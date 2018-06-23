/Поглед.инфо/ През 2027 г. Москва вече ще има способността за бърз глобален удар. Руските конструктори никога не се спират пред постигнатото. Тяхната задача е да направят нещо ново, да подобрят вече съществуващото и да модернизират старото. Но новото, разбира се, е на първо място.

Неотдавна ръководителят на Обединена корабостроителна корпорация Алексей Рахманов заяви, че нашите специалисти са завършили проектирането на ядрена подводница от пето поколение - тип "Хъски".

Опитно-конструкторската работа по този проект трябва да започне през 2023 г., а атомоходът ще бъде построен преди 2027 г.

На сегашния етап се разработва технологическата концепция за постигане зададените тактико-технически характеристики на подводницата.

Повечето от тези характеристики са военна тайна, но все нещо може да се каже и в момента. Така например, подводницата "Хъски" ще бъде почти напълно безшумна. По-точно нейният шум просто се слива с фоновия шум на световния океан. Тоест, невъзможно ще е да се отдели акустичното й поле от фона на разплискващите се вълни, движението на рибните ята и други шумове с естествен и биологичен произход.

По този начин безшумните атомоходи от типа "Хъски", предварително разположени във всички ключови райони на световния океан, ще станат идеалното оръжие за така наречения „бърз глобален удар”. Като постоянно поддържат връзка помежду си, те по всяко време, след като получат бойната заповед от центъра, ще могат в рамките на няколко минути да унищожат всяка цел на вражеска територия или в морската акватория на противника.

(рус.ез.)

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Русские конструкторы никогда не останавливаются на достигнутом. Их задача – делать новое, улучшать то, что уже имеется и модернизировать старое. Но новое, конечно, – прежде всего. И вот недавно глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что наши специалисты завершили проектирование атомной подводной лодки пятого поколения типа «Хаски».

Опытно-конструкторские работы по этому проекту должны начаться в 2023 году, а головной атомоход будет построен до 2027 года. Сегодня на основе избранной концепции уже ведётся разработка технологий и конструктивных решений для достижения заданных тактико-технических характеристик подлодки.

Большинство из этих характеристик являются военной тайной, но кое о чём можно сказать уже сейчас. Так, например, «Хаски» станет практически полностью бесшумной. Точнее говоря, её шумы просто сольются с фоновым шумом мирового океана. Т.е. выделить её акустическое поле на фоне плеска волн, движения рыбных косяков и иных шумов природного и биологического происхождения будет просто технически невозможно.

Этот прорыв практически полностью обнулит возможности США и НАТО по обнаружению таких подлодок традиционными гидроакустическими методами. Достаточно сказать, что до сих пор более 95% обнаружений русских атомоходов в морских глубинах приходится именно на акустический контакт. Соответственно, противолодочные рубежи НАТО на линии Нордкап-о.Медвежий и между Исландией и Фарерскими островами, которые последние 70 лет были главными препятствиями на пути развёртывания нашего флота в Атлантический океан, потеряют всякий смысл. Станут бессмысленными также и любые системы стационарного подводного наблюдения типа SOSUS (Sоund Surveillance System, Звуковая Система Наблюдения), которые во времена холодной войны считались важнейшим противолодочным инструментом Соединённых Штатов Америки.

Кроме того, русская «Хаски» должна стать первой лодкой, простроенной по «подводной стелс-технологии». Её геометрия и покрытие корпуса выбраны таким образом, чтобы сигналы гидролокаторов полностью поглощались или бесследно рассеивались в водной толще. Это в свою очередь, обнулит (ну, или почти обнулит) способность противолодочных кораблей обнаруживать её не только в пассивном, но и в активном режиме работы гидролокаторов.

Корпус нового атомохода будет построен с максимальным использованием композиционных материалов, которые не только обеспечат максимальную скрытность для гидролокаторов, но и сделают лодку легче, манёвреннее и позволят ей эффективно вести боевые действия на таких глубинах, которые сегодня никому недоступны.

Также очень вероятно, что в новом ракетоносце будет размещён не традиционный для подводного флота водо-водяной атомный реактор, а т.н. реактор ЖМТ, в котором тепло переносится жидким металлом. Эта прорывная технология, которая была обкатана ещё во времена СССР на легендарных атомоходах 705-го проекта типа «Лира», теперь, похоже, обретает вторую жизнь. Жидкометаллические реакторы являются главным технологическим прорывом, позволившим России создать принципиально новые виды стратегического оружия – крылатую ракету «Буревестник» и подводный беспилотник «Посейдон», о которых Путин объявил 1 марта, выступая с посланием Федеральному собранию.

У таких реакторов множество достоинств. Во-первых, они меньше шумят, так как жидкий металл в них циркулирует практически под атмосферным давлением, в отличие от перегретого пара водо-водяного реактора, который движется в первом контуре под колоссальным давлением в сотни атмосфер. Во-вторых, при равной мощности габариты жидкометаллического реактора в разы меньше, чем у водяного, что позволяет высвободить большие дополнительные объёмы для оружия, электроники и систем обеспечения живучести. Наконец, в-третьих, он способен набирать и сбрасывать мощность с невероятной скоростью, что сделает огромный подводный крейсер маневренным, как велосипед.

На вооружении у «Хаски» будут стоять дальноходные универсальные торпеды нового поколения, но главное, конечно – ракеты. Это будут ракеты нескольких типов. Например, крылатые ракеты большой дальности, которые в случае необходимости смогут наносить сокрушительные удары по корабельным группировкам врага за многие тысячи миль от точки пуска или поражать важные цели противника в стратегической глубине его собственной территории. Нынешнее поколение таких ракет представлено знаменитыми «Калибрами», но их новые образцы, известные пока под общим шифром «Х-БД» станут ещё более эффективными, дальнобойными и неотразимыми.

Однако настоящей оружейной «изюминкой» новой подлодки станут гиперзвуковые ракеты морского базирования «Циркон». Эти морские потомки сухопутного «Искандера» и воздушного «Кинжала», разгоняясь до скорости в 10 раз превышающей скорость звука, смогут молниеносно поражать любые назначенные цели – как стационарные сухопутные, так и мобильные морские – на дальностях свыше 2 тысяч километров.

И всё же главной ударной силой «Хаски» станут даже не эти ракеты. Главным преимуществом нового русского ракетоносца станет её «умная» электронная начинка, её искусственный боевой интеллект, который впервые позволит включить подводную лодку в единую сеть воздушного, наземного и морского оружия, централизованно управляемого из общего стратегического центра.

Генеральный директор конструкторского бюро «Малахит», проектирующего атомоходы для нашего ВМФ, Владимир Дорофеев, в одном из интервью сказал: «Отличительные черты перспективного подводного корабля следует искать не только в повышении скорости и глубины погружения, но и в других вещах, которые незаметны — в возможности их интеграции в единое информационное пространство Министерства обороны, взаимодействие с надводными кораблями и авиацией в реальном масштабе времени, то есть в возможности их участия в сетецентрических войнах. Перспективные лодки будут такими же черными и обтекаемыми, но вот их „мозги“ будут уже совсем иными».

Таком образом бесшумные атомоходы типа «Хаски», заранее развёрнутые во всех ключевых районах мирового океана, станут идеальным оружием для нанесения т.н. Быстрого глобального удара. Находясь постоянно на связи, они в любой момент, получив боевой приказ из центра, смогут в считанные минуты уничтожить любую цель на вражеской территории или в морской акватории противника.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

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