/Поглед.инфо/ Владимир Путин заяви, че Русия има ново ядрено чудо-оръжие. Директно предупреждение към САЩ и ЕС ли е това?



Но нали Америка, след като едностранно излезе от договора за ПРО, даде на Кремъл да разбере, че не разглежда повече Русия като равностоенен партньор. Москва не е забравила това публично унижение. Настоящата надпревара във въоръженията е предупредителен изстрел по експанзионистичните планове на ЕС и НАТО. Шокът е на Запад.

В повечето източноевропейски държави плановете на Путин за превъоръжаване не предизвикват много загриженост. В медиите, на Прага, Будапеща, Букурещ, София, малко внимание се обръща на словесния дуел между Кремъл и НАТО.

Официален Букурещ обаче, който застана на страната на НАТО, играе ключова роля в отношенията със съседна Молдова. Националистите мечтаят за обединение с бившата съветска република, която от десетилетия страда от замразения конфликт в отцепилата се провинция в Приднестровието.

За разлика от Румъния, в България не последваха сериозни критики към ядрените планове на Кремъл. Въпреки членството си в НАТО, тази балканска държава поддържа близки, традиционно приятелски отношения с Кремъл. Дори тази година, по покана на про-руския президент Румен Радев, Путин ще направи държавно посещение в страната. Радев говори за "дълбоките исторически и духовни връзки между народите на България и Русия".

(рус.ез.)

Подоплека последнего безумия российской гонки вооружений

Эта история немного напоминает сказку о зайце и еже: «Я здесь», — провозгласил Владимир Путин в четверг Западу и при этом показал целый ряд видео, которые якобы демонстрируют новое российское ядерное чудо-оружие и тем самым превосходство России в военной технике.



На основании этих видеороликов, по большей части мультипликационных, трудно судить о подлинности путинских утверждений: действительно ли Россия располагает межконтинентальными и крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, которые со сверхзвуковой скоростью могут облететь земной шар и долететь до самой двери Белого дома? Или же за этими мультфильмами скрывается еж? Это абсолютно не ясно.

В ток-шоу государственных телеканалов, на которых с удовольствием рассуждали о ядерном лидерстве России, приглашенные эксперты заявляли, что Путин прав, говоря о сказочном технологическом скачке в области вооружений. «Это соревнование конструкторских идей, и здесь мы впереди», — заявил военный журналист Иван Коновалов. Сам Путин пытался на следующий день обосновать свои заявления по поводу ядерной ракеты грандиозным прогрессом в сфере исследования материалов.



Путин отверг критические вопросы о том, насколько реальны его уверенные заявления о новом российском ядерном чудо-оружии. «Испытания прошли очень хорошо. Некоторые из систем вооружений все еще требуют тонкой наладки и доработки», — сказал он в интервью американскому телеканалу «Эн-Би-Си» (NBC) на вопрос о том, показывал ли он во время своего выступления простые анимационные ролики о новых ядерных ракетах и управляемом оружии. «Они все удачно прошли испытания. Просто каждая из этих систем вооружений находится на определенном этапе готовности». Но не хотелось бы «начала новой холодной войны», подчеркнул глава Кремля. Этим, по его словам, занимаются США, с тех пор как они вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Однако возникают сомнения. Так, абсолютно не ясно, насколько далеко сектор вооружений в действительности продвинулся с развитием этих новых технологий, сказал российский военный эксперт Александр Гольц в интервью газете «Хандельсблатт» (Handelsblatt). Заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» указал на то, что накануне выступления Путина возникли «серьезные проблемы» у хваленой ракеты «Сармат». «Первоначально испытания были назначены на конец 2015 года, однако их отложили до конца 2016 года и затем — на конец 2017 года», — заявил Гольц. К тому же, испытания проводились не с настоящей ракетой, а с муляжом.

До сих пор, по его словам, проверено лишь то, сможет ли запас топлива поднять корпус ракеты в воздух на 30-40 метров. «На показанных картинках была уже другая ракета», — подчеркнул Гольц.



О представленных Путиным как суперновинка планирующих крылатых блоках «Авангард» говорят уже с 2004 года, напомнил Гольц. Разработки начались еще в советские времена и должны были стать ответом на начатую Рональдом Рейганом программу противоракетной обороны. Однако тогда американская тактика состояла в том, чтобы перехватить ракету в начальной или конечной фазе полета, а новый ракетный щит нацелен на среднюю фазу полета, сказал Гольц.



Кроме того, американский противоракетный щит направлен против ракет в суборбитальном полете (то есть вне атмосферы), в то время как описанные Путиным управляемые маневры проводятся в нижних воздушных слоях. «Одно не имеет ничего общего с другим». — делает вывод Гольц.

