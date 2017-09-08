/Поглед.инфо/ Изключително интервю на известният икономист Михаил Хазин за потребността от, както я нарича, лявоконсервативна тенденция в развитието на Русия.

В интервюто си Хазин сочи:

Ключов елемент в консервативната система на ценности е семейството, в което детето се възпитава в традиционните ценности; а при либерализма, семейството – обратно, вреди, защото ограничава детето само да си избира пола, ценностната система и всичко останало. С други думи, съществуването на семейството е вредно. Вече има информация, че следвайки либералните ценности, в Европа скоро ще искат да премахнат семейството като цяло, да го оставят само като имуществен обект, без да има право да възпитава децата си.

Забележителното е, че хората днес разбират, че в СССР е имало ляв консерватизъм. Да, СССР го няма. Но наследник на СССР е Русия. И поради това, отправям искане към Русия: "Момчета, можете да възстановите левия консерватизъм".

Интересът и симпатиите към Русия нарастват, именно защото идеите на левия консерватизъм продължават да са дейни, въпреки напълно различна политика, която се води, въпреки че икономическата власт е в ръцете на десните либерали. Хората на Запад си казват: трябва да се откажем от либерализма, а щом либералите бият Путин, значи той е добър.

(рус.ез.)

О левоконсервативных тенденциях

– Михаил Леонидович, в последнее время появляется всё больше и больше информации о том, что среди простого населения стран Евросоюза и даже в США растут симпатии к России. Можно ли доверять этой информации, и если она соответствует действительности, с чем это связано?

– Связано это с абсолютно объективным процессом, но прежде чем его описывать, необходимо прежде всего объяснить одну вещь. Я про это уже несколько раз говорил, но не мешает повторить.

– Про фантомный образ СССР?

- Да, да. О том, что политическая шкала, она, во-первых, двумерная (если это уж очень упрощённо), то есть там есть не одно направление, а два. Условно говоря, север-юг (вверх-низ), и запад-восток (налево-направо).

- Политическое направление?

- Да, политическое направление, я сейчас объясню. Запад-восток, то есть налево-направо, это и есть левое направление и правое направление. В чем между ними разница? Левое направление говорит о том, что задача государств – поддерживать человека. Ресурс для этого можно брать у богатых, или из ресурсов государства. Иными словами, левая часть политического спектра, это перераспределение богатства, или иначе – ограничение права частной собственности.

Правое направление, это соответственно наоборот, абсолютизация права частной собственности и минимизация права государства и общества на ограничение личных богатств индивидов. То есть минимизация ограничений на право пользоваться частной собственностью и т.д., и т.п.

А вот правая шкала, которая север-юг, это шкала консерватизм-либерализм. Она соответственно немножко другая. Либерализм — это свобода личности от общества. Речь идет не о преимущественных правах, а о правах всех остальных. Гражданин имеет право делать всё, что он хочет, поэтому ключевой элемент либерализма это слово «свобода», которое отмечает, что каждый человек имеет право сам себе выбирать ценностную базу.

А консерватизм, это вполне фиксированная ценностная база. По большому счёту для нас, для Европы, привязанная к авраамическим ценностям. В этом смысле для консервативной системы ценностей ключевым элементом является семья, которая воспитывает в ребёнке традиционные ценности, а в либерализме семья наоборот является вредительским элементом, потому что она ограничивает свободу ребёнка в выборе пола, в выборе ценностной базы и всего остального. Иными словами, семья — это вредительство.

Уже появляется информация, что в рамках либеральных ценностей в Европе скоро семью хотят ликвидировать вообще, оставить её исключительно как имущественный объект, без права воспитывать детей.

Если мы посмотрим на ту модель, которая доминировала на западе, и которую они в рамках концепции распространения демократии пытались вменить всему остальному миру, то эта модель праволиберальная. Иными словами, это полное сочетание свобод индивидуума, как имущественных, так и ценностных.

Мы знаем, что если демократия — это власть демократов, то либерализм — это власть финансистов. В общем и целом, эта модель была сформирована в рамках усиления роли финансового сектора в мировой экономике.

Я уже говорил о том, что доля финансового сектора в перераспределении прибыли 06:04] это официальные статистические данные, была перед второй мировой войной – 5%, в 47-м году после принятия бреттон-вудских решений стали 10%, в кризис 80-х годов поднялись до 25%, а в кризис 2008 года поднялись до 70%. Иными словами, мировая экономика — это инструмент создания прибыли для финансистов. Понятно, что они защищали праволиберальную модель.

Но после кризиса в 2008 года стало понятно, что эта модель зашла в тупик. Да, разумеется, поскольку финансисты контролируют общественно научный дискурс, то это публично практически не обсуждается. Однако, тем не менее, эта линия имеет место.

