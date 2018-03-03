/Поглед.инфо/ В Украйна е публикуван пресният списък на забранените за внос книги, издадени в Русия. Там е попаднала и книгата на Александър Проханов „Новорусия, измита с кръв“. Ето такъв подарък му направиха за юбилея – на 26 февруари писателят навършва 80 години.

Александър Андреевич, обидно ли Ви е,че забраняват творчеството Ви? Или обратно, радвате се заради това, че вашето перо някой счита за опасно оръжие?

Аз не съм салонен писател, аз цял живот съм се сражавал. И считам, че литературата, идеологията – това е място на смъртоносни схватки. Моите книги са елемент от тази схватка. И това, че моят противник забранява моите книги говори за това, че той ги приравнява към установките за залпов огън. Значи аз ненапразно работя.

Неотдавна Вие написахте статия под заглавие „Отбранително съзнание. Врагът е пред вратата“. Разсъждавате за заплахата за “цветна революция“ в Русия. Не сгъстявате ли боите? Съдейки по предизборните допитвания, нашата власт в близко бъдеще нищо не я заплашва.

Аз, разбира се сгъстявам боите. В страната всичко е благополучно – икономическият ни ръст е 18%, няма просяци, всички наоколо ходят облечени в кафтани, бродирани със злато. Ние нямаме никаква либерална опозиция, която Западът поддържа. Пък и западът с неговите „кремълски списъци“ - той ни желае само доброто...

Но аз не съм паникьор и алармист, а Путин е човек уравновесен, не веднъж е говорил за това, че ще ни се наложи да минем към мобилизационен модел. Ще бъдем принудени да направим това, ако не искаме да загинем или да търгуваме с територията си, започвайки от Далечния изток, Сибир. Мобилизацията изисква преди всичко мобилизация на народното съзнание.

Предстои ни много тежък период. След изборите президентът ще трябва да включи този мобилизационен проект. Иначе ще се разпадаме – няма да оцелеем само телевизия и само с пропаганда.

Вие говорите, че на Русия й трябва мощен тласък, но за това са нужни пари, които лежат в западните тайни места на олигарсите. Задачата на Путин е да върне капиталите в родината. Не се ли проявява Западът сега, колкото и странно да е, като съюзник на Путин?

Страхувайки с от санкциите, някои наши бизнесмени вече започнаха да връщат парите у дома. Западът прави правилно, че натиска тези хора. Но ги натиска само да побеснеят и на започнат да ненавиждат Путин като човек, който им пречи да забогатяват още. Западът не се интересува от проблема за връщането на парите в Русия. А никой особено не ги връща – изтичането на капитала, напротив, само расте. Изнасят го чуждестранните инвеститори, изнасят ги нашите мръсници, които разглеждат Русия като място за плячка. Оттичането на капитали е чудовищна форма на обир на руския народ. В течение на изминалото столетие той е обиран два пъти – първият път после революцията от 1917 г., вторият – след август 1991 г. Сега се опитват да го оберат за трети път.

(рус.ез.)

Агентство «Блумберг» сравнило капиталы богатейших людей мира с расходами государств, в которых они живут. Получилось, что если бы капитал самого состоятельного олигарха России А. Мордашова можно было превратить в деньги, то их хватило бы на оплату расходов всей страны в течение двух недель. Можно ли уменьшить чудовищный разрыв в доходах между богатыми и бедными без революционного кровопускания? Ведь через большую кровь мы уже проходили.

Нам необходимо сделать что-то, что снизило бы этот уровень перенапряжённости в стране. Потому что, как бы мы ни заклинали духов стабильности, в какой-то момент это перестанет работать. Россия нашпигована гигантскими проблемами, многие не решаются годами. На этих проблемах паразитирует целое племя особых людей, и чем хуже стране, тем лучше этой прослойке. Как снять напряжённость, не переломав опять костей, я не знаю. Для этого нужно быть таким гением, как Дэн Сяопин. Но я пока таких гениев в стране не вижу.

