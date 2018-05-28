/Поглед.инфо/ Влошаването на положението в Донбас е провокирано от решението на Киев от началото на седмицата за настъпление към Горловка, стратегическия град в Донецката народна република, форпост и важен кръстопът в посока към Донецк.

Така киевските "миротворци" решават да направят опит да заемат удобни позиции за настъпление срещу Донецк. Така Киев успя незаконно да навлезе в "сивите зони", завземайки 15 населени места, както докладва бившият депутат и министър на транспорта Евгений Червоненко, позовавайки се на компетентен източник в Министерството на отбраната на Украйна.

Офанзивата обаче зацикли, което доведе до оставката на командващия генерал-лейтенант Сергей Наева като професионално непригоден.

Но войната не е единственият вектор на новините на мейнстрийм-овите украински медии. Веднага след като западните господари започнаха да осъзнават, че декларираните и обещаните реформи в Украйна не се осъществяват, а и е малко вероятно те да се осъществят, започна ожесточен спор между киевските политици и чиновници. От МВФ те бяха посъветвани да не прибягват повече до клинчене на пари и директно ги заплашват с дефолт, прилагайки опита на ЕС спрямо Гърция.

(рус.ез.)

Перейти рубеж: быть или не быть войне

Начало недели получилось громким и полным трагизма. Обострение в Донбассе спровоцировано решением Киева наступать на Горловку, стратегический город ДНР, форпост и важный узел на донецком направлении. Вот и решили киевские «миротворцы» сделать попытку занять удобные позиции для наступления на Донецк.



Обломились, нарвавшись на достойный отпор армейцев ДНР и ЛНР, откатились на прежние позиции. Хотя за счет незаконного захвата «серых зон» киевские войска продвинулись в 15 населенных пунктов, о чем сообщил бывший нардеп и министр транспорта Евгений Червоненко, сославшись на компетентный источник в Минобороне Украины.



Наступление захлебнулось, а СБУ потребовала отставки командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева за профнепригодность.



Но война не была единственным вектором мейнстримовских новостей в СМИ Украины. Как только западные хозяева стали понимать, что заявленные и обещанные реформы на Украине исполнять не спешат, да и навряд ли будут это делать, началось ужесточение спроса с киевских политиков и чиновников.



На Банковой и Грушевского решили, что надо менять тактику. Из Верховной рады премьеру Гройсману посоветовали в общении с МВФ не прибегать больше к клянчанию денег, а прямо шантажировать дефолтом, применяя опыт стран Евросоюза наподобие Греции. Никуда, мол, не денутся брехливые хозяева, которые обещают «вернуть Крым и Донбасс», а сами только реформы требуют, решили нардепы. Невозможно перед выборами закручивать гайки, надо больше огрызаться и пугать. А что пугать дальше некуда, говорит печальная статистика «нововведений». Например, тщательно маскируют последствия нового порядка захоронений, принятого в марте. Судебные решения для родственников умершего не успевают выдавать вовремя. Как результат — переполненные морги. Если еще повышением тарифов пришибить загнанных в угол жителей, то на выборы в принципе можно ставить крест.



Старается смертоносная и. о. министра здравоохранения, американская подданная Ульяна Супрун над улучшением медобслуживания. Так старается, что аж пыль из ноздрей летит. Не успели отойти от буквально пропихнутого через силу закона об упрощенном процессе забора органов у доноров, превратив любого жителя незалежной в потенциального носителя «чужого» органа, как подоспела еще одна идея.



«Эти недоумки в Верховной раде приняли закон о трансплантации. В воюющей стране, в стране хаоса и беззакония, где не верят ни судам, ни правоохранительной системе, разрешили трансплантацию органов. Скажите, это срочное дело, которое необходимо нашему государству?» – риторически возмущается парламентарий Вадим Рабинович. Но американская сиделка-министр разрешила ставить эксперименты при испытаниях новых лекарств на маленьких пациентах всеукраинской детской клиники «Охматдет». На неделе Супрун подмахнула приказ № 928, разрешающий клинические тесты неизвестных лекарств на детях.



При полном игноре СМИ, пытающихся закрыть данное решение очередным инфохламом. Например, о награждении Петром Порошенко собственной золовки медалью за успехи в развитии... русского языка. Да-да, уважаемые, это решение принял тот самый гарант непонятно чего, который обещал бороться на смерть с кумовством и семейственностью во власти. А на деле пристроил всех родичей и друзей на теплых местах. Янукович со своим золотым батоном и «донецким кланом» нервно курит в сторонке по сравнению с наглым сбродом блатных и шайкой свояков, стоящих нынче у власти.



