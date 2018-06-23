/Поглед.инфо/ В разгара на световното първенство по футбол се огласи най-важното политическо събитие - подготвя се първата пълноценна среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин.

За да може тази среща на върха въобще да се състои, американският президент трябваше да преодолее колосална вътрешно-политическа борба; къде и кога да се проведе тази среща и защо Великобритания се опитва да налага свои собствени условия за провеждането й?

Към срещата с Путин Тръмп трябваше да се промъква като през минно поле; от момента на избирането му той искаше да проведе такава среща. Но нито преди да заеме поста си, нито след това, той не успя да я организира. Срещу Тръмп бе впрегната безпрецедентна кампания: обвинен бе в "руска връзка", което цяла година и половина го възпрепятства пълноценно да ръководи Съединените щати и да следва своята линия в американско-руските отношения. Конгресът и пресата разследваха "руска следа" по време на изборната кампания и в обкръжението на Тръмп през 2016 г.; и при тези обстоятелства американският президент предпочиташе да отлага разговора си с Путин за по-добри времена. За година и половина те успяха да говорят само два пъти. По-обстоятелствен може да се нарече разговорът му с Путин през юли миналата година в Хамбург в рамките на срещата на върха на Г-20.

Сегашната среща вероятно ще се проведе във Виена. Както пише британският вестник Times, позовавайки се на източниците си в британското правителство, американската администрация иска срещата на двамата президенти да се състои преди срещата на върха на НАТО в Брюксел през юли или след посещението на Тръмп в Обединеното кралство, което ще се състои веднага след срещата на високо равнище в Брюксел.

„Виена ще бъде най-вероятното място, тъй като там се намира седалището на ОССЕ, в което членуват и Съединените щати, и Русия”, посочва вестникът.

(рус.ез.)

Трампу предстоит большой разговор с Путиным

В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия?

К встрече с Путиным Трамп прорывается как по минному полю – он хотел провести ее с момента своего избрания. Но ни до выступления в должность, ни после ему так и не удавалось организовать отдельный саммит.

Против Трампа организована беспрецедентная кампания по обвинению его в «русских связях», которая уже полтора года мешает ему как полноценно руководить США, так и проводить свою линию в американо-российских отношениях. Конгресс и пресса выискивают «русский след» в выборах 2016 года и окружении Трампа, и в этих условиях президент США предпочитал отложить большой разговор с Путиным на лучшие времена. За полтора года они смогли лишь дважды переговорить. Более-менее обстоятельной можно назвать лишь встречу в июле прошлого года в Гамбурге на полях саммита «большой двадцатки». Спустя четыре месяца во Вьетнаме на саммите АТЭС им вообще пришлось довольствоваться разговорами в перерывах заседаний и на ногах – настолько токсичной была бы для Трампа даже протокольная встреча на полях.

И вот теперь Трамп счел риски проведения саммита минимальными – хотя в США продолжается расследование его «русских связей», уже видно, что в кампании по диффамации Трампа наступает перелом. Скоро тот, на кого охотятся, сам превратится в охотника. По целому ряду направлений, включая и действия ФБР, начинает вырисовываться все более отчетливая картина реального заговора: только не Трампа, а против Трампа. В этих условиях президент США уже может себе позволить большую свободу действий на российском направлении.

О самой встрече Трамп и Путин принципиально договорились в марте – во время телефонного разговора. Но с тех пор публично обе стороны отрицали какое-либо продвижение в этом направлении – до последнего времени. С начала этого месяца Трамп начал пропагандистскую подготовку к предстоящей встрече. Сначала на саммите «большой семерки» в Канаде он шокировал лидеров европейских стран своим заявлением о необходимости вернуть Россию в «большую восьмерку», потом сообщил, что может встретиться с Путиным скоро, даже этим летом.

При этом в обеих столицах официальные представители дежурно отрицали не только наличие договоренностей о саммите, но и сам факт переговоров о его сроках и времени – что и неудивительно, учитывая то, какие силы делают все для предотвращения самой возможности нормального разговора двух президентов.

