/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Русия да се върне в Г-8. Изявлението си Тръмп направи по време на посещението на руския президент Владимир Путин в Китай, по време на което беше обявено създаването на икономически суперсъюз между Русия и Китай.

Преди това свои реверанси към Москва направиха представители на основателите и на по-големите икономики на Европейския съюз: Русия бе посетена от френския президент и германският канцлер, а Италия заплаши да блокира антируските санкции.

В резултат от четиригодишна борба срещу международната изолация, от "държава-изгой" Русия се превърна в ключов играч в световната политика, без участието в международните отношения на която, съвременният свят не е възможен.

"Русия трябва да бъде на срещата, тя трябва да е част от нея. Независимо дали ви харесва или не, дали е политически коректно или не, но за да управляваме света, Г-7, която преди беше Г-8, трябва да приеме Русия обратно. Имаме нужда от Русия на масата на преговорите," каза президентът на САЩ Доналд Тръмп преди да отлети за срещата на върха на Г-7 в Канада.

(рус.ез.)

«Международная изоляция» сделала Россию ключевым игроком мировой политики

Президент США Дональд Трамп предложил вернуть Россию в «большую восьмерку». Заявление Трампа прозвучало во время визита президента России Владимира Путина в КНР, в ходе которого было анонсировано создание экономического суперсоюза России и Китая. Перед этим свои реверансы в сторону Москвы сделали основатели и крупнейшие экономики Евросоюза: Россию посетили президент Франции и канцлер Германии, а Италия грозит заблокировать антироссийские санкции. По итогам четырех лет борьбы за международную изоляцию России «страна-изгой» превратилась в ключевого игрока мировой политики, без участия которого международные отношения в современном мире невозможны. «Россия должна быть на встрече, должна быть ее частью. Знаете, нравится вам это или нет, и это может быть политически некорректно, но нам надо тут управлять миром, и G7, которая раньше была G8, но выкинула Россию, должна принять Россию обратно. Нам нужна Россия за столом переговоров», — заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом на саммит «большой семерки» в Канаду.

В ходе обсуждения такой инициативы не были должным образом оценены аргументы американского лидера. Хотя они не менее примечательны, чем само предложение Трампа. Президент США признаёт, что без России в современном мире невозможно глобальное управление, главным институтом которого до недавнего времени считался саммит G7. «Семерка» возникла как форма коллективного управления внутри Западного мира и после распада СССР на два десятилетия фактически стала институтом глобального управления.

Но однополярный мир кончился, а с ним кончилось и глобальное управление на основе G7 во главе с США. России теперь бессмысленно возвращаться в этот формат и вновь превращать «семерку» в «восьмерку». Запад на саммитах G7 в любом случае «управлять миром» больше не будет. Последняя встреча в Канаде показала, что он уже внутри себя договориться не может. Западные лидеры держались подчеркнуто отстраненно от президента США, который первым покинул мероприятие, отказавшись от участия в основной встрече лидеров по вопросам международной безопасности и подписания итогового соглашения. Так что уже и Америка не видит большой пользы в «семерке». Не потому ли Трамп предлагает вернуть туда Россию?

Впрочем, возможны и другие объяснения. Возможно, Трамп решил припугнуть альянсом с Путиным европейских союзников, обсуждавших, как устроить ему бойкот на саммите G7. Возможно, Трамп беспокоится из-за всё более углубляющегося сотрудничества Москвы и Пекина и его предложение вернуть Россию в «семерку» было попыткой затормозить формирование российско-китайского альянса. И в том, и в другом случае маневры Трампа и его коллег по G7 с Москвой и друг с другом выглядят откровенно жалко по сравнению с проходившими одновременно с «семеркой» российско-китайскими переговорами на высшем уровне.

