/Поглед.инфо/ През последните дни положението в Сирия продължава да се променя в полза на Асад. Докато Западът търси оправдания за доставката на химическо оръжие на терористите, сирийската армия, с помощта на руски военни самолети, ще затвори в близко бъдеще огромния "котел" за бойците на ТОЗР ИДИЛ в провинция Кама, като започне да "вари" терористите в така любимия за украинските войници "котел".

Победата в Акербат ще отвори директен път към нефтената долина на Ефрат. В същото време сирийската правителствена армия започна офанзива срещу американската база в южната част на републиката.

/рус.ез./

После того, как замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад сообщил, что на складах в Дамаске и Алеппо, оставленных боевиками, были обнаружены отравляющие вещества производства британской фирмой «Chemring Defence UK» и американской «NonLethal Technologies», вопросов появилось очень много. Совет Безопасности ООН должен изучить информацию о поставках США и Великобританией отравляющих веществ сирийским боевикам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что данные, озвученные Дамаском, может проверить совместный механизм расследований (СМР) ООН и ОЗХО. Если информация о поставках подтвердится, это будет означать, что США и Великобритания нарушили Конвенцию о запрещении химоружия. Вряд ли мы услышим чистосердечное признание от Госдепа, скорей всего снова последует истерика о том, какой плохой Асад.



Однако, пока США и «остальной цивилизованный мир» обдумывает, как лучше ответить, сирийская армия готовиться полностью освободить центральную провинцию Хама, чтобы начать массированное освобождение востока страны. Основные события здесь развернулись вокруг города Акербат, где боевики ТОЗР ИГИЛ отчаянно сопротивляются, чтобы не дать замкнуть кольцо окружения.



На сегодняшний день Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС продвигается в направлении стратегически важного города Акербат, который находится в оккупации ИГ. Федеральное агентство новостей сообщает, что солдатам правительственных войск удалось подобраться к городу с трех сторон. Сегодня военные источники сообщили, что штурмовые группы САА выступили к югу от Итрии и к северу от газовых полей Аш-Шаир в направлении населенного пункта Эс-Саваннет. Получив контроль над этим поселением, правительственные войска замкнут кольцо окружения террористов ИГ, сформировав тем самым так называемый «Акербатский котел».







Как пишут ресурсы террористов, они уже смирились с потерей этого важнейшего региона и под ударами артиллерии сирийской армии, начинают вывод оттуда групп боевиков для организации обороны на новых рубежах. К северо-востоку от Саламии сейчас идут ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами «Исламского государства». За ТОЗР «ИГИЛ» выступили и «умеренные». На севере провинции Хама позиции правительственных войск атаковали боевики «Файлак аль-Шам». Командование САА сообщило, что радикалы антиправительственной группировки ведут обстрел, используя реактивные системы залпового огня. Количество погибших и раненых военнослужащих сейчас устанавливается. Военные отмечают, что несмотря на прибывшую помощь, сирийцам удастся в ближайшее время закрыть этот котел.



Как и Алеппо, Пальмира и Ракка, «Акербатский котел» станет одним из переломных моментов этой жуткой войны. Закрыв боевиков в котел, помимо уничтожения крупной группировки и освобождения немалой части страны, сирийские военные смогут приступить к захлопыванию следующего котла в районе Ас-Сухны, открыв дорогу на восток страны, обеспечив прорыв в многострадальный Дейр эз-Зор, который уже несколько лет держит осаду.







Наступление на восток страны уже идет с севера и юга, удар с запада террористам отразить будет практически невозможно, хотя те и понимают, что с потерей позиций на востоке, больше держаться им там будет не за что и 2018 год станет годом изгнания ТОЗР «ИГИЛ» из страны.



Между тем, Правительственная армия Сирии начала наступление на базу США на юге республики Наступление правительственных войск ожидаемо и продиктовано авиаударами американцев по сирийской армии и союзникам как раз в районе Ас-Сухны, где идет подготовка к захлопыванию второго котла.



Американцы воевать не собираются, для этого у них есть ручные умеренные. Как сообщают военные источники, в районе Ар-Растана вооруженные группировки провели масштабную подготовку к предстоящим военным действиям. Вследствие этого, в ближайшие сутки ожидается высокая вероятность проведения боевиками провокационных обстрелов позиций правительственных войск. Сколько продержаться «умеренные» против воспрянувшей духом армии Асада неизвестно, но базу сирийцы скорей всего блокируют и попросят покинуть страну, как это было с базой в Ат-Танф на востоке, которую американцы покинули при приближении сирийской армии.



Если говорить о ситуации в Сирии в целом, то точка перелома уже пройдена, и террористы, хотя и огрызаются, но понимают, что проиграли. Проиграли в Сирии и США — Асад не только усидел, но и успешно освобождает страну. Захватить нефтеносные районы с помощью своих умеренных у них уже не выйдет, да и даже в случае массированного вторжения они уже не успеют. Их продвигаемые в ООН «демократические силы» были выгнаны террористами из Идлиба, где боевики террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили очередные населенные пункты, продолжая устанавливать свои порядки.

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