Но теперь все, судя по всему, выходит на финальную стадию – в четверг стало известно о предстоящем на следующей неделе визите в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Сначала об этом сообщили источники «Интерфакса» в Вашингтоне, а потом информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Судя по опубликованному позже официальному сообщению, Болтон прилетит в Европу в понедельник и будет в Москве 27 июня, то есть в среду. И займется как раз подготовкой встречи в верхах. И наконец, Трамп в четверг сам подтвердил, что планирует встретиться с президентом России в июле.

Выбор кандидатуры Болтона для подготовки этих переговоров не так уж и удивителен. Болтон несравнимо опытней госсекретаря США Помпео в международных делах. Да и в наших отношениях уже были случаи, когда именно советники по национальной безопасности готовили встречи в верхах. Занимавший эту должность Генри Киссинджер в 1971 году приезжал в Москву для подготовки первого в истории визита в Москву президента США.

Сама встреча, скорее всего, пройдет в Вене. Как пишет сегодня Times со ссылкой на свои источники в британском правительстве, американские чиновники хотят, чтобы встреча президентов России и США состоялась либо до саммита НАТО в Брюсселе в июле, либо после поездки Трампа в Великобританию, которая должна состояться сразу после саммита: «Наиболее вероятным местом встречи станет Вена, поскольку там расположена штаб-квартира ОБСЕ, членами которой являются США и Россия».

Про выбор Вены активно стали говорить после того, как в начале этого месяца ее посетил с визитом Владимир Путин. И хотя его поездка не имела никакого отношения к саммиту с Трампом, у австрийской столицы есть хороший опыт проведения российско-американских переговоров. В ней уже проходили две встречи в верхах между руководителями наших стран: в июне 1961-го в Вене познакомились Хрущев и Кеннеди, а в июне 1979-го – Брежнев и Картер. Причем второй саммит проходил три дня, завершившись в итоге подписанием договора об Ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2).

Сейчас трех дней у президентов точно не будет – неплохо, если у них получится выделить полтора дня, как это было у Хрущева с Кеннеди. Но в любом случае это будут первые полноценные переговоры Трампа и Путина, когда они не будут скованы жесткими рамками протокола и времени. И как раз этого больше всего и боятся атлантисты. Хотя они и сами не верят в свои выдумки про «русские связи Трампа», понятно, что геополитические взгляды миллиардера слишком отличаются от генеральной линии глобалистов. Поэтому Трамп, хотя и в сопровождении Болтона, очень опасен на переговорах с Путиным. Вдруг они уединятся и договорятся о чем-то антиатлантическом, а то и антибританском?

Лондонская Times уже пишет о тревожных настроениях в правительстве Мэй. «Неясно, состоится эта встреча до или после саммита НАТО и визита в Великобританию. Очевидно, что для нас было бы предпочтительнее, если бы она состоялась после», – сказал высокопоставленный источник в британском правительстве, слова которого приводит издание.

Обеспокоенность Лондона вызвана тем, что там полагают: встреча может негативно повлиять на приверженность Трампа общим целям НАТО, пишет Times.

Можно успокоить кабинет Мэй – саммит, скорее всего, пройдет после встречи НАТО и визита в Лондон. Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11–12 июля, а визит Трампа в Великобританию – 13–14 июля. 15-го в Москве пройдет финальный матч и церемония закрытия чемпионата мира по футболу – на которой, естественно, будет присутствовать Владимир Путин. И начиная с понедельника, 16-го, можно проводить встречу в Вене. Скорее всего, на неделе, начинающейся с этого числа, она и произойдет.

Осталось понять, где проведет Трамп пару дней между визитом в Британию и встречей с Путиным. Поедет на свои гольф-поля в Шотландию, нанесет визит в какую-нибудь европейскую страну или заранее прилетит в Вену, чтобы спокойно сходить в оперу? Очень скоро мы узнаем об этом – скорее всего, уже после встречи Джона Болтона с Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

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