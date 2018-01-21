/Поглед.инфо/ Епидемия от рак поразява неугодни на САЩ политици. Първи за "онкологична конспирация" на САЩ обяви Уго Чавес през декември 2011 г.

Онкологично заболяване порази не само Чавес. Карцином на щитовидната жлеза е открит в президента на Аржентина Кристина Фернандес де Кирхнер, вдовицата на Нестор Кирхнер. Съпругът й, бившият президент Нестор Кирхнер, който бе приятел на Чавес, почина година преди това от рак на стомаха на 60-годишна възраст! Друг близък приятел и съюзник на Чавес, 66-годишният бразилски президент Лула да Силва е диагностициран с рак на гърлото. През 2011 г. президент на Бразилия стана Дилма Русеф. Тя бе диагностицирана с рак на гърдата. 59-годишният президент на Парагвай Фернандо Луго бе диагностициран с лимфома; 54-годишният боливийския президент Ево Моралес – с рак на носната кухина; а 62-годишният колумбийски президент Хуан Мануел Сантос Калдерон – с рак на простатата.

Леонид Ивашов, председател на Академията по геополитически проблеми задава въпрос: "Защо лидерите на Латинска Америка с ЛЕВИ възгледи заболяват от рак?" Спомнете си в тази връзка и разсекретената информация на "Уикилийкс": преди президентските избори в Парагвай през 2008 г. посолството на САЩ получава задача да се снабди с ДНК кодовете на кандидатите. За първи път от 60 години в Парагвай печели левият кандидат Фернандо Луго. Бившият свещеник, наречен "епископът на бедните", по-късно получи лимфома...

(рус.ез.)

«Онкологический заговор» США

Неугодных США политиков охватила эпидемия рака. Первым про «онкологический заговор» США публично заявил … сам Уго Чавес. Еще в декабре 2011 года. Тем летом на Кубе ему сделали первую операцию по удалению опухоли кишечника. «Очень сложно объяснить даже при помощи теории вероятности то, что произошло с некоторыми из нас в этом году», - говорил тогда команданте гвардейцам о себе и коллегах-президентах. – Это как минимум странно, очень странно. Скажите, было бы это удивительным, если бы мы узнали, что США разработали технологию заражения раком, которая держалась бы в секрете? Фидель предупреждал меня: «Чавес, будь осторожен. Эти люди уже изобрели технологию. Следи за тем, что ты ешь. Они могут подложить маленькую иглу и введут в тебя, что угодно». Я никого не обвиняю, я просто рассуждаю о возможных причинах того, что мы все одновременно заболели раком».

Действительно, в тот роковой для Латинской Америки год онкология поразила не только Чавеса. Карциному щитовидки обнаружили у президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, вдовы и преемницы Нестора Киршнера. Сам президент Киршнер, друг Чавеса, умер годом ранее от рака кишечника. В 60 лет! Еще одному близкому другу и соратнику Чавеса, 66-летнему президенту Бразилии Лула да Сильва врачи поставили диагноз – рак горла.

В 2011-м Сильву сменила на президентском посту Дилма Руссеф. У нее диагностировали рак груди. У 59-летнего президента Парагвая Фернандо Луго нашли лимфому. У 54-летнего президента Боливии Эво Моралеса – рак носа, у 62-летнего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса Кальдерона – рак простаты. В прошлом году обнаружили рак ротовой полости и у бывшего президента Перу Альберто Фухимори. Правда, Фухимори, в отличие от вышеперечисленных коллег, давно отошел от политики, сидит за коррупцию. Да и возраст немалый – 75.

А возглавляет печальный список сам Фидель Кастро, предупреждавший друга Чавеса об «онкологической заразе». Пламенного Фиделя выбил из седла рак кишечника. Сейчас, говорят, к нему добавилась злокачественная опухоль простаты.

Конечно, можно говорить, что эта «президентская болезнь» естественна, дескать, виноваты острая латиноамериканская кухня, жевание листьев коки, курение… Но есть одна характерная черта, которую отметил генерал Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем: «Почему у лидеров в Латинской Америке ЛЕВЫЕ взгляды вызывают рак?» Припоминают в этой связи и рассекреченную «Викиликсом» информацию. Перед президентскими выборами в Парагвае в 2008 году тамошнее посольство США получило задание достать ДНК-коды кандидатов. Впервые за 60 лет в Парагвае победил левый кандидат Фернандо Луго. Бывший священник, прозванный «епископом бедных». А позже левый президент заболел лимфомой.

Про того же Чавеса латиноамериканская пресса ранее писала, что ему «помогли» заболеть в Нью-Йорке, когда тот приезжал на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Вот и официальный преемник Чавеса Николас Мадуро утверждает, что команданте намеренно заразили: «Будет создана медицинская комиссия, которая подтвердит атаку на нашего лидера. У нас имеются доказательства».

Враг № 1

– Действительно, даже теория вероятности не может объяснить эту странную президентскую онкоэпидемию, - заявил «Комсомолке» кандидат политических наук Георгий Коларов, автор только что вышедшей книги «Левый радикализм в Латинской Америке».

– Почти одновременно заболели раком именно те леворадикальные лидеры континента, кто больше всего противился глобалистской политике Вашингтона и мировых финансовых кругов. Любопытен сам момент «эпидемии». В свое время США глубоко завязли в Ираке, Афганистане и пропустили серьезные события у себя под боком. На их «заднем дворе» вызрела самая настоящая оппозиция. Поэтому у них, думаю, не оставалось никаких способов вернуть утраченное влияние в Западном полушарии, кроме физической ликвидации неугодных лидеров с помощью онкологии. Конечно, это недоказуемо, но выводы такие напрашиваются после странной «эпидемии»…

Надеюсь, справятся со страшной болезнью первая женщина-президент в истории Бразилии Дилма Руссеф, дочь видного болгарского коммуниста Петра Русева, аргентинский лидер Кристина Киршнер. Обе выглядят сейчас очень хорошо. Президенты Боливии и Колумбии тоже утверждают, что их недуг в прошлом. То же самое говорил поначалу и Чавес. Но рак – очень коварная болезнь. И часто возвращается спустя несколько лет.

Чавес – невосполнимая утрата для боливарианской революции. Лидера с подобной харизмой в Латинской Америке больше нет. И в мировой политике Уго имел большой авторитет. Развивал отношения с геополитическими противниками Вашингтона – Москвой, Пекином, Тегераном. Когда прямо, когда скрытно поддерживал нелегальные, полулегальные ультралевые группировки в Латинской Америке и во всем мире, борющиеся против США.

Да и сама Венесуэла стала при нем политическим противником США номер 1 в Западном полушарии. А Куба?

– Видите ли, Куба давно уже находится на содержании Венесуэлы. Как раз нынешний преемник Чавеса Николас Мадуро обеспечивал остров Свободы бесплатной нефтью. И помогал кубинцам проворачивать странные торговые операции. Они дешево закупали в России, Китае продукты, ряд товаров, и задорого перепродавали Венесуэле. Чтобы иметь деньги на содержание кубинского госаппарата, армии, повышение жизненного уровня населения. И если Мадуро не удержится наверху, Кубе станет совсем плохо. Впрочем, нелегкие времена наступят и для других союзников покойного Чавеса, включая Россию.

Привет от Бормана!