Однако Путин назвал эти новые ракеты ответом на американский ракетный щит. Подоплекой могут быть не столько технические, сколько политические соображения. Американский противоракетный щит — это начатый при правительстве Джорджа Буша старшего проект вооружений под названием Национальная противоракетная оборона США. Так как заключенный между США и Советским Союзом договор по ПРО не разрешал новую противоракетную программу, то Вашингтон, не долго думая, заявил русским в 2002 году о выходе из этого договора.



Это был четкий сигнал: Белый дом ясно дал понять Кремлю, что не рассматривает его более как равноценного партнера, поэтому не собирается выполнять договор. Это публичное унижение, конечно, вызвало в Москве негативную реакцию. В Кремле не верили уверениям, что этот щит направлен якобы не против России, а против Ирана или других потенциальных террористических государств. Россия вот уже несколько лет критикует этот шаг американцев как угрозу равновесию сил и тем самым международной безопасности.

Почему можно понять раздражение России

Однако на все сомнения Москвы различные правительства США реагировали почти одинаково. Барак Обама отказался от части ракетного щита в Восточной Европе. Отказались от запланированного размещения одного ракетного радара в Чехии, неясна судьба ракет, которые предполагалось разместить в польской деревне Редзиково на Балтийском море. Однако в южнорумынском Девеселу уже установлена противоракетная система, а части системы, предназначенной первоначально для суши, теперь размещены на море.

Так что недовольство России можно понять. И все равно заявления Путина являются несоразмерными. Ракетный щит ни в коем случае не гарантировал США полную защиту, и заявление о ядерной программе повлечет за собой — «умышленно или нет» — гонку вооружений, сказал Гольц.

Московский политолог Федор Лукьянов тоже назвал выступление Путин самым жестким за всю историю. «Это не второй Мюнхен, это суперМюнхен, не объявление холодной войны, а констатация того, что она уже идет», — сказал Лукьянов. Напомним: на конференции по безопасности в Мюнхене Путин в 2007 году шокировал Запад своей воинственной речью.



Правительство США подчеркнуло, что заявления Путина их не удивили и не представляют для США угрозы, но наряду с этим спикер Белого дома Сара Сандерс упрекнула Кремль в «прямом нарушении» достигнутых договоренностей об ограничении вооружений. Вместе с тем она похвалилась военным бюджетом США в 700 миллиардов долларов, что в десять раз превосходит российские расходы на вооружение.



Тем временем Дональд Трамп обсудил речь Путина с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом главы государств высказали озабоченность в связи с российским ядерным вооружением, «так как оно отвлекает от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом», говорится в заявлении Белого дома.



Между тем правительство Германии раскритиковало заявленную Путиным новую гонку вооружений.«Все поведение России в сфере политики безопасности» стало вызывать «крайнюю обеспокоенность», — сказал пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт о речи Путина. Он подразумевал аннексию Крыма и политику Москвы на востоке Украины и в Сирии.



Там в начале февраля Россия увидела уязвимость своего оружия, когда повстанцы сбили над занятым ими районом вокруг Идлиба российский бомбардировщик Су-25. Тем временем Кремль переправил в Сирию четыре новейших истребителя Су-57, якобы невидимых и обладающих совершенно новой радиолокационной системой. Их доставили на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, и они должны будут противостоять американским истребителям F-22 и F-35. А в начале месяца США нанесли российским наемникам ощутимое поражение на Евфрате.

Военные эксперты, например, Игорь Коротченко из московского военного издания «Национальная оборона», предостерегают, что противники, такие как США, из-за применения этих самолетов смогут ознакомиться с новейшими российскими технологиями. Тем временем представители армии подчеркивают, что бомбардировщики проходят «испытания в реальных боевых условиях». По их данным, в Сирии Россия использовала 215 различных систем вооружений и выявила при этом 72 дефекта.



Пентагон тем временем ответил на российский вызов не только словами, но и поставками Украине ракет. Противотанковые ракеты и ракетно-пусковые установки на сумму в 39 миллионов долларов, безусловно, не смогут противостоять заявленному чудо-оружию, но усилят напряженность между Россией и США.



В самом Киеве эта речь тоже вызвала недовольство: премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал дальнейшего усиления экономических санкций против Москвы. Россия демонстрирует свое стремление к гонке вооружений, на что можно отреагировать только усилением собственной армии и экономическим ослаблением России, считает Гройсман.

Спокойная реакция в Восточной Европе

В большинстве других восточноевропейских государств планы Путина по вооружению не вызвали большого беспокойства. В СМИ от Праги, Будапешта, Бухареста до Софии словесной дуэли между Кремлем и НАТО уделили мало внимания. Но путинское словесное поигрывание мускулами ввиду предвыборной борьбы за переизбрание 18 марта все же считают излишним. В государствах, входивших ранее в Советский Союз, ядерные планы традиционно воспринимаются с большим пониманием, чем в западноевропейских странах — прежде всего в Германии.



