/Поглед.инфо/ Непримиримите съперници: американският "Раптор" и руският ПАК ФА. Кой лети по-нависоко, по-бързо и е по-силен? В текстът се прави сравнение между американския изтребител от пето поколение F-22 "Раптор" и руския изтребител Т-50 ПАК ФА.

Според изводите, които прави Дейв Маджумдар, военният експерт на американското списание The National Interest, характеристиките на двете машини, като цяло, са съпоставими, но при равни условия руският Т-50 ПАК-ФА има преимущество.

(рус.ез.)

T-50 vs. F-22: печальный конец для американского истребителя

Непримиримые соперники: американский "Раптор" и российский ПАК ФА. Кто же будет выше, быстрей и сильней?

F-22 "Раптор"

- истребитель пятого поколения, является первым и на сегодняшний день единственным стоящим на вооружении истребителем пятого поколения. При этом снят с производства из-за его дороговизны, погрешности в системе управления огнем и косяков с "хвостом" самолёта (разваливались при перегрузках). Стоимость модели - $146.2 млн (по Вики) и до $250 млн, согласно прочим источникам. Его назвали самым боеспособным истребителем для завоевания превосходства в воздухе, однако вместо этого Raptor в основном выполняет функции летающей платформы с приборами обнаружения.

И все-таки, когда-то F-22 должен будет столкнутся с противником, у которого будет шанс сразиться с ним на равных.

Т-50 ПАК ФА

Дэйв Маджумдар, военный эксперт The National Interest, пишет следующее: "В дизайне Т-50 меньше внимания уделяется всеракурсной малозаметности. Вместо этого фокус сделан на невидимости фронтальной части машины. В малозаметности у F-22 большое преимущество над российским истребителем.

(вж. снимката)

"У нашего самолета присутствуют большие потери подъемной силы на балансировку вокруг центра тяжести. В этом важнейшем отношении схема Су-27 так и осталась непревзойденной.

По кинематике Т-50 и F-22 вполне сопоставимы, особенно после того как у ПАК-ФА появятся новые двигатели. Сегодняшний его двигатель под названием "Изделие 117" вполне достойный, на форсажном режиме двигатель может развивать тягу до 15000 кгс.

Но в дальнейшем самолету потребуется экспериментальный двигатель "Изделие 30" (такая силовая установка должна развивать тягу не менее 16000 кгс), чтобы раскрыть в полной мере возможности его планера.

(вж. сравнителната таблица)

Т-50 оснащен трехмерным управляемым вектором тяги, и все говорит о том, что ПАК-ФА имеет преимущество в поворотливости. На российском самолете также может действовать смонтированная в шлеме система отображения информации, при этом с самого начала ПАК-ФА оснащен ракетами с непрямой наводкой.

Однако у "Раптора" есть несколько минусов. Самолет абсолютно слеп в инфракрасном диапазоне, когда у его потенциальных противников имеются инфракрасные датчики обнаружения и сопровождения (IRST), что, позволяет им улавливать тепловые сигнатуры боевых самолетов противника.Также, у истребителя F-22 отсутствуют радары бокового обзора, позволяющие боевому самолету выстрелить ракету, требующую корректировки на полпути пути к цели с радара самолета и продолжить передачу данных сопровождения после отклонения более чем на 90 градусов от курса ракеты. Без такого радара истребитель будет вынужден сохранять курс на сближение с вражеским самолетом - и сближаться таким образом с любой вражеской ракетой, которая может быть выпущена врагом.

В январе 1989 года ВВС США ограничили стоимость авионики F-22 потолком в 9 миллионов долларов на производство одного самолета. В этот момент бумажный проект компании Lockheed предусматривал расходовать 16 миллионов долларов на авионику каждого самолета. От системы инфракрасного обнаружения и сопровождения пришлось отказаться - как пришлось отказаться еще от целого ряда других систем, в том числе от устанавливаемых на линейных элементах фюзеляже радаров бокового обзора. Что касается бортовой электроники, тут у "Раптора" есть преимущество в виде сочетания датчиков и интерфейса пилот-машина. Россия никогда не отличалась разработкой удобных в эксплуатации кабин. В целом по функционированию датчиков самолеты похожи, русские делают приличные радиолокационные станции и отличные системы РЭБ. В целом, характеристики обеих машин можно назвать сопоставимыми, но при равных условиях небольшое преимущество все же остается за нашим ПАК-ФА.