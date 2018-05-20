/Поглед.инфо/ На 15 май 2018 г. Проучвателна мисия за установяване на фактите (FFM) на Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) публикува доклада си относно предполагаемия инцидент на 4 февруари 2018 г. в селището Саракибе, Сирийска арабска република. Според FFM „хлорът, освободен от балони за механично въздействие, вероятно е бил използван като химическо оръжие на 4 февруари 2018 г. в Ал-Талил, в района на Саракибе.”

Твърди се, че FFM провела изчерпателно разследване, включващо анализ на интервюта; съпътстващи материали, представени по време на интервюто; анализ на екологични проби; последващи кръстосани интервюта за потвърждение на доказателствата. Освен това пациентите, които са потърсили лечение в здравни заведения малко след инцидента, са показаха признаци и симптоми, съответстващи на хлорно въздействие. Тази атака, според FFM, носи всички признаци на подобни атаки с химическо оръжие, осъществявани от режима на Асад срещу собствения му народ. Офанзивата на сирийския режим към Саракибе бе характеризирана като военни действия с особена жестокост и пренебрежение към живота на гражданите...

Иначе казано, официалната позиция от Държавния департамент на САЩ по този и по другите аналогични случаи, не само в Сирия, но и по света, остава, както се пее в известната частушка: „Кошка бросила котят - виноваты Россия и монстр Асад”; която, преведена на български, би звучала по следния начин: „Американските войни превръщат света във Ад, но виновни са Русия и чудовището Асад”

(рус.ез.)

Официально от Госдепа США: "Кошка бросила котят - виноваты Россия и монстр Асад"

15 мая 2018 года Миссия по установлению фактов (FFM) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала свой отчет о предполагаемом инциденте в Саракибе, Сирийская Арабская Республика, 4 февраля 2018 года. FFM «определила, что хлор, выпущенный из баллонов через механическое воздействие, вероятно, использовался как химическое оружие 4 февраля 2018 года в районе Аль-Талил в Саракибе».

FFM провела всестороннее расследование, включая анализ из интервью, вспомогательные материалы, представленные в процессе собеседования, анализ образцов окружающей среды и последующие перекрестные ссылки и подтверждение доказательств. Кроме того, пациенты, которые искали лечение в медицинских учреждениях вскоре после инцидента, показали признаки и симптомы, соответствующие воздействию хлора. Эта атака несет все признаки аналогичных прошлых нападений химического оружия режимом Асада против его собственного народа. Наступление сирийского режима вокруг Саракиба было также отмечено его характерной жестокостью и пренебрежением к гражданской жизни.

Миссия по установлению фактов ОЗХО не несет ответственности за нападение. К сожалению, Россия наложила вето на возобновление Объединенного следственного механизма, который был единственным беспристрастным и независимым органом с мандатом на привлечение к ответственности, в Совете Безопасности ООН пять раз.

В течение семи долгих лет не было ослабления в зверствах, совершенных режимом Асада, поддерживаемых его сторонниками, Россией и Ираном, вопиющим нарушением международного права. Страдания, которые были нанесены сирийскому народу режимом Асада и его иранскими и российскими сторонниками, являются отвратительными. Россия, которая обещала миру в 2013 году, что она будет гарантировать уничтожение запасов химического оружия Сирии, в конечном итоге несет ответственность за их дальнейшее использование там.

Мы самым решительным образом осуждаем использование химического оружия. Как сказал президент Трамп, это действия не человека, а монстра. Мы стремимся обеспечить учет всех лиц, ответственных за использование химического оружия в Сирии. Мы не будем останавливаться в наших усилиях по поиску правосудия для жертв этих отвратительных нападений с применением химического оружия.

В рамках нашей решимости удерживать тех, кто несет ответственность за химическое оружие, старшие должностные лица из более чем 30 стран соберутся в Париже 18 мая 2018 года на министерском совещании Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия. Партнерство на уровне министров будет рассматривать недавнее использование химического оружия государствами и негосударственными субъектами в дополнение к действиям, которые Партнерство может предпринять, чтобы способствовать сдерживанию будущего использования и атрибуции в тех случаях, когда это произошло.

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