4 года назад в Киеве протестующие смели власть — вы были там, видели своими глазами. Та власть сама совершила все возможные глупости, чтобы настроить народ против себя. Но в России, кажется, ведь извлекли уроки из ошибок соседа. Посмотрите, например, какая борьба с коррупцией развернулась! Вас радуют приговоры министру Улюкаеву, губернаторам Хорошавину, Белых и другим?

Наша драма в том, что после 1991 г. была коррумпирована вся страна. Коррупционная система многомерна, она превратилась в среду обитания, затрагивая практически каждого. И сейчас удары наносятся не по системе, а по её отдельным фрагментам. Воровство по-прежнему чудовищное. Почему у нас падают самолёты? Почему не всегда взлетают ракеты? Да потому что воруют, вместо современной детали ставят устаревшую, списанную. Там, где нужно провести какое-то сложное исследование, ограничиваются поверхностным. Производственная, управленческая дисциплина хуже некуда. Нынешние антикоррупционные разоблачения — это замечательно, но ведь всех жуликов не пересажают.

Наша власть, конечно, была напугана майданом. После него она создала национальную гвардию для подавления возможных бунтов, ужесточила Уголовный кодекс, попыталась накинуть намордник на Интернет. Но этого недостаточно. Может быть, Нацгвардия и не допустит новой Болотной, но ракеты-то всё равно будут падать! Вот в чём проблема. Проблема в общем разложении. Враг у ворот — это необязательно какие-то злобные американцы или их подпевалы в оппозиции. Это и наши русские воры, которые сосут соки из страны. Это и безграмотные министры, и беззастенчивые олигархи.

Скоро исполнится 4 года возвращению Крыма в состав России. Это событие по-прежнему воодушевляет, сплачивает общество?

Конечно, прежней эйфории уже нет. Но проект «Крым» стал частью более обширного, долгоиграющего проекта. Возвращение Крыма — это сбережение прежде всего Севастополя, его бухты, сбережение для России Черноморского флота, который должен был уступить там место 6-му флоту США. Россия вернула контроль над Чёрным морем, который она стремительно теряла, поскольку теряла Грузию, Болгарию. А дружба с Турцией, пусть и сквозь зубы, обеспечивает нам перемещение через проливы из Чёрного в Средиземное море. Благодаря этому мы имеем возможность собрать там мощную эскадру. Две наши базы на побережье Сирии — тоже подспорье для нашего присутствия в этом ключевом регионе мира. Мы восстановили огромный рубеж обороны, разрушенный после распада СССР. То же самое мы сделали в Арктике, укрепив свои северные рубежи.

Но сильной внешней политики, сильной армии недостаточно. Сейчас речь идёт не о гонке вооружений, а о состязании идей, образов, технологий, формул. Те же проекты — арктический, средиземноморский — требуют огромных знаний в управлении. Это не управление заводом или мастерской — это управление историей. Слава богу, конечно, что Россия прошла через крах 90-х и достигла такой степени развития, что мы опять в состоянии воздействовать на мировую историю. Направлять её в сторону света, добра, благоденствия. Русское сознание — оно ведь глобально. Мы всегда хотим улучшить всё человечество, всю Вселенную.

А о себе думаем в последнюю очередь?

О себе мы думаем постоянно. Но Россия так устроена, что она берёт на себя всю тьму мира и превращает её в свет, тратя на это миллионы своих лучших сынов. Это показала последняя страшная большая война. Это тяжело, но, если Россия не будет этого делать, она перестанет быть Россией.

Можно ли жить в обороне бесконечно? Примирение с Западом возможно?

Поймите, идёт большая схватка — в идеологии, культуре. Схватка за ресурсы, за пространство. Американская идея — это сияющий град на холме. Это их образ мирового доминирования. А русская идея — храм на холме. Русская история столетиями насыпает этот холм. Строит его своими страстями, костями, победами, молитвами, книгами Толстого и Достоевского.

И нашему храму с их градом никак не ужиться на соседних холмах?

Град — это крепость с бойницами. Она должна бить по долинам, по тем, кто ведёт себя как-то иначе, выходит из-под контроля. Град смотрит своими бойницами вниз, а храм своими крестами — ввысь. В этом фундаментальная разница между Востоком и Западом

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