Пока Америка и Европа выясняли отношения по поводу ввозных пошлин на алюминий, Россия и Китай договорились о совместном газовом проекте в Арктике, строительстве «Росатомом» двух энергоблоков Тяньваньской АЭС и демонстрационного реактора на быстрых нейронах, а также анонсировали создание экономического суперсоюза. Источники в российской делегации сообщили прессе, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждают проект нового торгового соглашения — Евразийского экономического партнерства. Эта материковая зона свободной торговли в Евразии в перспективе может стать заменой «Кимерике» — экономическому партнерству США и Китая как основы мировой экономики. На таком фоне «переполох в курятнике», который вызвало среди союзников США предложение Дональда Трампа вернуть Россию в G7, выглядит анахронизмом.

Как выразились бы по этому поводу в Америке, это такой 2014 год! Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что России надо опасаться. Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что Россия «наказана» за Украину и, пока она не пойдет навстречу западным партнерам по украинскому вопросу, о превращении «семерки» вновь в «восьмерку» не может быть и речи. От заявлений западных лидеров создается ощущение, что они отстали от мировой политики на несколько лет. На дворе 2018 год, а они застряли в 2014‑м. Молятся на трансатлантическую солидарность (которой уже нет), считают высшим проявлением своего единства единодушное голосование за продление антироссийских санкций и очень боятся, что Кремль внесет раскол в их ряды, подговорив какую-нибудь симпатизирующую ему страну (разумеется, «продавшуюся Путину») заблокировать продление экономических ограничений. Сейчас вот очень боятся поведения Италии, новое руководство которой открыто выступает против санкций. Сама Россия: ее СМИ, политики, общественность — демонстрирует полное равнодушие к тому, заблокирует ли Италия очередное продление санкций или позволит продлить их еще на полгода. Вопрос давно утратил актуальность. Но в ЕС по-прежнему считают, что важнее для россиян вопроса нет.

Предложение Трампа вернуть Россию в G7 в самой России породило чувство пренебрежения и сарказм. Сейчас не 1990‑е годы — ни для российской власти, ни для российского общества членство в G7 больше ценности не представляет. Но на Западе всё равно периодически намекают, что за «хорошее поведение» они могли бы пойти навстречу Кремлю и вновь превратить «семерку» в «восьмерку». Смешнее только угрозы, что за «плохое поведение» Запад подвергнет Москву дипломатической изоляции и сделает Россию «страной-изгоем». Наиболее ретивые в деле «сдерживания» России и боевые на словах европейские политики все эти годы уверяли, что международная изоляция Кремля уже состоялась и Россия уже «страна-изгой». «Изоляция» по-русски — это когда Россия за несколько лет борьбы за ее международную изоляцию превратилась в ключевого игрока мировой политики, без участия которого международные отношения в современном мире невозможны. Об этом говорит не RuBaltic.Ru, а президент США на пресс-конференции: мы собираемся на G7, чтобы управлять миром, а без России это делать не получается. Он предлагает вернуть Россию в свой элитный клуб в то время, когда сама Россия продумывает с Китаем евразийскую зону свободной торговли и ни в какие западные «клубы» входить не стремится. Ангела Меркель, повторяющая, что Россия «наказана» за свое поведение на Украине, едет к Владимиру Путину в Сочи, и немецкие СМИ пишут об этом визите, что канцлер Германии ездила как проситель. Президент Франции едет на Петербургский экономический форум и пересказывает там Льва Толстого.

Если это называется «международная изоляция», то добивавшиеся ее прибалтийские лимитрофы — великие ядерные державы. Может, в их фантазиях так оно и есть, но в реальности если кого и можно изолировать от глобальной политики, то не Россию, а именно Прибалтику. Просто посулив прекращение военной и финансовой помощи и настойчиво попросив после этого не путаться под ногами и не лезть в отношения «старших товарищей» с Москвой. Так Америка и Европа время от времени и поступают. Поэтому призывы к изоляции России от Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Молдовы и других бойцов «буферной зоны» всегда раздаются ровно до тех пор, пока на Западе не нажмут кнопку «выкл.», изолировав от «большой политики» их самих.

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