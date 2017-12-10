/Поглед.инфо/ "Русия ще продължи напред и в това движение напред никой никога няма да я спре." С тези думи Владимир Путин оповести кандидатурата си за президент. Това се очакваше и резултатът от изборите на 18 март е предварително ясен, но четвъртият мандат на Путин няма да бъде подобен на предходния.

Въпреки "олимпийското предзнаменование", конфронтацията със Запада няма да бъде основно съдържание на руската политика през следващите шест години. И не защото Путин не е инициатор на конфликта от последните години; а защото САЩ категорично не искат нито Путин да се завърне в Кремъл, нито Русия да става все по-могъща и да засилва влиянието си.

През следващия мандат на Путин, нито САЩ, нито Западът като цяло, повече няма да бъдат основната му грижа. В този смисъл решението на МОК е наистина символично: опасен, но последен изстрел на отиващата си епоха.

За Путин, конфликтът със Запада като приоритет ще отиде на втори, трети план, просто защото самият "Запад" си отива. Пред очите ни се срива атлантическото единство на Съединените щати с Европа, антиглобалистките елити и в САЩ, и в Европа, набират сила.

(рус.ез.)

Новый срок Путина будет иметь собственную сверхзадачу

«Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит». С этими словами Владимир Путин объявил о том, что он выдвигается в президенты. Это было ожидаемо, и понятно, что результат выборов 18 марта предопределен, но четвертый срок Владимира Путина будет не похож на предыдущие.

Путин дотянул формальную интригу до самого начала избирательной кампании. Уже завтра наступает десятидневный срок, в который Совет Федерации в соответствии с Конституцией должен официально назначить дату выборов.

Само заявление о выдвижении вольно и невольно было обставлено двумя символами: Путин выступал на ГАЗе в Нижнем Новгороде, что подчеркивало опору на широкие народные массы, а не на элиту и даже не на номенклатуру. И выступал в тот день, когда вся страна обсуждала, как реагировать на недопуск нашей команды на Олимпиаду, то есть на очередной этап конфликта между Россией и Западом.

Конфликт с Западом стал главным внешнеполитическим содержанием третьего президентского срока Владимира Путина – как и национализация элиты. Однако его новый срок будет не простым продолжением или развитием предыдущего периода.

Несмотря на такое «олимпийское предзнаменование», вовсе не конфронтация с Западом станет главным содержанием ближайших шести лет. И даже не потому, что не Путин был инициатором конфликта последних лет: это США категорически не устраивал ни возвращающийся в Кремль Путин, ни усиливающаяся и становящаяся все более амбициозной Россия. На следующий срок ни США, ни Запад в целом уже не будут представлять для Путина главной проблемы. В этом смысле решение МОК действительно символично, как опасный, но последний выстрел уходящей эпохи.

Конфликт с Западом уйдет на второй, третий план среди забот Путина просто потому, что уходит и сам этот «Запад». На наших глазах рушится атлантическое единство США и Европы, набирают силу антиглобалистские элиты как в США, так и в Европе. Конечно, давление и даже нападки на Россию останутся, но Запад будет все более запутываться во внутренних противоречиях и проблемах. И отдельные страны, составляющие его, будут прикладывать все больше сил для восстановления отношений с нашей страной. А сам Путин будет все больше внимания и сил уделять выстраиванию отношений России на южном и восточном направлениях – от Турции до Китая, от Ирана до Японии, от Латинской Америки до Африки. В ближайшие годы формирование нового мирового порядка примет уже зримые, всем заметные черты – от все большего вытеснения доллара из международных расчетов до создания новой архитектуры безопасности в Азии с опорой на ШОС.

Самым же важным для России проектом будет оставаться углубление интеграции и расширение Евразийского союза. Данный союз потенциально должен будет включать и Украину, борьба за которую является вневременным приоритетом даже не внешней, а по сути, внутренней политики России.

В которой в целом Путин будет больше всего заниматься самым актуальным сейчас вопросом – кадровым. То есть масштабным, глобальным обновлением национальной элиты, продвижением новых сил. Созданием условий для того, чтобы способные, умные, честные, национально мыслящие люди могли служить Родине и работать во власти. Это его программа-минимум до 2024 года.

А про программу-максимум у него нужно будет спрашивать не через шесть лет. Потому что, если Бог даст здоровья, для должности Владимира Путина найдется название и после 2024 года. Ведь тут как раз тот случай, когда не место красит человека.

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