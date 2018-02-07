/Поглед.инфо/ Парадоксални изводи могат да бъдат направени от допитването в навечерието на Деня на руската наука: руснаците вярват в родната наука, но не виждат нейните постижения. Междувременно въпреки всичко, съответните постижения, при това на световно ниво, родните учени все пак произвеждат. По повод на липсата на масов интерес към тях има любопитни версии.

Общоруският център за изучаване на общественото мнение (ВЦИОМ) в предверието на Деня на руската наука проведе допитване, в хода на което цели 72% от руснаците не можаха да назоват научните открития на страната за последните десетилетия. В същото време 48% от гражданите отбелязаха, че родната наука се намира в подем, 37% заявиха, че тя малко изостава и 15% - че значително изостава от световната.

Незабележимата за гражданите руска наука, обаче, продължава да се движи напред. Във връзка с това вестник ВЗГЛЯД помоли експертите да разкажат какви руски научни открития и постижения от последните десетилетия те считат за най-значими.

(рус.ез.)

Фазовый переход в плазме

«Ученые Объединенного института высоких температур и Института проблем химической физики года три назад открыли фазовый переход в плазме, который предсказывали Ландау, Вигнер, Зельдович, Абрикосов и другие. Это новый эффект, и он подтверждается в разных лабораториях мира. Данное открытие широко цитируется и является значимым достижением», – рассказал газете ВЗГЛЯД экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов.

«Открытие фазового перехода в плазму имеет значение для изучения физики планет-гигантов Солнечной системы и экзопланет, которых сейчас открыто около полутора тысяч», – объяснил Фортов.

Гравитационные волны

«Астрономия – наука международная, и сугубо национальные открытия в ней сейчас сложно найти. Но если говорить об открытиях, сделанных при значительном участии наших ученых, с использованием нашего оборудования и теоретических наработок – можно вспомнить про открытие, касающееся гравитационных волн», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор физико-математических наук, завотделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Так, 11 февраля 2016 года ученые, участвующие в проекте LIGO, объявили об открытии гравитационных волн – колебаний «ткани» пространства-времени, вызванных быстрыми перемещениями очень массивных тел, которые были предсказаны еще Альбертом Эйнштейном почти сто лет назад в общей теории относительности.

Бозон Хиггса и графен

Главный научный сотрудник Лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени П. Н. Лебедева РАН Сергей Богачев помимо гравитационных волн в качестве международных проектов с участием российских ученых выделил бозон Хиггса. Это новая элементарная частица, открытая в 2012 году.

«Он был открыт в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Там вообще в ЦЕРН четыре эксперимента проводилось, с помощью которых этот бозон открыли. И во всех этих экспериментах часть оборудования сделана Россией, кроме того, во всех работах участвовали российские ученые», – указал собеседник.

Несколько лет назад много говорилось про графен, напомнил Богачев. Это новый двумерный материал, представляющий собой форму углерода, толщиной в один атом и обладающий высокой гибкостью при большой прочности. «Люди, которые открыли его, хотя и работают сейчас не в России, но это русские ученые, которые образование получили в России», – отметил собеседник. Это выпускники МФТИ Андрей Гейм и Константин Новоселов.

Противовирусные препараты

Есть ряд новых лекарств, открытых на новой основе, заявил газете ВЗГЛЯД директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик Российской академии наук Валерий Черешнев. Раздел фармокологии – это вообще приоритетное российское направление, добавил он.

По его словам, «антибиотики показывают свою несостоятельность», и был сделан целый ряд открытий, связанных с противовирусными препаратами. Например, был открыт и запущен в производство триазавирин – «принципиально новый российский препарат, эффективный против 15 видов гриппа».