– Конечно, нет прямых доказательств, что Чавесу помогли уйти на тот свет, - говорит историк Андрей Фурсов. - Но есть знаменитый вопрос древних - Cui prodest? В переводе с латыни - КОМУ выгодно? Это не значит, что тот, кому выгодно – обязательно преступник. Но поразмышлять на эту тему стоит. Чавес совершал поступки, с точки зрения правящего класса Америки и всей мировой верхушки, просто несовместимые с жизнью. Национализировал нефтяную отрасль, вернул на родину из западных банков золотой запас, помогал бедным… Проводил самостоятельную политику в Латинской Америке, дружил с противниками США. Тем же Кастро, Ахмадинежадом. И - самое страшное - стал примером для многих других латиноамериканских лидеров. США привыкли со времен «доктрины Монро», что Латинская Америка – их вотчина. Здесь они командуют, хозяйничают. И вдруг появляется строптивец, заявляющий, что в своем венесуэльском доме он хозяин, а не гринго! В сентябре 2006 года на сессии Генеральной ассамблеи ООН команданте даже назвал президента Буша-младшего «дьяволом». За то, что тот ведет себя как «хозяин мира». Потому Чавес и попал в один ряд с такими неудобными для Запада лидерами, как Милошевич, Каддафи, Садам Хусейн…

– А почему его не убрали физически обычным путем? – Это не всегда срабатывает. Мы знаем историю огромного количества покушений американцев на Фиделя Кастро. Они не удались. В 2002 году была попытка путча в Венесуэле, Чавеса арестовали, увезли на остров. Американцы приветствовали переворот. Но путч быстро провалился, Чавес вернулся в президентский дворец, даже стал более популярным в народе.

– В современном мире есть более хитрые способы устранения неугодных лидеров. Это игра в различные болезни. В Третьем Рейхе научились вызывать онкологические заболевания искусственным путем еще на рубеже 30-40-х годов прошлого века. Нацистски врачи «тренировались» на заключенных в концлагерях. Напомню весьма любопытную историю. Когда стало ясно, что война проиграна, Мартин Борман решил готовить плацдарм для возрождения Четвертого рейха в Латинской Америке. В Аргентину переправили гигантские средства: деньги, драгоценности, золото… Тогдашний правитель страны Хуан Перон был большим сторонником нацистов. И… мужем-подкаблучником знаменитой Эвиты. Эвита на голубом глазу заявила Борману, что три четверти нацистских богатств отойдет стране, фактически – Семье Перона. А вам, дескать, хватит и четверти. Борман вынужден был согласиться на эти условия. Но он не тот человек, которого можно так бесцеремонно «кидать», выражаясь современным языком. Вскоре все пятеро предателей из окружения Бормана, раскрывших Эвите тайны сокровищ, счета, ушли из жизни. Кто застрелился, кого застрелили… А затем и сама Эвита угасла от скоротечного рака. В 33 года! Ходят версии, что ей просто помогли заболеть… Кстати, ряд нацистских врачей, занимавшихся в концлагерях опытами с онкологией, вирусологией после войны попали в руки американских спецслужб. А главный нацистский изувер доктор Менгеле спокойно жил в Бразилии. Это Эйхман вздумал писать мемуары о связях нацистов и сионистов. «Моссад» его выкрал в Аргентине в 1960-м, вывез в Израиль, где Эйхмана казнили как нацистского преступника. Чтоб не болтал лишнего. А Менгеле молчал. Потому и дожил до старости. В 1979-м старика сразил инсульт во время купания, утонул… Аналитики и ранее высказывали мнение, что Чавес как-то очень вовремя для врагов заболел. Думаю, предполагалось, что он очень быстро уйдет на тот свет. В мае прошлого года осведомленные источники утверждали, что ему осталось максимум 2 месяца. Но кубинские врачи сделали чудо, продлили ему жизнь. Чавес смог участвовать в очередных президентских выборах в октябре, победил. И позже успел назвать своего преемника. Но прямых доказательств заражения Чавеса онкологией, повторяю, нет.

– Что ждет Венесуэлу?

Лидера масштаба Чавеса сейчас нет не только в Венесуэле, но и во всей Латинской Америке. Американцы сделают все, чтобы поставить президентом своего человека, либо перекупить человека из лагеря Чавеса. У них большой опыт. И они постараются эту проблему закрыть. У США и так много проблем во всем мире. Другой вопрос – удастся им это или нет. Поживем – увидим

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