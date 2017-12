/Поглед.инфо/ Американското списание The Atlantic публикува репортаж за това как децата в прибалтийските страни се готвят за война с Русия. Американските журналисти са шокирани от милитаризацията на съзнанието на непълнолетните, но се оказва, че в прибалтийските държави в промиването на детските мозъци няма нищо осъдително: лица с униформи на SS посещават детските градини в Рига; естонската служба за сигурност извършва превантивна профилактика на учителите по история и социални науки; а латвийското министерство на отбраната планира да направи от подрастващите кибер-войници за борба с Русия.

„Сред доброволците на паравоенните отряди са хора от най-различни професии – бивши военни, ловци, животновъди и пр. Във всяка група се провеждат семинари, предназначени да обучат младите мъже и жени на военна тактика и патриотизъм; някои доброволци са само на 12 години! Тези групи твърдят, че са извън политиката; искат само да защитават границите си и да обучат утрешните воини за това, което Путин е планирал за тях”, пише американският автор Сидхарта Маханта в списанието The Atlantic. Репортажите от Прибалтика включват обширната фотогалерия на италианския фотограф Томасо Клаварино, който е заснел обучението на доброволци в лагерите на Литовския съюз на стрелците, латвийското опъълчение "Земесардзе" и Съюза на отбраната на Естония "Кайтселит". На снимките се вижда как непълнолетни изучават основи на военното обучение, камуфлаж и ориентация на местност. Някои от децата на снимките нямат навършени 9 години...

Американский журнал The Atlantic опубликовал репортаж о том, как детей в странах Балтии готовят к войне с Россией.

Американских журналистов милитаризация сознания несовершеннолетних шокирует, но для Прибалтики в этом нет ничего особенного: ранее люди в форме СС приходили в рижские детсады, в Охранную полицию Эстонии водили на профилактические беседы учителей истории и обществознания, а Минобороны Латвии планировало делать из подростков киберсолдат для борьбы с Россией.

«Вы едете по грунтовке неподалёку от посёлка Миса, Латвия, примерно в 32 милях к юго-востоку от Риги, как вдруг из леса выходит с десяток молодых людей. Они одеты

по-армейски, их лица раскрашены зеленым и коричневым, ветки камуфлируют головы. Они только что отработали освобождение заложников от солдат врага. Они являются членами Молодежной гвардии (Яунсардзе, — прим. ИМХОклуба), подразделения Национальной гвардии Латвии (Земессардзе, — прим. ИМХОклуба). С более чем 8000 добровольцев — это крупнейшая военизированная группировка страны».

«Среди добровольцев парамилитарных отрядов — байкеры, бывшие солдаты, охотники и животноводы. У каждой группы есть свое подразделение, предназначенное для обучения молодых мужчин и женщин военной тактике и патриотизму; некоторым добровольцам всего 12 лет. Эти группы настаивают на том, что они вне политики. Они стремятся защитить свои границы и обучить завтрашних воинов, чтобы подготовиться к тому, что запланировал для них Путин», — пишет американский автор Сиддхартха Маханта в журнале The Atlantic.

Репортаж из Прибалтики включает в себя обширную фотогалерею Томазо Клаварино, который снимал обучение добровольцев в лагерях Литовского союза стрелков, Латвийского ополчения «Земессардзе» и Союза обороны Эстонии «Кайтселийт».

На снимках итальянского фотографа подростки изучают основы военной подготовки, маскировки и ориентирования на местности. Некоторым из детей на фотографиях на вид не больше 9 лет.



Материал The Atlantic призван поразить американских читателей масштабом милитаризации в странах Балтии и уровнем страха перед «русской угрозой» (которая на самом деле является любовью к западным грантам - С.В.): даже дети — и те в камуфляже, с автоматами готовятся к ведению партизанской войны.



Однако для тех, кто знаком с прибалтийскими реалиями, в репортаже из тренировочных лагерей земессаргов и литовских стрелков нет ничего нового.





Детей в процессе нагнетания антироссийской истерии в Литве, Латвии и Эстонии используют давно и активно.



Латвия. В прошлом году Министерство обороны Латвии задумало создать из талантливых подростков киберополчение, которое должно бороться с «российской агрессией» в киберпространстве. (интересно, как они это будут делать, не зная русский? -С.В.)



Чиновники Минобороны предложили отбирать из членов молодежного военного ополчения Яунсардзе будущих специалистов по кибербезопасности — «белых хакеров», которые будут обучаться в закрытой спецшколе и затем поступят на работу в органы госбезопасности.



Начать поиск «белых хакеров» было предложено со школьников 6—7‑х классов.

Латвийское правительство вообще проявляет повышенное внимание к милитаризации молодежи. Два года назад оно поставило задачу: к 2024 году каждый десятый учащийся Латвии должен быть яунсаргом.



