/Поглед.инфо/ Счита се, че тези, които са ангажирани в бизнеса, слабо се интересуват за господстващия социално-икономически модел в света. В гонитбата за печалби не им остава време за философия.

Това не е съвсем вярно. Бизнесмените, особено тези, които вече са постигнали нещо голямо, започва да ги тегли към "философия". При това, философията на практикуващите икономисти понякога е по-интересна и по-дълбока от прозренията на академичните кабинетни икономисти. Такъв бизнесмен е Бил Грос (William Hunt "Bill" Gross) - създал през 1971 г. инвестиционната компания PIMCO (Pacific Investment Management Company), специализираща на пазара на облигации, която днес контролира активи за 1,55 трилиона долара. През 2000 г. Бил продаде PIMCO на германския застрахователен гигант Allianz. Мислите си Бил Грос излага на интернет страницата на Janus Capital, където води рубриката Monthly Investment Outlook от Бил Грос. Следя изявите му и от година на година оценките му за перспективите на световната икономика стават все по-мрачни. Според Грос, практиката да се изважда икономиката от кризата с помощта на монетаристки методи е престъпна грешка на властите на водещите страни на Запада. Няма нито едно теоретично изследване, което по някакъв начин да оправдава количественото облекчение. Да се обоснове то – по принцип е невъзможно. А да се оправдае е просто – по целесъобразност. Количествените облекчения са извратен метод за "лечение" на икономиката, такива методи водят до летален изход...Като опитен финансист той препоръчва на хората да се подготвят за неизбежния колапс на глобалната финансова система; а като приоритет за инвестиране да бъде златото - финансов инструмент, проверен през вековете.

(рус.ез.)

Откровения матёрого спекулянта, или Финансовый антимир

Рушится многовековая банковская система.

Принято считать, что те, кто занимаются бизнесом, мало задумываются о долговечности господствующей в мире социально-экономической модели. Мол, полное погружение в процесс делания денег не оставляет времени для философии. Однако это не совсем так. Бизнесменов, особенно тех, кто уже чего-то добился, начинает тянуть на «философию». При этом философия экономистов практикующих оказывается зачастую интереснее и глубже, чем кабинетные озарения экономистов академического толка.

Одним из таких думающих бизнесменов является Билл Гросс. Уильям Хант «Билл» Гросс (William Hunt "Bill" Gross) хорошо известен в мире финансов. Славу выдающегося финансиста он получил благодаря своему проекту PIMCO (Pacific Investment Management Company). Это американская инвестиционная компания, которую Билл создал в 1971 году; специализация – рынок облигаций. В настоящее время PIMCO – один из крупнейших в мире игроков на финансовом рынке, под её управлением находятся активы в 1,55 трлн. долл. В 2000 году Билл продал компанию германскому страховому гиганту Allianz, но до осени 2014 года продолжал участвовать в управлении PIMCO в качестве главного директора по инвестициям. Несмотря на почтенный возраст (72 года) он продолжает заниматься бизнесом, является управляющим активами в компании Janus Capital. Билл - постоянный фигурант рейтинговых списков журнала Forbes, его состояние оценивается в 2,3 млрд. долл.

Свои мысли Билл Гросс выкладывает на сайте Janus Capital, где он ведёт рубрику Monthly Investment Outlook from Bill Gross. Я слежу за его выступлениями уже несколько лет, и с каждым годом его оценки перспектив мировой экономики становятся всё более мрачными. В начале текущего десятилетия Билл выражал надежду на то, что мировой финансовой системе удастся восстановить равновесие, нарушенное кризисом 2007-2009 гг. Сегодня он констатирует, что этого не произошло, а финансовые дисбалансы мировой экономики стали ещё больше. Следовательно, вторая волна финансового кризиса неизбежна, причем её удары могут быть настолько сильными, что ни о каком восстановлении мировой экономики уже говорить не придётся. Нынешняя социально-экономическая модель, которую можно назвать финансовым капитализмом (правда, Гросс не использует такой термин), обречена. О том, что будет за горизонтом, Билл Гросс умалчивает.

Преступной ошибкой властей ведущих стран Запада, по мнению Гросса, стала практика вытягивания экономики из кризиса с помощью чисто монетаристских методов. Проще говоря, с помощью печатных станков центральных банков. Грубейшим образом были нарушены все табу на избыточную эмиссию денег. Старые учебники были выброшены на помойку и заменены лозунгом

«Количественные смягчения» (КС).

Нет ни одного теоретического исследования, которое хоть как-то попыталось бы обосновать КС. Обосновать это в принципе невозможно, а оправдать можно. Оправдание простое: экономическая целесообразность. КС – изуверский метод «лечения» экономики, такие методы могут приводить к летальным исходам.

После кризиса 2007-2009 гг. многие страны Запада вошли в полосу дефляции. Наличие дефляции – явный признак того, что кризис не преодолён, экономика стагнирует. Дефляция многими оценивается как более опасное явление, чем инфляция, поэтому власти бросились бороться с дефляцией путём накачки денежной системы дополнительной денежной массой. Однако такое лечение мало что даёт, потому что деньги идут не туда, куда им следовало бы идти. Им следовало бы идти на товарные рынки (в первую очередь, потребителям/покупателям; во вторую очередь, производителям/продавцам), а вместо этого вновь печатаемые деньги со свистом продолжают уходить на финансовые рынки. Печатные станки центробанков опять работают в качестве насосов, накачивающих пузыри.