Из Чехии Путин может больше не ожидать большой критики по поводу своей безумной гонки вооружений. Пророссийский президент Милош Земан снова у власти. В Праге ожидают, что Земан будет защищать чудо-оружие Путина и отметать все обвинения в гонке вооружений, как во времена холодной войны. Парламент в Праге в последний раз отклонил предложение увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП. Кроме того, коммунисты, а также праворадикальная СПД, требуют провести референдум о членстве в НАТО и ЕС. Против этого борется проевропейский премьер Андрей Бабиш. Однако этот мультимиллиардер не имеет в пражском парламенте большинства.



На Венгрию Путин тоже может положиться. Правопопулистский премьер Виктор Орбан много лет поддерживает прекрасные личные отношения с российским президентом. Между двумя странами существуют интенсивные деловые связи. В последний раз Венгрия и Россия заключили миллиардную сделку по расширению венгерской атомной электростанции в Пакше. Критики Орбана негодуют, что правопопулистский премьер своей энергетической политикой поставит страну в сильную зависимость от Путина. Однако многолетний премьер в Будапеште видит в России важнейшего партнера — в том числе и для оказания давления на ЕС и НАТО.



Румыния, напротив, встала на сторону НАТО. Эта страна в Карпатах, как и Польша, играет важную стратегическую роль в качестве места для размещения системы ПРО против России. В Бухаресте НАТО отводится ключевая роль и в отношениях с соседней страной Молдавией. Националисты мечтают о воссоединении с бывшей советской республикой, которая на протяжении десятилетий страдает от замороженного конфликта в мятежной провинции Приднестровье. По поводу ядерных планов Путина премьер-министр Виорика Дэчилэ пока не высказалась. Она и без того считается политически слабой фигурой. Будучи третьим премьер-министром за год, она зависит от ранее судимого главы партии социал-демократов Ливиу Драгнеа.



В отличие от Румынии, из Болгарии не последует никакой серьезной критики ядерных планов Кремля. Эта балканская страна поддерживает, несмотря на членство в НАТО, тесные, традиционно дружественные отношения с Кремлем. Еще в этом году Путин по приглашению пророссийского президента страны Румена Радева совершит государственный визит в эту страну. Радев говорит о «глубоких исторических и духовных связях между людьми в Болгарии и России».



В Польше, которая до сих пор всегда очень резко реагировала на российское вооружение, реакция оказалась примечательно сдержанной. Однако там подчеркнули необходимость именно теперь, до конца года, установить американский ракетный щит в Польше и Румынии. Обе страны как раз получили американские противоракетные батареи «Патриот» (Patriot).

В 2014 году после аннексии украинского полуострова Крым Путин угрожал, что «если захочет, то за два дня его войска будут в Киеве, Риге, Вильнюсе, Таллине, Варшаве и Бухаресте». С тех пор Польша и Румыния активно вооружаются: на прошлой неделе Бухарест подписал договоры о покупке не только «Патриотов», но и ракетно-пусковых установок типа «Хаймарс» (Himars) от корпорации «Локхид Мартин» (Lockheed Martin).

В планах по вооружению Путина косвенную роль играет также план по расширению ЕС на Балканах. На прошлой неделе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер совершил поездку по странам-кандидатам на вступление в ЕС: от Сербии через Косово, Македонию и Черногорию до Албании. Интеграция Сербии и Черногории в ЕС — возможно, уже в 2025 году — для Путина как бельмо на глазу. Только в прошлом году Черногорию, несмотря на протесты Кремля и под давлением Белого дома, приняли в НАТО. Тем самым североатлантический оборонный альянс обеспечил себе стратегически важную базу на юго-востоке Европы — к досаде России.

Президент Сербии Александр Вучич, несмотря на стремление стать членом ЕС, пытается тем временем сохранить хорошие отношения с Путиным. Сербия — не член НАТО. В сердце бывшей Югославии бомбардировки НАТО по столице Белграду надолго остались в коллективной памяти.

В плане расширения ЕС Юнкер во время своего балканского турне осторожно отступил назад. В Албании он сказал: «Что бы повсюду ни писали, ни комиссия, ни я не говорили, что Сербия и Черногория в случае необходимости в 2024 году войдут в ЕС». Эта дата, по его словам, остается открытой для всех кандидатов на вступление в ЕС.

Для искусственного государства Босния и Герцеговина путь в Европу особенно долог. Россия активно поддерживает занятую Сербией часть страны в ее стремлении к независимости. Совсем недавно Путин принимал в Кремле Милорада Додика, президента мятежной Республики Сербской. Так, например, Россия поддерживает милитаризацию полиции, которой управляют сепаратисты.

В мае под председательством в ЕС Болгарии в столице Софии состоится саммит 27 стран-членов ЕС. В болгарской столице будут определены вехи для запланированного расширения ЕС на юго-востоке Европы. Планы Путина по наращиванию вооружений следует также понимать как предупредительный выстрел по экспансионистским планам ЕС и НАТО.

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