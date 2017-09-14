/Поглед.инфо/ Още в първите дни на Великата отечествена война Екатерина Зеленко участва във въздушните боеве. За по-малко от три месеца тя извършва 40 полета и участва в 12 битки. На 12 септември 1941 г. старши лейтенант Екатерина Зеленко загива по време на въздушен бой. Тя е първата жена в света, извършила въздушен таран. Години по-късно е удостоена със званието „Герой на Съветския съюз”.

Първият таран в историята на авиацията е извършен от Пьотр Нестеров през 1914 г. в началото на Първата световна война. На следващата 1915 г. друг руски летец удря самолета си не в корпуса на противниковия самолет, а в опашката му, където е стабилизатора. Този нов тип таран се превръща в сигурен начин да се унищожи противниковия самолет и в същото време да запазиш собствения си самолет и живота си. По време на Великата отечествена война съветските пилоти многократно използват този твърде опасен способ.

(рус.ез.)

Екатерина Зеленко: погибла, совершая воздушный таран

12 сентября 1941 года старший лейтенант Екатерина Зеленко погибла в воздушном бою. Она стала первой женщиной, совершившей таран.

Первый таран в истории авиации был применен во время Первой мировой войны русским летчиком, основоположником высшего пилотажа Петром Нестеровым. Летчик уничтожил самолет противника ценой собственной жизни. Но уже в следующем году, другой русский летчик в марте 1915 года сбил вражеский самолет, сохранив себе жизнь. В отличие от Нестерова он ударил не по корпусу машины, а по хвостовому оперенью, где находился стабилизатор.

Такой таран стал верным способом вывести самолет противника из боя и при этом сохранить собственный самолет и жизнь. В годы Великой Отечественной войны советские летчики неоднократно применяли этот крайне опасный прием. История военной авиации зафиксировала всего один случай, когда на таран пошла женщина – Екатерина Ивановна Зеленко.

Как и многие сверстники, авиацией Катя увлеклась с юных лет, по окончании Воронежского авиатехникума и Воронежского аэроклуба по комсомольской линии была направлена в 3-ю Оренбургскую военную авиационную школу.

Службу проходила в 19-й легкой бомбардировочной авиационной бригаде в Харькове, освоила семь типов самолетов. Зеленко была единственной женщиной-пилотом, принимавшей участие в советско-финской войне, за боевые заслуги в ней была награждена Орденом Красного Знамени. Екатерина пользовалась уважением и авторитетом среди однополчан, прежде всего за свой профессионализм.

Начавшуюся Великую Отечественную войну старший лейтенант Екатерина Зеленко встретила в должности заместителя командира 5-й эскадрильи 135-го бомбардировочного авиаполка. Зеленко вылетала на разведку, уничтожала вражеские механизированные колоны, принимала участие в воздушных боях.

Генерал-лейтенант авиации Анатолий Пушкин (тогда он был капитаном) впоследствии вспоминал, как успешно группа советских бомбардировщиков под командованием Зеленко уничтожила большую колонну немецкой бронетехники, автомобилей и до батальона солдат в районе города Пропойска (ныне Славгород в Белоруссии).

За три неполных месяца войны старший лейтенант Зеленко совершила 40 боевых вылетов и приняла участие в 12 боях. 12 сентября она совершил сразу три боевых вылета на легком бомбардировщике Су-2. Во время второго вылета самолет был поврежден, но получив известие о подходе танковой колонны к городу Лохвицы, Зеленко упросила капитана Пушкина допустить ее к полету.

Вместе с лейтенантом Николаем Павлыком Зеленко поднялась в небо, в паре с самолетом Зеленко шел экипаж капитана Лебедева. Возвращаясь с задания советские самолеты столкнулись с группой вражеских истребителей Me-109. Самолет Лебедева получил серьезные повреждения и был вынужден выйти из боя, самолет Зеленко один с семью самолетами противника продолжил бой.

Один из истребителей был подбит и упал на землю, очередь прошила и Су-2, ранение получил Павлык. Командир приказал ему покинуть кабину, а сама продолжила бой.

Очевидцами этой неравной воздушной схватки стали местные жители, с земли они отчетливо видели, как советский летчик пошел на сближение с немцем, боеприпасы были израсходованы и был лишь один достойный выход из боя – таран.

Су-2 ударил Me-109, от столкновения оба самолета стали падать на землю, немецкий упал позже нашего. Один из местных жителей поспешил к месту падения Су-2, но спасти летчика не удалось, обломки самолета горели, лишь по документам установили, что погибший пилот является женщиной.

До своего 25-летия Катя Зеленко не дожила всего два дня. Звание Героя Советского Союза ей было присвоено спустя много лет, лишь в мае 1990 года.

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