Лидером в деле КС считаются Соединённые Штаты. Всего там было реализовано три программы КС. Технически операция КС выглядела достаточно просто: Федеральная резервная система США осуществляла скупку ценных бумаг на рынке, увеличивая тем самым денежную массу в обращении. Скупались два вида бумаг: долговые бумаги Казначейства США и ипотечные бумаги. Если первые бумаги пользовались спросом на американском и международных рынках, то вторые, выражаясь языком спекулянтов, представляли «мусор». ФРС стала работать как пылесос, который засасывал «мусор» с рынка. По сути, Федеральный резерв проводил спасательную операцию по освобождению некоторых конкретных участников рынка от «мусора», угрожавшего их существованию. Расчищая балансы неведомых широкой публике банков и компаний, Федеральный резерв всё более отягощал «мусором» собственный баланс. В результате ФРС сама стала раздуваться, как пузырь. Если накануне финансового кризиса активы Федерального резерва не дотягивали до 800 млрд. долл., то на сегодняшний день он выросли до 4,5 трлн. долл. Некоторые эксперты полагают, что этот процесс не угрожает ни Федеральному резерву, ни американской экономике, но Билл Гросс так не считает. Почему-то многие воспринимают как аксиому утверждение, что центробанки не могут банкротиться, поскольку они, мол, сами делают деньги. А вот Билл Гросс осторожно намекает, что могут. И я соглашусь с ним. Ещё два года назад я писал, что в условиях классического капитализма центробанки выступали в качестве кредиторов последней инстанции, но в условиях нынешнего перманентного кризиса они могут превратиться в банкротов последней инстанции.

Не успел Федрезерв завершить третью программу КС, как эстафету «количественных смягчений» подхватили другие центробанки. В январе 2015 года президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги объявил, что его банк начинает программу КС, которая предусматривает закупку бумаг на астрономическую сумму 1,1 трлн. евро. Программа должна была быть завершена в сентябре прошлого года, но она продолжена и будет действовать как минимум до конца текущего года.

Была запущена программа КС и в Англии. Закупки бумаг Банком Англии должны составить 375 млрд. ф. ст. Программа предусматривает приобретение корпоративных облигаций на вторичном рынке. В связи с выходом Великобритании из Европейского союза Банк Англии для компенсации негативных последствий выхода планирует увеличить программу КС на 50-100 млрд. ф. ст.

Центробанки пустились во все тяжкие. По оценке Билла Гросса, в 2017 году балансы ведущих центробанков увеличатся еще на 1 трлн. долл. Однако эта оценка, отмечу, исходит из того, что в США программы КС не будет. Только это вряд ли. Дональд Трамп оказался в окружении банкиров, а министром финансов США стал Стивен Мнучин, человек Голдман Сакс. Поэтому я не исключаю, что вопреки своей предвыборной риторике Трамп может согласиться на запуск четвёртой программы КС. О вероятности такого развития событий говорит и Билл Гросс.

Безумная деятельность ФРС и других центробанков окончательно взмутила финансовые рынки, а продукция их печатных станков теряет последние признаки денег. В мутной обстановке стало абсолютно невозможно принимать инвестиционные решения. В прошлом году Билл Гросс заявил, что теперь ненавидит все виды ценных бумаг от облигаций и акций до частного акционерного капитала. Билл Гросс потерял веру в обычные активы, с которыми он постоянно работал. По его мнению, центробанки создали такую атмосферу, в которой практически невозможно нащупать экономический рост какого-либо рынка либо высокодоходные поступления.

Центральные банки перевернули финансовый мир, он стал антимиром. Билл Гросс утверждает это в связи с тем, что операции с деньгами уже осуществляются при отрицательных процентных ставках. Это касается банковских депозитов и долговых бумаг (государственных и даже корпоративных). Положительные процентные ставки кредитов тоже быстро стремятся к нулю. Рушится многовековая банковская система.

Интересные мысли по поводу будущего денег Билл Гросс высказывает и в связи с роботизацией экономики. В ближайшие два-три десятилетия роботы окончательно вытеснят человека не только из сферы производства, но и из сферы услуг. Базовая функция денег как средства покупки товара под названием «рабочая сила» исчезнет. Прежние механизмы спроса и предложения на рынках товаров, опосредуемые деньгами, перестанут действовать. И Билл Гросс вспоминает бывшего председателя ФРС США Бена Бернанке. Тот однажды заявил, что ради поддержания социальной и экономической стабильности готов разбрасывать деньги с вертолётов. В шутке Бернанке, полагает Гросс, есть доля истины - деньги действительно полностью эмансипируются от сферы производства.

Света в конце туннеля Билл Гросс не видит. Не очень он надеется и на нового президента США Дональда Трампа. От себя добавляю, что подписание Трампом указа о подготовке изменений в закон Додда-Франка в сторону либерализации финансово-банковского регулирования косвенно свидетельствует о том, что новый американский президент оказался в цепких лапах банкиров Уолл-стрит. Трамп собрал вокруг себя большую команду советников из числа действующих банкиров и бизнесменов, готовых на своей близости к президенту неплохо заработать. То, что Биллу Гроссу не было предложено войти в состав этой команды, кое о чём говорит.

Что же касается рекомендаций, то Гросс советует готовиться к почти неизбежному крушению мировой финансовой системы. Как опытный финансист он полагает, что приоритетным объектом инвестирования должно стать золото - финансовый инструмент, проверенный веками.