите...

(рус.ез.)

На двух стульях: Меркель решила посидеть в позе Януковича

Вчера в Сочи канцлер ФРГ Ангела Меркель встречалась с Президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на подаренный ей букет, фрау канцлерин выглядела, мягко говоря, блекло. Над ее страной нависло время перемен, когда завтра уже не будет как вчера, а менять что-то она явно и боится и не может. По итогам довольно коротких переговоров оба лидера дали пресс-конференцию.

Основными темами переговоров стали мертвые Минские соглашения, которым альтернативы нет, Сирия, новые соглашения с Ираном и «Северный поток 2». Главной фразой этой конференции можно выделить ответ Меркель на вопрос, как они будут решать с накатом Трампа на Европу. «У нас твёрдая трансатлантическая дружба, которая всегда в истории уже выдерживала различные мнения, различные позиции. Думаю, и сейчас это точно так же и будет. Это не ставит под вопрос интенсивность трансатлантических взаимоотношений. И у нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу, и со стороны ЕС чтобы продолжались контакты, поддерживались. И я считаю, что поддерживать диалог абсолютно важно», — ответила Меркель.

В переводе на постой язык: да, США нас нагибают, но мы будем продолжать нагибаться и дружить против России, и да, у нас бизнес и интересы с Россией, и мы хотим, чтобы этого было еще больше, даже нагибаясь перед Штатами. Мечты и желания — дело, конечно, сугубо личное, но вот беда: чтобы они воплотились в реальность, над ними надо работать, а не пытаться угодить всем.

Это же касалось и Украины, а также привязанного Ангелой Меркель к ней «Северного потока». Зачем нефтяную трубу привязывать к Украине, в целом, понятно — именно об этом говорили «белые люди» из Вашингтона. Аккурат перед визитом фрау канцлерин, стало известно о том, что Трамп еще месяц назад на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель уговаривал ее перестать поддерживать строительство «Северного потока — 2». В обмен на это он предлагал переговоры по новому торговому соглашению между регионами. Более того, там заявили, что США могут ввести санкции против участников проекта по строительству газопровода, пояснив, что позиция США вызвана геополитическими и энергетическими причинами.

Теперь Меркель, как может, пытается показать, что «геополитические интересы» она соблюдает и не позволит «злой России» перестать спонсировать «бедую Украину». К слову, Порошенко еще и утром в день саммита в Сочи предпринял очередную попытку остановить реализацию проекта. Со страниц респектабельной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитируя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, он назвал «Северный поток — 2» «ошибкой исторического масштаба с последствиями, которые невозможно себе представить». Порошенко повторил за американцами (или читал по шпаргалке), что это «сугубо геополитический проект, не имеющий никакого отношения к народнохозяйственным и частнопредпринимательским интересам, а нацеленный исключительно на то, чтобы подорвать единство Европы и в конце концов разрушить его». «Как только "Северный поток — 2" наполнится российским газом, который будет течь в обход Восточной Европы и Украины, у Кремля отпадет всякий интерес сдерживаться от еще более жесткого наступления на наши общие ценности», — выдал Петро Алексеевич.

Само собой, Меркель тоже повторила за США и потребовала от России продолжить кормить русофобскую Украину. «Мы говорили также и о роли газового транзита для Украины. И мы убеждены со стороны Германии, и Петер Альтмайер, наш Министр экономики, тоже вёл переговоры на этой неделе, что и после строительства "Северного потока — 2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться, это имеет стратегическое значение. Германия готова здесь также сыграть свою активную роль и оказывать содействие. Мы тоже рассматриваем "Северный поток — 2" как экономический, коммерческий проект, но в нём есть и другие составляющие, поэтому нужно подумать и над гарантиями для Украины в этой связи», — заявила она во время своего выступления на пресс-конференции.

Путин в данном случае не искал мудрых слов и не строил хитрых планов, а сказал, как оно есть. «Позиция Соединённых Штатов нам по этому проекту, "Северный поток — 2", давно известна. В этом смысле можно сказать о редком факте преемственности в деятельности сегодняшней администрации позиции, которую занимала администрация Президента Обамы. Ничего нового мы здесь не видим. Продиктована она двумя соображениями, как нам говорят.

Первое — это оказание поддержки Украине, которая развивать с нами отношения, с Россией, не очень хочет, но деньги наши за транзит получает с удовольствием. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. Мы готовы к этим переговорам с украинской стороной.

Дело ведь в чём? Дело в том, что "Северный поток — 2" предусматривает и может быть использован не только для поставок непосредственно в Германию, он может быть использован для поставок в другие страны Европы, в том числе имею в виду падающую добычу Великобритании и Норвегии. Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает, вот в чём всё дело. Но Дональд — сегодня он не просто Президент Соединённых Штатов, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, поэтому думаю, что он ещё продвигает и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно. Но это дорого, это примерно на 25, на 30 процентов даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе.

