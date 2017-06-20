/Поглед.инфо/ В руската армия започна да постъпва обновена версия на самоходната артилерийска установка "Mста-С". Новата самоходна артилерия ще остане на въоръжение, докато армията не получи в масови количества още по-съвършената самоходна артилерийска установка 2С35 "Коалиция-СВ".

"Mста-C" е създадена на основата на 152-милиметровата гаубица 2A65, чиято скорострелност е осем изстрела на минута. Новата САУ ще стреля по-бързо, защото е с подобрен механизъм за зареждане. Оръдието 2А88 на "Коалиция-СВ" също е със 152-милиметров калибър, но има скорострелност от 15 до 20 изстрела в минута.

(рус.ез.)

Российская армия скоро получит новые «большие орудия»

Российские сухопутные войска начали получать новую модернизированную версию самоходной артиллерийской установки «Мста-С». Новое самоходное орудие будет находиться на вооружении до тех пор, пока в войска в массовых количествах не начнет поступать гораздо более современная самоходная артиллерийская установка 2С35 «Коалиция-СВ».

«Несколько десятков единиц самоходных артиллерийских установок «Мста-С» поступили на вооружения в воинские части Первой танковой армии, дислоцированной в Московской области», — говорится в заявлении российского Министерства обороны.

«Военнослужащие артиллерийских подразделений Таманской и Кантемировской дивизий завершили прием боевой техники у представителей оборонно-промышленного комплекса и ее постановку на вооружение. Экипажи прошли соответствующее переобучение. Боевые машины размещены в специально возведенных парках с необходимой инфраструктурой».

Этим летом данные дивизии проведут учения с применением новых орудий. «Новая техника примет участие в боевых стрельбах артиллерии Первой танковой армии, назначенных на заключительный этап летнего периода обучения», — сообщается в заявлении российского Министерства обороны.

У новой гаубицы усовершенствованная система наведения и множество других модификаций, отличающих ее от изначального варианта «Мсты-С».

«Авторы допустили небольшую ошибку. Войска сегодня оснащаются не базовым вариантом «Мста-С», а усовершенствованной версией под названием «Мста-СМ», у которой новая система управления наведением и огнем, и некоторые другие новшества», — рассказал The National Interest Василий Кашин, работающий старшим научным сотрудником в Центре комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики в Москве.

Исследователь Михаил Барабанов, занимающий должность главного редактора журнала Moscow Defense Brief, издаваемого Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), рассказал The National Interest, что новое орудие является модернизированным вариантом «Мсты-С», но обозначение, данное ему российским Министерством обороны, не «Мста-СМ». ««Мста-СМ» это 2С33 (2С19М), старый проект. От него отказались в пользу 2С35 «Коалиция»», — объяснил Барабанов.

Оригинальная версия «Мсты-С» имела обозначение 2С19М1, а модернизированный вариант называется 2С19М2. Но как объяснил Барабанов, он сохранил название «Мста-С». В любом случае, до массового производства «Коалиции-СВ» еще несколько лет, и по-прежнему грозная «Мста-С» будет весьма современным орудием в составе российских сухопутных войск до поступления в части новых артиллерийских систем.

«Мста-С» создавалась на основе 152-миллиметровой гаубицы 2А65, которая обладает скорострельностью около восьми выстрелов в минуту. Скорее всего, новая САУ будет стрелять быстрее, потому что у нее новое орудие и усовершенствованный механизм заряжания.

«Эти гаубицы будут производить вплоть до начала полномасштабного выпуска установки «Коалиция»», — сказал Кашин.

«У них новая система наведения, более совершенное орудие и механизм заряжания».

Со временем «Коалиция-СВ» полностью заменит «Мсту-С». У «Коалиции-СВ» орудие 2А88 калибра 152 миллиметра, которое обладает скорострельностью 15-20 выстрелов в минуту. Новая установка будет ограниченно использоваться к концу года, но массово она поступит в войска уже в следующем десятилетии.

«Мне кажется, было сообщение о принятии на вооружение к концу года ограниченного количества установок», — сказал Кашин.

С принятием на вооружение «Мсты-С» и «Коалиции-СВ» артиллерия сухопутных войск существенно усилится. Между тем, в сухопутных войсках США будут по-прежнему использовать модернизированную версию самоходной артиллерийской установки M109 Paladin образца 1960-х годов.

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