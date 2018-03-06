/Поглед.инфо/ Очевидно политическите анализатори са толкова изумени, че все още няма публичен отговор на един много важен детайл от посланието на президента Владимир Путин. От март тази година започва преобразуване на цялата система на държавните служби.

Замисълът на президента Путин се заключава в това,всички чиновници на всички нива да бъдат заинтересувани от увеличаване на собствената си ефективност, от което следва, че ще бъдат строго наблюдаваникакъв е техният конкретен резултат. При Дмитрий Медведев това не се получи, въпреки че през 2008 г. активно започна да създава цялостна система за възпроизводство и обновяване на професионалния елит в цялата страна.

Според него, номенклатурната система за обучение на кадри в съветската епоха има своите плюсове и минуси, а за 15 години в Русия не е създадено нищо ново. И като следствие от това - много често решенията за назначаване на ръководни длъжности са вземани по приятелска линия, на принципа на личната преданост, или просто за пари, когато длъжностите бяха продавани. Тоест, нещо, което не го е имало преди...

Лозунгът на Медведев все още е в сайта на Единната система за управление на кадрите в състава на държавната гражданска служба в Руската федерация. Има лозунг. Съществува и портал за държавните служители и управленските кадри. Има още и 215 (двеста и петнадесет!) федерални закони, президентски укази, правителствени постановления и други документи на различни нива, регламентиращи служебната дейност на държавния служител, необходимитеквалификации, принципите на поведение, вътрешни актове за борба с корупцията и за професионалното развитие на кадрите.

(рус.ез.)

Государственно-кадровая тайна России Как кадры решают, что кадры решают всё.

Политические аналитики, видимо, так ошарашены, что до сих пор нет ни одного публичного отклика на одну очень важную деталь послания президента В.Путина. С марта этого года начинается отсчет переделки всей системы государственной службы.

Замысел президента В. Путина заключается в том, чтобы в росте своей эффективности наконец-то оказались заинтересованными сами чиновники всех уровней, поэтому они будут жёстко нацелены на получение конкретного результата, включая локальный перевод функций на проектный метод.

У Д. Медведева этого не получилось, хотя именно он еще в 2008 году активно взялся за создание целостной системы воспроизводства и обновления профессиональной элиты в нашей стране.

По его словам, номенклатурная система подготовки кадров в советские времена имела свои плюсы и минусы, а мы ничего нового за 15 лет не создали. И как следствие — очень часто решения о назначении на ведущие должности принимались по знакомству, по принципу личной преданности, просто за деньги, когда должности продавались. То-есть то, чего раньше не было.

Лозунг Д. Медведева до сих пор висит на виртуальной авансцене сайта Единой системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации.

Лозунг есть. Есть и портал государственной службы и управленческих кадров.

Еще есть 215 (двести пятнадцать!) федеральных законов, указов президента, постановлений правительства и других документов разного уровня, регламентирующих служебную деятельность государственного гражданского служащего, предъявляющих квалификационные требования к ним, определяющих принципы служебного поведения и служебного распорядка, противодействующих коррупции и направляющих профессиональное развитие.

Настольной книгой государственного гражданского служащего они, конечно, не являются, потому что нет такого стола, чтобы удалось их разместить.

Их обилие у чиновников породило фобию, особенно перед очередной аттестацией, а в самой системе — подотрасль профессионалов-кадровиков, которые, как и врачи, тоже распочковались на отдельные оттенки профессиональной деятельности и добавляют хлопот работникам, естественно, зла им не желая.

Для врачебной деятельности это внутрисистемное структурирование и дифференцирование понятно и оправдано. Медицина — относительно молодая наука и еще не завершила накопление количественных данных для их финальной кодификации. Поэтому и нужна детализация и конкретизация медицинских исследований и уникальность назначаемой терапии.

Но пятьдесят оттенков кадрового белого создает труднопреодолимые препятствия для профессиональной деятельности госслужащих, особенно в плановые для кадровиков, но всегда «нежданные» для профессиональной работы периоды. Например, когда календарный год заканчивается, а бюджетные средства, выделенные на плановое повышение квалификации, еще не освоены, и надо срывать с работы специалистов и направлять за учебные парты даже не по прямому профилю службы.

Или мудреж с недогулянными отпусками, объем которых может достигать периода времени декретного отпуска. Чтобы хоть как-то решить проблему, потребовалось хитроумие с внесением изменений в действующее законодательство для конституирования гарантированного и обязательного минимума отпуска для госслужащих.

Или сам факт декретного отпуска, который всегда доказывает превосходство трудового законодательства над законодательством о государственной гражданской службе.

Существенная проблема, характеризующая все ведомства государственной исполнительной власти — это ежегодные пятнадцати-двадцатипроцентные штатные вакансии. В отдельных случаях это умышленная ситуация, поскольку создает экономию зарплатных средств и можно разово повысить оплату труда ценных специалистов или же просто размазать доппаек на всех поровну.

В отдельных ведомствах за три-четыре года происходит стопроцентная замена линейного персонала из-за высокой текучки кадров.

Наиболее значимая тема, требующая обмена мнениями, — это сложившаяся система обучения будущих чиновников по такой специальности, как государственное или муниципальное управление.

Теоретически, конечно, представить можно, что у этой дисциплины есть практический эквивалент в виде самостоятельной деятельности, что есть объект, предмет, субъект, концепции, стратегии и перспективы развития, что можно написать цели, задачи, показатели и индикаторы и многое, многое другое. При этом расписать и практическую значимость данного типа обучения, которое на самом деле полезно только как дополнительное, если понимать, что оно поверхностное.

