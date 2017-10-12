/Поглед.инфо/ Който купува нефт, той поръчва музиката! Такава е политиката на най-големият купувач на въглеводороди в света. Като потребител на въглеводороди Китай изпреварва и САЩ, и Евросъюза.

От началото на 2017 г. Поднебесната консумира повече от 9 милиона барела петрол на ден. Основните доставчици са Русия, Ангола и Саудитска Арабия. През август т. г. вносът на суров петрол от Русия възлезе на 1,24 млн. барела дневно, което е с 4,5% повече от миналата година, съобщават китайските митнически власти. И това не е границата. Според агенция „Ройтерс”, „Роснефт” планира да увеличи доставките на петрол в КНР през Казахстан от 10 на 18 милиона тона (360 000 барела на ден), съобщава президентът на „Роснефт” Игор Сечин. „Но това ще означава значително съкращаване на петролните доставки за Европа", тревожи се „Ройтерс”...

(рус.ез.)

Нефтяной юань? Санкции США помогают Китаю расправиться с долларом

Кто покупает нефть, тот и «заказывает музыку»

Китай превратился в крупнейшего импортера нефти, опередив Соединённые Штаты и Евросоюз. С начала 2017 года Поднебесная потребляет более 9 млн баррелей нефти в день. Ключевые поставщики — Россия, Ангола и Саудовская Аравия. В августе с.г. импорт сырой нефти из России составил 1,24 млн баррелей в сутки, что на 4,5% больше прошлогоднего показателя,сообщили в китайской таможне. И это далеко не предел. По данным агентства Reuters, «Роснефть» планирует увеличить поставки нефти в КНР через Казахстан с 10 до 18 млн тонн (360 тысяч баррелей в сутки). «Глава «Роснефти» Игорь Сечин намерен увеличить поставки нефти в Китай до 13 млн тонн в год с возможностью дальнейшего увеличения объёмов до 18 млн тонн… Это будет означать значительное сокращение поставок нефти в Европу», — передает Reuters cо ссылкой на источник в компании, который уточняет, что окончательное решение на государственном уровне ещё не принято.

Начало положено. Ожидается, что в 2017 году совокупный объем поставок «Роснефти» в Китай достигнет рекордного уровня — 40 млн тонн (800 тыс. баррелей в сутки). Что касается Саудовской Аравии, то её августовские поставки в КНР упали на 16,2% — до 974,8 тыс. баррелей в день. Вперёд вырвалась Ангола, увеличив поставки в Китай на 28% (по сравнению с 2016 годом) — до 1,09 млн баррелей в сутки.

Однако Пекин предпочитает диверсифицировать предложение, обращаясь к услугам США. Так, по состоянию на август с.г., Пекин ежедневно закупает у Вашингтона 202,3 тыс. баррелей.В списке крупнейших поставщиков Китая американцы занимают 11-е место, уступая России, Анголе, Саудовской Аравии, Ираку (717,4 тыс. баррелей), Оману (629,4 тыс. баррелей), Ирану (604,4 тыс. баррелей), Бразилии (494 тыс. баррелей), Венесуэле (473,4 тыс. баррелей), Кувейту (333,2 тыс. баррелей) и ОАЭ (250,8 тыс. баррелей). Вслед за США на китайском рынке расположились Великобритания (172,5 тыс. баррелей), Колумбия (166,4 тыс. баррелей), Конго (154,3 тыс. баррелей), Малайзия (126,5 тыс. баррелей), Гана (94,2 тыс. баррелей), Ливия (70,6 тыс. баррелей), Казахстан (58,1 тыс. баррелей), Вьетнам (57 тыс. баррелей) и Австралия (50,2 тыс. баррелей).

«Американская нефть становится всё более популярной. Наши нефтеперерабатывающие заводы предпочитают сырьё из США», — заявил агентству Bloomberg исполнительный директор China Petroleum and Chemical Corp (группа Sinopec) Ван Пей. Аналитики Bloomberg приходят к следующему заключению: «Азия — крупнейший потребитель нефти на планете. Хотя экспортные терминалы США расположены вдоль Мексиканского залива на расстоянии более 15 тысяч миль от Китая, Японии и Южной Кореи, что в два раза превышает путь в Европу, на долю азиатских стран приходится 1 баррель нефти из 3 баррелей, экспортируемых США в 2017 году. Американская нефть не только компенсирует сокращение производства в Азии, но и вытесняет западноафриканскую нефть». Любопытный расклад, не так ли?