Пока СБУ требовала отставки проштрафившегося на излёте главу всея ООС Наева, бывший эсбэушник Валентин Наливайченко старался в другом направлении. Он спихивал со своей головы вину в разжигании войны против Донбасса. Перед выборами тема вновь стала актуальной: тут уж кто вперед сказал, тот и жертва, а остальные — виновники. Так вот в своем откровении пан Наливайченко отметил, что круче всех хотел войны в апреле 2014 года Кровавый Пастор Александр Турчинов, а он и остальные на тот момент силовые структуры и политики держали неадеквата за лысину и лацканы пиджака. Что выйдет из парада доносов, увидим в скором времени.



Много чего было так или иначе связано с военными и армейскими делами. Порошенко продолжил сметать следы «проклятого советского прошлого». Мало того что на Украине знаменитые Войска Дяди Васи (ВДВ) теперь будут называться Десантно-штурмовыми войсками, так Петр Алексеевич занимался и дизайном формы. Береты морпехов ВМС должны быть цвета морской волны, а не чёрными. Однако рейтинг главкома среди военных еще ниже, чем среди гражданского населения. На встрече с морпехами 1-го Феодосийского отдельного батальона морской пехоты Порошенко наткнулся на весомый демарш военных. 100 морских пехотинцев явились на построение в головных уборах старого образца, не желая тешить глупость пана Порошенко.



Негативно восприняли и перенос Дня морской пехоты, и переименование десантных войск. И дело здесь не в гидности. У десантных войск в России и на Украине единый источник — Советская армия. И род мобильных войск ВДВ создавал уроженец УССР Василий Маргелов. Ничего постыдного в славном прошлом украинские военнослужащие не видят.



Еще больше негатива вызвано внедрением нового армейского приветствия «Слава Украине! - Героям слава!». Этот СУГС прям из всех щелей вылезает. Негатив вызывает в большинстве военнослужащих. «У нас не УПА*, у нас украинская армия. Мой дед меня не поймет – он жив и очень даже за Украину, но без национализма. Армия – это государство. И она должна быть в стороне от политики. А от этого приветствия политикой несет на версту», — отметил в разговоре с местными журналистами по поводу нововведения военнослужащий ВСУ.



Если посмотреть на последние 4 года, то подобные новшества становятся понятными. Не имея под собой никакой почвы, строители еврогидности постмайданного порядка стараются как можно дальше оторвать от общего недавнего прошлого некогда общие армию, флот и народ. Иначе никак не заставить убивать практически всю дорогу живших по соседству с «настоящими украинцами» жителей Донбасса, а в последствии и российских «агрессоров», ведь украинские отцы-командиры собирают «рать на месть москалям». А традиции и общность становятся у них на пути.



В целом неделя выдалась полной трагизма и трагифарса, апломба и политического нагнетания. За ширмой остались цены на газ, которые уже повышены Гройсманом для производственников, а в недалеком будущем будут повышены и для населения. Нельзя получать западные кредиты и не выполнять их условий. Но для всех это должно быть скрыто, тайной за семью печатями.



Также остаются вне информпространства и участившиеся случаи конфузов с государственной украинской символикой. Во Львовской области мужчина 31 года сжег пару желто-синих флагов. Но инцидент постарались быстро замять, списав на обычное хулиганство и припрятав конфуз от глаз подалее.



Один лишь пан Порошенко удивлял всех своими указами. Одним из таких решений оказалось незаконное лишение звания «Народный артист Украины» российского певца, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона. Бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин отметил: «Маразм крепчал, кретины ликовали… Указом N126/2018 Порошенко лишил Кобзона звания «Народный артист Украины»… Для сведения всех, кто готовил документы на подпись президенту, ст. 16 закона Украины «О государственных наградах» допускает лишение почетного звания только в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление. И только по представлению суда. А ст. 20 этого же закона устанавливает ответственность за нарушение этого правила. Похоже, у них не только генпрокурор без юридического образования».



Такие вот невеселые 7 дней получились. Май начался с громких демонстраций, противостояния добра и зла, обострения и противовесов. Заканчивают его тоже неоднозначные события и риск взрыва боевой активности на фронтах Донбасса, но еще большим накалом отмечаются волнения в народе, живущем под властью постмайданного режима. Пока лишь неясные раскаты сигналят о возможной грозе.

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