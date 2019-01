/Поглед.инфо/ Спирането на работата на правителството в САЩ е "отлична новина" за Русия, пише в The Atlantic Ричард Фонтейн, директор на аналитическия център CNAS. Та нали властите в САЩ "на практика свършиха вместо Кремъл неговата работа", констатира американският политолог.

Спирането на работата на правителството в Съединените щати е „отлична новина“ за Руската федерация, пише в статия за The Atlantic, президентът на американския аналитичен Center for a New American Security (CNAS) Ричард Фонтейн.

Най-дългото в историята на САЩ принудително прекъсване работата на американското правителство вече предизвика много шум в света. Той ще има и „глобални ефекти“, но нито един от тях няма да бъде положителен, предупреждава Фонтейн.

„Политическите лидери на Съединените щати, които не са в състояние да постигнат компромис, трябва да разберат, че техните решения подкопават националната сигурност”, призовава авторът на статията. „Служителите от Държавния департамент, които вече няколко седмици бяха в принудителен неплатен отпуск, не са в състояние да отстояват интересите на САЩ“.

На свой ред, в Русия, продължава Фонтейн, уж смятат, че „разделената Америка е по-слаба и по-фокусирана върху вътрешните си проблеми, по-малко способна да демонстрира политическа воля и военна мощ, а също така, според Москва, (по-малко – бел.пр.) да заплашва Руската федерация”.

"Така че Москва насърчава най-противоречивите гласове, укрепва ги в киберпространството и извън него и по този начин продължава да подкопава американската демокрация", твърди президентът на CNAS.

Най-интелигентният отговор на това от страна на САЩ, според автора на статията Ричард Фонтейн, би бил да се демонстрира национално единство и това че Съединените щати "не могат да бъдат сломени".

„В действителност, разбира се, отговорът беше всичко друго, но не и това. Наскоро разделилото се правителство на Америка започна 2019 година като спря работата си и по този начин практически свърши вместо Кремъл неговата работа”, констатира директорът на американския аналитичен Center for a New American Security.

Превод: М.Желязкова