Понастроили сейчас терминалов по приёмке сжиженного газа в Европе. Используются эти терминалы примерно процентов на 25–30. Всё. Почему? Экономически нецелесообразно, дорого очень. Вот в чём всё дело. Но я понимаю Президента Соединённых Штатов, он защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт.

Но это зависит от нас, как мы будем выстраивать отношения с нашими партнёрами. Это зависит от наших партнёров в Европе. Проект открыт, открыт и для участия в нём других партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют.

Насколько я знаю, началось строительство газоперекачивающей станции на территории Федеративной Республики Германия в пункте приёма газа из "Северного потока – 2". Мы со своей стороны тоже работаем. Мы считаем его выгодным для нас. Будем за него бороться», — заявил российский лидер.

Сложно сказать, насколько мы «не против» подпитывать русофобский Киев «немножко деньгами» (судя по разговору о «экономической целесообразности» — ни на сколько), но Путин высказал одно из главных мечтаний еще покойного Бжезинского: содержать русофобский режим, предназначенный для уничтожения русских, на их же деньги, наслаждаясь тем, как они друг друга рубят. Заодно Владимир Владимирович на пальцах разложил и интересы пана Дональда с его украинскими батраками — впихнуть «союзничкам» газ подороже и заполнить построенные терминалы, дабы отбить затраты и получить прибыль. А значит, будут привязывать к «Потоку» все, что только можно: Украину, Сирию, педерастов, КНДР, очередной ураган в штате Флорида и диарею у пани Иванки Трамп. Уж что-что, а придумать причину там всегда умели. На крайней случай еще кого «отравят».

К слову, на вопрос о Скрипалях Меркель просто промолчала и сделала вид, что ее тут нет, а наш Президент не мог упустить шанс подколоть партнеров. «Теперь по поводу господина Скрипаля. Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы. Дай Бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле. У меня в этой связи возникает несколько соображений. Думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, может быть, нескольких минут. Слава Богу, он поправился, из больницы выписался и, надеюсь, будет жив, здоров и невредим», — озвучил свои выводы Путин.

Касательно самой Украины — тут подвижек менее, чем никаких. Обе стороны снова заявили, что Минску нет альтернативы, сказали обязательные слова о важности Нормандского формата, который собирать не думают, а так же высказались о миротворцах. И здесь позиция не поменялась. Меркель было завела песнь про «думаю, что следующий шаг должен стать таким, чтобы заняться миссией ООН и постараться разработать совместный мандат, чтобы потом в Совете Безопасности эта тема могла обсуждаться». То есть свела все на ввод миротворцев на Донбасс. Наш лидер тоже остался при своем: «Поручили нашим внешнеполитическим ведомствам ещё раз предметно проработать тему учреждения миссии Организации Объединённых Наций по содействию охране наблюдателей ОБСЕ на Донбассе». То есть никаких оккупационных войск НАТО, исключительно охрана для ОБСЕ со стрелковым оружием.

Примерно то же было и по Сирии, где каждый говорил о своем. Единственное, что Путин объяснил журналистам, почему в Германии 700 тысяч сирийских беженцев.

«Речь идёт о уже тысячах людей. Но что нужно сделать? Нужно деполитизировать процесс гуманитарной помощи и восстановления экономики Сирии. Если европейцы хотят, чтобы люди из Европы возвращались в свои родные дома, нужно снять непонятное для нас ограничение на помощь Сирии, во всяком случае, в тех территориях, которые находятся под контролем правительства Сирийской Арабской Республики.

Как же люди будут туда возвращаться, если там всё разрушено? А у Сирии таких возможностей на сегодняшний день, прямо скажем, не много, они в высшей степени ограничены. Если Европа хочет, чтобы люди возвращались из Европы домой, надо помочь Сирии восстановить экономику и оказывать этой стране реальную гуманитарную помощь и деполитизировать этот процесс. Я в этом просто глубоко убеждён.

Возьмём Ракку. Там всё разрушено, там люди продолжают гибнуть на минах до сих пор, неубранные тела погибших ещё в руинах валяются и так далее. Ну куда же туда люди вернутся? Поэтому нужно всем вместе над этим думать и вместе работать», — заявил Президент России.

В переводе: хотите вернуть беженцев на Родину, умерьте аппетиты США и давайте строить там вместе мир и экономику. Впрочем, на «счет умерьте аппетиты» — это уже явно не к Меркель. Она уже даже дала задний ход по Ирану, серьезно подставляя интересы как Европы, так и самой Германии. «Мы со стороны Европы, европейцев с Ираном ведём свои контакты, говорим об этом, чтобы Иран остался верен этому соглашению, потому что я думаю, что оно гарантирует больше контроля и больше безопасности. И было заявлено, что Иран соблюдает это соглашение, как сказало МАГАТЭ, мы посмотрим. Может такое быть, что компании, которые хотят вкладывать деньги в Иран, и они смогут это делать, мы это действительно обсуждаем в Брюсселе, подобную блокаду, блокирующий механизм. Но здесь тоже не следует испытывать иллюзий, это не будут такие крупные компенсации. Это экономические решения, которые компании принимают сами.