С января по июнь 2017 года азиатские страны во главе с КНР закупали в США до 316 тыс. баррелей в сутки из 900 тыс. баррелей, которые американцы ежедневно отправляли на экспорт. Примечательно, что зарубежные поставки американской нефти увеличились сразу после отмены эмбарго в декабре 2015 года, которую осуществил президент Барак Обама. Белый дом избавил национальную нефтяную отрасль от ограничений, действовавших на протяжении 42 лет — с арабо-израильской войны 1973 года. Для сравнения: ещё в 2014 году на долю стран Азии ежедневно приходилось всего 5 тысяч баррелей американской нефти. Осенью 2017 года США совершили рывок, увеличив экспорт нефти до 1,984 млн баррелей в день, что позволило им занять седьмое место в мире по поставкам сырья, уступив лишь Саудовской Аравии (7,2 млн баррелей в сутки), России (5,2 млн баррелей), Ираку (3,8 млн баррелей), Канаде (3,2 млн баррелей), ОАЭ (2,7 млн баррелей) и Ирану (2,3 млн баррелей). То есть по объёмам экспорта нефти Катар, Венесуэла, Нигерия и Ангола уже остаются позади США. Что дальше?

Вашингтон присматривается к Нью-Дели, чтобы сбалансировать растущую зависимость от Пекина. Не случайно 2 октября с.г. в индийский порт Парадип прибыла первая партия нефти из США. По словам министра энергетики США Рика Перри, поставки в Индию позволят Америке создать дополнительные рабочие места.

«Мы ожидаем, что эти поставки будут благоприятствовать новым сделкам. Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum уже разместили заказы на закупку в США 2 млн баррелей нефти», — заявил куратор индийского направления в Государственном департаменте Том Вайда, которого цитирует издание Live Mint.

Пока США заняты поиском новых рынков сбыта, Китай планирует выпустить в юанях нефтяные фьючерсы, которые будут и далее размывать долларовую гегемонию. Китайцы долго готовились: с 2011 года КНР закупает в юанях нигерийскую нефть; в 2012 году подобная практика стала частично использоваться Ираном, а в 2015 году — Россией. «Эффект домино» привёл к тому, что летом 2017 года о нефтяных сделках в юанях заговорила даже «верная» американцам Саудовская Аравия. В сентябре с.г. Венесуэла пошла ещё дальше, официально выставив нефтяной ценник в юанях. Парадокс состоит в том, что санкционная политика США помогает Китаю расправляться с лидирующими позициями доллара в Иране, России (пока в меньшей степени), Венесуэле и в других странах.

«Возможное последствие покупки Китаем нефти в юанях, обеспеченных золотом, является ослабление доллара по отношению к основным валютам. Однако это может положительно сказаться на увеличении экспорта США и уменьшении импорта, благодаря чему снизится торговый дефицит в США. Этот шаг — радикальное изменение правил мировой экономики, который повлияет на доллар, снизит его инвестиционную привлекательность, вследствие чего увеличатся банковские процентные ставки в США. Это может иметь некоторые негативные последствия как для государственного, так и частного кредитования в США, что негативно скажется на нескольких секторах экономики, например, на секторе услуг», — заявил саудовской Al-Eqtisadiya экономический аналитик Аммар аль-Муфти.

Интрига состоит в том, что контрагентам, которые не захотят торговать в китайской валюте, будет предложено расплачиваться золотом. Поэтому они будут вынуждены обратиться к услугам золотых бирж Лондона, Шанхая, Нью-Йорка или, например, Будапешта. Кому это выгодно? Складывается устойчивое ощущение того, что европейская финансовая аристократия размывает позиции доллара в пользу нового золотого стандарта, фундаментом которого является союз банковского капитала и нефтяных корпораций.

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