Но объективно, та экономическая модель, которая лежит под финансовым капитализмом, праволиберальным, она закончилась. Как долго будет длиться агония, это вопрос. Кто-то считает, что кризис может произойти очередной уже этой осенью, кто-то считает, что еще на год-два это будет отложено, но тем не менее это произойдет.

В любом случае, кризис уже привел к тому, что жизненный уровень населения и уверенность в будущем сильно снижается. И в результате происходит дрейф от праволиберальных моделей в разные стороны. И вот тут очень интересно. Если мы нарисуем эти две оси, то праволиберальная модель это один из квадратиков на этой самой координационной плоскости. У него рядом есть два квадратика. Один квадратик по диагонали, самый дальний.

Вот те, которые рядом, это квадратик правоконсервативный и квадратик леволиберальный. И если мы посмотрим на выборы в США, как наиболее ярком представителе текущих тенденций, поскольку Евросоюз во многом контролируется США, которые навязывают им общественный дискурс, поэтому они отстают.

Так вот, если мы посмотрим на США, то мы увидим, что в демократической партии, очень важную роль, и возможно если бы не фальсификация праймериз, то он может быть и вышел бы в финал, сыграл Сандерс, который левый либерал, а соответственно выборы выиграл Трамп, который правый консерватор.

Иными словами, общественные интересы стали смещаться из праволиберального сектора либо в одну сторону, либо в другую. Либо в сторону усиления консерватизма, либо в сторону усиления левых идей.

Теоретически, если продолжить эти тенденции, то они должно сомкнуться на линии левоконсервативной. И вот тут очень интересная вещь. Дело в том, что сегодня в мире не существует левоконсервативных государств. Вообще.

На самом деле, теоретически, левоконсервативным является Китай. Но модель Китая настолько отличается от европейской, что она не воспринимается как образец. Не говоря уже про то, что экономически Китай настолько тесно связан с США, что все понимают, что кризис в США неминуемо вызовет страшный кризис в Китае.

- А СССР был левоконсервативен?

- Да. Единственная европейская модель, которая была левоконсервативной, это был СССР. Ну и страны с политической демократией, страны народной демократии.

Обращаю внимание, что, когда коммунистическая идея появилась, а это абсолютно европейская идея, её придумал Кампанелла, её развивали в рамках католической идеи, этих идей в православии не было, ни в Византии, ни соответственно в России эти идеи не проявлялись, потому что она противоречила православию. Не ценностям православия, а религии.

Но, когда она наконец проявилась в 19-м веке, то эта идея была левоэкстремистской. Она предполагала разрушение старой модели. И когда Ленин пришел к власти, то была попытка реализовать эту идею в чисто Марксовском виде. Она закончилась катастрофой. Экономической и военной, гражданской войной. Мы войну выиграли. И тогда произошел переход, от левоэкстремистской модели к левоконсервативной, которую окончательно сформулировал Сталин.

Вообще Россия очень консервативное государство, с точки зрения ценностей, и попытки расшатать эту ценностную базу, они обычно ведут к катастрофе. Причем, что смешно, чем сильнее роль Исламского фактора на территории России, тем более консервативным становится государство. Потому что ислам еще более консервативен, чем православие.

СССР был левоконсервативным государством. После СССР больше левоконсервативных моделей на Земле не было. А тенденция направлена именно туда. Мы не знаем, дойдет ли эта тенденция до своего логического завершения. Но поскольку мы понимаем, что маятник обычно раскачивается в одну сторону, примерно в то же крайнее положение, из которого он начал своё движение, а праволиберальная достигла очень резких значений, то по этой причине я склонен считать, что направление в сторону левоконсервативного будет очень сильным.

И движение к нему может быть двоякое. Оно может быть через консерватизм. И тогда это появление крайне жестких государств, которые будут пытаться через государственное управление сохранять капитализм. Это фашизм. Такой вот крайний национализм в стиле Гитлера, это практический пример правого консерватизма.

Или же движение будет в сторону Левацкого. То есть сначала через государство усиление левых, а потом, когда будет сильное государство, оно постепенно начнет давить либеральные идеи. Это путь СССР. Собственно, советское государство на первых парах было страшно либеральное. И постепенно этот либерализм ликвидировался, потому что идея же была у Маркса об отмирании государства, а отмирание государства — это либерализм.

Но проблема состояла в том, что стало понятно, что государство должно усиливаться, а иначе смерть. А государство по мере усиления, оно ликвидировало либерализм и усилило консерватизм.

Пути могут быть два, либо так, либо так. Но направление левый консерватизм. И понятно почему. Потому что в условиях очень критического падения жизненного уровня, средний класс исчезает, а именно он база для либеральных реформ, и беднота, которая требует даже не зрелищ уже, а просто хлеба. А это соответственно «левизна». Так и так, мы соответственно из либерализма возвращаемся в консерватизм, и из правого в лево.

Поскольку люди — это движение чувствуют, достаточно легко, потому что понимание чем отличается левое от правого, а либерал от консерватора, оно у любого человека, даже необразованного, образуется достаточно легко. То мы видим замечательную картинку, что люди понимают, что этот самый левый консерватизм был в СССР.