Тем не менее мы остаёмся привержены позиции, что и для Ирана остаться в рамках этого соглашения — это тоже ценность. Это соглашение индоссировано в Совете Безопасности ООН, то есть это соглашение имеет международную основу. И для Ирана это было бы тоже хорошо и полезно — сказать, что да, мы будем продолжать соблюдать свои обязанности», — заявила Меркель, отвечая на вопрос об угрозе США ввести против европейских компаний санкции по Ирану.

Вот так, господа из Аэйрбас, Тотал и прочие, вам никто ничего не обещал, мы, конечно, с вами всей душой и даже введем, наверное, может быть, против трансатлантических друзей блокаду, но на компенсации от санкции особо ничего не ждите. Сами, сами.

Особенно порадовал ответ Меркель про «переговоры» с Ираном. Ребят, персы вам выставили более чем конкретный ультиматум: либо игнорируете США, либо забудьте про ваши деньги. После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки. Об этом заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает в воскресенье, 13 мая, агентство AFP. У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки, заявил Аракчи. По словам замглавы МИД, если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять «вынужденные решения». Под этими решениями подразумевается, скорее всего, пересмотр миллиардных контрактов и национализация уже вложенного. И первая неделя ультиматума уже прошла. Так что о каких «переговорах» говорит Меркель, решительно непонятно.

Да, Путин мог бы помочь немцам в переговорах с Ираном, но здесь непонятно, зачем оно Путину. Ничего нового фрау не привезла, никаких сдвигов нет, сплошные обтекаемые фразы и разговоры о важности США и Украины. Так и идите к персам со своими трансатлантическими и незалежными друзьями. Те укажут более точный адрес, куда следует пройти.

Ответил Путин и о готовящихся контрсанкциях России. «Что касается закона, о котором Вы сказали и который сейчас обсуждается в Государственной Думе, то я с Вами соглашусь, он, конечно, должен быть сбалансированным. Но депутаты парламента и в нашей стране, и в Вашей очень часто руководствуются эмоциональными соображениями. Хотя по поводу наличия такого закона. Обращу ваше внимание, что в Европе такой закон есть, и сейчас, насколько мне известно, это прозвучало из Брюсселя, как раз наши коллеги в объединённой Европе хотят активизировать этот закон для защиты своих интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны в данном случае Соединённых Штатов.

Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон. Но, и здесь я тоже с вами согласен, он должен быть сбалансированным, не должен наносить никакого ущерба нашей собственной экономике и тем нашим партнёрам, которые добросовестно работают в России. Уверен, что так оно и будет. Как вы знаете, парламент отодвинул принятие этого закона для дополнительных консультаций с Правительством Российской Федерации, которое сегодня только окончательно сформировано», — сказал Президент.

Ранее он отметил, что в России работают почти пять тысяч немецких компаний с суммарным оборотом более 50 миллиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч человек. В свою очередь, в Германии ведут бизнес около полутора тысяч предприятий с российским капиталом.

И вот с этого можно и начать подводить итоги. Впервые за долгое время Россия нужна Германии гораздо сильней, чем Германия России. Да, у нас совместный бизнес и так далее, но если его вдруг не станет, Россия не развалится. Не падет Россия, и если немцы позволят американцам закрыть «Северный поток — 2», — у нас «Сила Сибири» вскоре в Китай газ начнет отправлять.

А вот у немцев проблем выше крыши. Им надо как-то разрулить ситуацию с Ираном, с «Потоком», с беженцами и еще кучу проблем, которые могут привести к экономическому кризису весь ЕС на радость Трампу. Притом Трамп ведь не просто продвигает экономические интересы в убыток европейцам, он показывает их место — в одном ряду с Украиной, а то и ниже. А это еще и удар по имиджу ЕС.

И помочь с решением этих бед могла бы Россия. Но времена веры в «честное благородное слово» давно канули, а дело Скрипалей, где «вся Европа в едином дыхании», их окончательно добило. Теперь, если Германия хочет сотрудничества, она должна сама идти навстречу и менять политику.

Беда в том, что «смена политики» — это не про Меркель. Ангела уже давно стала полностью именно глобалистским политиком, который стерпел американскую прослушку, а далее верно, как пес, служил интересам именно США. И сегодня, когда эти интересы стали поперек ее будущей карьеры, максимум, на что она способна, — это пытаться усидеть на двух стульях. В итоге такая «многовекторность» приводит к отсутствию хоть какого-то результата. Даже совсем пролиберальное издание DW отметило, что итогом визита стало одно большое «ничего», отметив только, что «каждый остался в своем часовом поясе». Про немеркелевские СМИ лучше и не говорить, там реально не понимают, зачем ездила Ангела в Сочи. Сказать Путину то, что он и так знает и слышал сотни раз? Показать, что она верна США, что и так известно? Еще больше взбесить население — от рабочих до олигархов? Короче, эта Меркель сломалась, нам оно уже, считай, все равно, а вот немцам пора подумать о следующей.

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