Однако всё это будет касаться только и исключительно процессуальных характеристик, превращающих чиновничью работу в функцию и отвращающих профессию от результата.

Резко?

Если это не так, то почему уже десятилетия по этой специальности готовятся десятки тысяч специалистов, а президент Российской Федерации вынужден говорить о профессионализме «управленцев» как о государственной проблеме?

Каков государственный результат многолетнего существования академии государственной службы и кадров, не так давно поглощенной (или слившейся) с академией народного хозяйства, которого - типа - у нас и нет?

По отдельности все работают хорошо, а в целом проблем — выше крыши.Функционирование чиновничества оказывается успешным, а удовлетворенность персональными итогами труда у чиновника возникает только через похвалу ближайшего начальника. Справедливости ради надо сказать — труда ненормированного, очень часто вечернего и даже ночного. Это обстоятельство особенно любят начальники, следящие за тем, чтобы подчиненные никогда раньше них самих с работы не уходили и в рабочее время в кофейню не бегали.

Денежное содержание чиновников также различно в зависимости от министерства или ведомства, между которыми — как-то так получилось — образовалась большая дистанция в оплате труда.

Количество штатных сотрудников в аппарате ведомств определяется произвольно, так как нет и не может быть объективно выработанной методики определения числа штатных единиц на тот или иной потребный профиль госслужбы.

Теоретическая конструкция, выстроенная по принципу от общего к частному: каждую образовавшуюся вакансию — на конкурс, легко обходится на абсолютно законных основаниях в каждом конкретном случае.

По данным портала государственной службы и управленческих кадров, с 2009 года, года образования системы, и по 30 сентября 2017 года общая численность кандидатов, которые впоследствии были назначены на вакантные должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации с помощью этого портала, составила 2215 человек.

9 лет — 2215 человек.

240 человек в год, хотя, напомню, до двадцати процентов штатов федеральных министерств, служб и агентств на 1 января 2017 года были вакантными. Ситуация с аппаратами госвласти субъектов Российской Федерации, предположительно, не иная.

А система госслужбы впускает в себя по 240 человек в год. Получается — по факту — образованная система не невод для золотых рыбок, а удочка для вылова уже знакомых с тем, что такое государственная гражданская служба: 75 процентов воспользовавшихся сервисом кадровых вакансий уже состояли на службе и не нашли иного способа движения вверх, как через сайт.

В какой-то степени надежду на то, что свет в конце тоннеля появится, дает общая концепция формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренная в ноябре прошлого года.

Это сугубо академический документ, построенный по своему вкусовому принципу. Но хотя бы такой, чем никакого. Возможно, он недостаточно конкретен и спровоцирует любителей писать концептуальные тексты на подготовку отраслевых, локальных, местных, поуровневых и подобных.

В любом случае цель этих заметок в том, чтобы обратить внимание на совершенно верный президентский посыл к системе исполнительной власти и фактическое поручение ей пересмотреть уже сложившиеся подходы к построению государственной гражданской службы.

И если конкурсная система отбора на эту службу до сих пор не дала удовлетворительных результатов, то, возможно, ее надо сохранить для подбора специалистов определенного уровня процессуальных должностей, требующих поддержания системы в работоспособном состоянии.

В остальном попытаться попробовать, как это было в нашем прошлом, широко использовать метод персонального приглашения на должность и географического перемещения по должностям.

Понятно, что без соответствующих договоренностей (или даже договоров) между центром и субъектами Российской Федерации этого не добиться, поскольку распределение предметов ведения по уровням власти и местного самоуправления таково, что самый важный — кадровый — вопрос оказался ничьим.

Сейчас на федеральном портале вакансий — 3627 должностей, в том числе 22 — категории «руководитель» регионального уровня, а именно следующие.

Шесть заместителей министра в правительстве субъекта РФ: по два в Амурской и Кировской областях, по одному в Нижегородской области и Республике Мордовия. Зарплата от 30 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Меньше всех из них заплатят первому замминистра в Мордовии — не больше 37 тысяч рублей.

10 вакансий в Москве, в федеральных ведомствах. Минимальная предлагаемая зарплата — 35 тысяч рублей, максимальная — до 60 тысяч рублей, заместителя начальника управления в федеральном агентстве научных организаций. По этой должности срок конкурса уже истекает.

Тем, кто захотел бы занять эту должность, надо спешить.

Адрес сайта — https://gossluzhba.gov.ru. Тем более, что пока еще не понятно, как действующая система конкурсного вольного найма на государственную гражданскую службу, предусмотренная федеральным законодательством, уживется с конкурсом «Лидеры России», поддержанным президентом В. Путиным, а также с различными кадровыми резервами.

По состоянию на 28 декабря 2017 года число лиц, включенных в федеральный резерв управленческих кадров, составляет 1893 человека, в том числе 381 резервист в высшем уровне резерва, 674 резервиста в базовом уровне резерва; 838 резервистов в перспективном уровне резерва.

В региональном резерве управленческих кадров — по состоянию на 1 января 2018 года — количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров субъектов Российской Федерации, составляет 8615 человек.

В своей совокупности это многократно превышает число вакансий, сведения о которых ежедневно обновляются на — в целом — полезном портале gossluzhba.gov.ru.

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