Да, СССР нету. Но наследником СССР является Россия. И по этой причине запрос к России: «Ребята, вы можете сегодня восстановить левый консерватизм». Именно поэтому так растёт интерес и симпатии к России, потому что она, несмотря ни на что, продолжает эти идеи транслировать, несмотря на то, что политику она проводит совершенно другую, потому что у власти в России находятся правые либералы, у экономической власти.

Что касается президента России, то он как раз маневрирует между правыми либералами и левыми консерваторами. И все его левоконсервативные заигрывания, они соответственно воспринимаются миром, абсолютно бессознательно, дико позитивно.

Путин регулярно транслирует левоконсервативные ценности. Ну, во-первых, то что мы протестуем против либерализма, это регулярно, начиная от мюнхенской речи Путина, и кончая его крупными выступлениями на разного рода встречах. Там консервативная идея лезет со всех щелей. Он выступает в мире как консервативный политик.

Как консервативный, не как либеральный, а как консервативный. А бьют его, это очень важно, либеральные СМИ, либеральные политики. И в этом смысле у народа на западе понимание чёткое: мы от либерализма должны отказываться, либералы бьют Путина, значит он хороший.

Но сознательного движения, понимания и объяснения, что нам нужен левоконсерватизм у Путина нет. Что касается левого движения, то Путин целенаправленно левое направление в политическом спектре не педалирует, он в этом вопросе очень аккуратен. Но он всё время критикует западно-экономическую модель. А она праволиберальная, и поэтому народом это воспринимается именно частично, как и критика правых идей. Отметим, что лично Трамп воспринял Путина именно как праволиберального политика.

Нужно понимать, что есть общественное мнение, а есть мнение конкретных лиц, которые понимают, чем они занимаются, которые являются политиками. С точки зрения личного мироощущения Путин скорее всего является правым консерватором, как Трамп, с его мироощущением.

Но в силу того, что он пришел к власти в рамках либерального дискурса, он его продолжает поддерживать внутри страны. А вот вне страны, он от него практически отказался, от либерального дискурса. А вот консервативный дискурс он постоянно поддерживает. В результате его политики воспринимают его как правого консерватора. А вот соответственно люди, от России, не от Путина, а от России, требуют левого консерватизма.

- Есть ли исторические примеры до СССР левоконсервативных стран?

- Нет.

- То есть это был единственный исторический пример?

- Да. Были на самом деле попытки сделать левоконсервативные идеи, например, было знаменитое государство в Парагвае, в середине 19-го века, попытка создать левоконсервативное общество, которое было ликвидировано США, Бразилией, в общем окружающими странами. В результате в Парагвае было практически ликвидировано мужское население, просто физически, они воевали, и соответственно территория Парагвай сильно сократилась. Это неудачный пример, а удачных, кроме СССР не было. Вообще левые идеи стали широко развиваться только, по крайней мере, с конца 18-го века.

- Разделение политических направлений на север-юг, запад-восток, оно условно схематично, или оно как-то коррелирует с географией?

Нет, с географией это никак не коррелирует. Две перпендикулярные прямые, и соответственно левое и правое направление. Если наверху, север, это консерватизм, а на юге это либерализм. Тогда США — это правый нижний квадрат, Трамп — это левый нижний квадрат, Сандерс - это правый верхний квадрат, а СССР — это левый верхний квадрат.

- Тогда вынужден спросить. Всё вышесказанное – это всё-таки больше анализ, а можно ли сформулировать что-то вроде прогноза?

- Прогноз следующий. Если Россия хочет резко усилить свои позиции, резко ослабить санкционный режим и всё остальное, и создать свою группу влияния, то есть сделать то, что было у СССР, и чего у России в 90-е и 2000-х по определению быть не могло, она должна чётко и внятно транслировать миру левоконсерватный дискурс.

- А что для этого нужно сделать внутри?

- Что для этого нужно сделать внутри. В России формально есть партия, которая претендует на левоконсервативный дискурс. Это КПРФ. В реальности КПРФ — это не политическая партия и она идеологией не занимается. Значит, нужно резко усилить в рамках государственной системы консервативный дискурс, который отсутствует полностью, потому что финансирование всех идеологических, экономических и общественных институтов контролируется правительством, оно распределяет деньги, а правительство у нас либеральное.

По этой причине там консервативного дискурса быть не может практически. И усилить соответственно не просто консервативные, а именно левоконсервативные, и соответственно в эту игру играть. При этом с Трампом и с компанией упираясь на консервативную сторону этого дискурса, а с людьми типа Сандерса и с частью европейских элит, где всегда «леваков» было много, делать соответственно упор именно на левую сторону.

Тогда соответственно можно будет совершить принципиальный прорыв с точки зрения статуса и позиций России в мире.

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