Президент Латвии Раймонд Вейонис в бытность министром обороны говорил, что в каждой школе должен быть отряд Яунсардзе.



Патриотические ячейки в латвийских школах (в том числе в русских) будут прививать юным латвийцам нужные латвийскому государству взгляды на историю, современность, внутреннюю и внешнюю политику Латвии.

Эстония. Еще дальше пошли власти Эстонии, которые озаботились патриотическим воспитанием не только школьников, но и их преподавателей.



Несколько лет назад учителей истории и обществознания таллинских школ массово свозили на семинары и обучающие курсы в здание Охранной полиции (КаПо), где сотрудники органов госбезопасности Эстонии учили их, «как надо Родину любить».



Особенное внимание при этом уделялось учителям из русских школ. Предполагалось, что после прохождения курса патриотического воспитания от офицеров КаПо они и сами избавятся от тлетворного влияния «кремлевской пропаганды», и у русской молодежи воспитают уважительное отношение к эстонской государственности.

Непосвященных людей прибалтийские хроники могут привести в ужас. Как, школьных учителей — в Полицию безопасности? Спецслужбы читают историкам курсы политической грамотности?





За пределами Прибалтики такую картинку можно представить себе только в Северной Корее.



В той же «тоталитарной путинской России» это выглядит нереально. Чтобы ФСБ свозила учителей на Лубянку и устраивала им сеансы «промывания мозгов»?! Литва, Латвия и Эстония первыми поднимут по этому поводу грандиозный скандал и потребуют от международного сообщества введения новых санкций и полной дипломатической изоляции России, которая таким изуверским способом нарушает демократические ценности и права человека.



Но в самой Прибалтике подобные вещи считаются абсолютно нормальными.



Да, свозим учителей в штаб-квартиру КаПо. Да, разъясняем им специфику текущего политического момента. Да, ищем в наших школах нелояльных учителей и учеников. А как вы хотели? Ведь «русская угроза» — это реальность. Россия готовится к вторжению, русские танки уже завтра могут оказаться под нашими окнами, наши дети должны быть готовы уйти в леса.



Литва. Из-за этой искусно подогреваемой истерии происходят такие вопиющие случаи, как вторжение литовских спецслужб в русские школы Вильнюса.



Три года назад Главный комиссариат полиции Вильнюсского округа провел обыски в гимназии имени Василия Качанова и средней школе имени Софьи Ковалевской. Учителям было предъявлено обвинение в оказании помощи другому государству в действиях против Литовской республики (статья №118 УК Литвы, до семи лет лишения свободы) — за то, что они организовали своим ученикам поездку в российский лагерь «Союз 2014 — Наследники Победы».



И снова литовские «патриоты» принялись оправдывать действия своих властей. Мол, а чего вы хотите, у нас же «гибридная война» с Россией. На войне как на войне! Литовские дети должны не в российские лагеря ездить, а состоять в Союзе стрелков. Там их плохому точно не научат.



Чему учат детей в Литовском союзе стрелков — факт тоже известный. В прошлом году инструктор центра подготовки Союза стрелков Литвы, майор в отставке Альбертас Даугирдас и снайпер Союза стрелков Литвы Шарунас Ясюкявичюс опубликовали в одном из крупнейших литовских СМИ инструкцию по борьбе с коллаборационистами.





Литовцев, сотрудничающих с оккупационным режимом, рекомендуется травить, запугивать, наконец, убивать; их родственников — преследовать, жен — насиловать.



«Пусть говорят, что это аморально, но это эффективно, — рассуж­дали активисты Союза стрелков на портале 15min.lt. — Запуганная жена окажет большее воздействие, чем 10 писем с угрозами. Обыч­ный разговор с женой с объяснением, что, если муж не прекратит деятельность, тогда и вы, и ваши дети пострадают. Можно вручить записку ребенку, чтобы он передал. Часто коллаборационисты ста­раются скрывать своих близких, как и борцы. Очень эффективно прислать коллаборационисту фотографию его близких. Лучше рядом с борцами. Для него это будет серьезный сигнал, что его семья не в безопасности. Можно получить информацию, куда выве­зена семья, и найти ее. После первых вежливых предупреждений, если он не поймет таких разговоров, можно избить».

Надо полагать, такие же глубокомысленные советы Даугирдас и Ясюкявичюс давали добровольцам на тренировках Литовского союза стрелков. В том числе 12‑летним детям, изображенным на фотографиях The Atlantic.

Если так, то неуди­ви­тель­но, что из Литвы и других стран Балтии уезжает всё больше и больше людей. Которые непремен­но хотят забрать с собой детей. Какой же человек пожелает своим детям такой жизни?

«Готовы к войне с Россией» / Are Readying For War With Russia