Кроме того, ряд открытий посвящен патогенезу и механизму развития заболеваний, отметил Черешнев. Этим направлением занимался, в частности, академик РАМН профессор Анатолий Климов в 80–90-е годы. Он детально изучал аутоиммунное развитие атеросклероза. Раньше считалось, что это заболевание является следствием нарушения обмена холестерина, а сейчас в ходе исследований выяснилось, что сначала начинается какое-то вирусное заболевание, а вслед из-за повышенной проницаемости стенок сосудов возникает нарушение обмена. «Это тоже наше оригинальное направление», – подчеркнул эксперт.

Подлинность «Слова о полку Игореве»

«Помните «Слово о полку Игореве»? – заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, доктор политических наук, академик РАН Юрий Пивоваров. – Когда «Слово» нашли в конце XVIII века, сразу возникла мысль, что это подделка. Даже Пушкин писал, что «Слово о полку» стоит, как колокольня в степи, в поле, то есть что ничего подобного тогда не было. Во время пожара Москвы 1812 года, как говорят, подлинник сгорел. И выдающийся русский историк Зимин в XX веке написал книгу о том, что это подделка. А это был великий ученый, и все ему поверили, в том числе и я», – рассказал собеседник.

«А вот академик Андрей Зализняк вместе с крупнейшим археологом, академиком Валентином Яниным доказал аутентичность «Слова». Причем Зализняк доказал это как филолог мирового уровня. Это говорит о высокой зрелости культуры Древней Руси. И это не просто открытие мирового уровня, сделанное в середине 2000-х. Это повод для пересмотра исторических взглядов», – подчеркнул Пивоваров.

Темная энергия и «квантовый блокчейн»

Есть и еще ряд любопытных открытий, сделанных российскими учеными. 1 февраля исследователи из Института теоретической физики РАН предложили новое описание темной энергии, позволяющее судить о ее преобразовании в темную материю. Темная материя и темная энергия вместе составляют около 95% всего вещества Вселенной, и при этом они мало изучены. Предложение ученых стало новым решением космологической загадки.

Предыдущий год тоже был знаковым для ученых. Физики из Российского квантового центра создали первый в мире «квантовый блокчейн» (система распределенного хранения данных, которую невозможно взломать, поскольку она защищена при помощи методов квантовой криптографии).

И неинтересно, и нечего

Как видно, достижений у российской науки за последние годы было достаточно. Как же так вышло, что в массовом сознании ничего об этом не известно? Валерий Черешнев считает, что причиной этому «общее отношение к науке, не только у нас, но и в мире. В целом уменьшается финансирование», – подчеркнул Черешнев.

Научное просвещение, пропаганда научных исследований сократились в десятки раз. «Где программа «Очевидное – невероятное», из которой полстраны черпали знания? Где журналы, например «Знание – сила», которые популярным языком рассказывали о достижениях? Нет ничего, все убрали», – констатировал собеседник. По его мнению, чтобы исправить ситуацию, необходимо вернуться «к государственной системе пропаганды».

«Научные исследования, конечно, надо уметь презентовать, но с «горячими новостями» они конкурировать не могут. Да и вообще доля такой информации крайне низкая, потому она становится узкопрофильной информацией», – согласилась с ним член комитета ГД по образованию и науке Алена Аршинова.

А вот Владимир Фортов считает, что виноваты и сами деятели науки. «Ученые должны вести диалог с обществом и разъяснять, какое значение это имеет для людей», – говорит он.

Но есть и принципиально иная версия исчезновения массового интереса к научным достижениям.

«Дело в том, что в области физических технологий никаких открытий уже не будет, потому что известны четыре типа фундаментальных взаимодействий. И все из того, что появляется нового, является не более чем следствием этих вещей. Известны свойства индивидуальных объектов, создана фундаментальная теория, которая называется стандартной, и она описывает весь мир. Сейчас даже Нобелевские премии не за что давать, – заявил газете ВЗГЛЯД доктор технических наук, профессор, специалист по ядерной физике и атомной энергетике Игорь Острецов. – Конечно, есть достижения в области совершенствовании старых открытий. Но принципиально это ничего не меняет».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели