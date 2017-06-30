/Поглед.инфо/ Русия е червена и имперска. Подреждат я в различни схеми, мажат я с всевъзможни цветове. Но тя си е една и съща и никъде другаде не могат да я сложат.

Тази Русия съществува хилядa години, оцеляла е и се е въздигала в ситуации, когато никой не е вярвал, че ще оцелее; и дори са й поставяли кръст. Но отговорът напира от само себе си. Червеното и имперското – това е нейната кръв; единството на самосъзнанието на нацията; избавлението й от всевъзможни заблуди.

Социологическият център "Левада" публикува резултатите от допитване: руснаците за пореден път посочват Йосиф Сталин за най-забележителният исторически деятел. Преди пет години, в аналогична анкета, той отново се оказа на първо място. Сега той е посочен от 38% от респондентите, докато през 2012 г. те са били 42%. Ако прибавим и Ленин, когото в допитването посочват 32% от респондентите, оказва се, че огромното мнозинство от руснаците сочат личностите, изиграли решаваща роля за победата на Октомврийската революция и укрепването на съветската държавност. Социолозите считат, че в личността на Владимир Илич има още по-голям потенциал. Пошлите истории за "немския шпионин" рано или късно отмират и страната отново ще възвиси тази колосална по мащабите си фигура. (рус.ез.)

(рус.ез.)

Первое место Сталина

Россия – красная, имперская.

До сих пор. Рядят ее в разные наряды, мажут всевозможными красками. Но она вот такая, и никуда от этого не деться.

Выдумать себе другую Россию возможно, но на очень непродолжительный срок. Она, как ванька-встанька, скинет навязанное тряпье и явит себя.

Хорошо это, плохо ли, но это факт. А раз такая Россия существует тысячу лет, выживала и поднималась в ситуациях, когда в нее никто не верил и на ней ставили крест, то ответ напрашивается сам собой…

Красное и имперское – ее кровь. Это надо понять и принять, ведь в этом не вопрос разделения, а, наоборот, единства самосознания нации, избавление ее от всевозможных блужданий.

«Левада-центр» опубликовал результаты опроса россиян, которые в очередной раз назвали самым выдающимся историческим деятелем Иосифа Сталина.

Пять лет назад в аналогичном опросе он тоже был первым. Сейчас у него 38 процентов, а в 2012 году было 42. А если прибавить еще и Ленина, у которого по опросу 32 процента, то мы вообще получим подавляющее большинство.

Кстати, у Владимира Ильича еще в этом отношении есть гигантский потенциал. Пошлые россказни про «немецкого шпиона» рано или поздно отомрут, и стране вновь явится эта колоссального масштаба фигура.

О чем свидетельствует такой результат соцопроса?

Светлана Алексиевич бы ответила, что не изжит в стране «красный человек», «совок», и от него все беды и несчастия. Этого человека необходимо поскорее извести, и тогда наступит благоденствие. На Украине оно уже наступает ударными темпами.

Но это маргинальная позиция, которая не имеет ничего общего с пониманием исторического пути России. Транслируется она с колокольни вывернутой наизнанку шубы, которую хотят набросить на страну.

«Красного человека» здесь не изжить, потому как сама Россия красная, и покраснела она вовсе не в 17-м году, в ней всегда народ был деятельным субъектом истории.

Другое стереотипное объяснение, которым обычно жонглирует прогрессивная публика: такой опросный итог – свидетельство о русской хтони, сокрытом топоре за пазухой и темном погромном духе, который под мерзлотой до поры сокрыт здесь в человеке.

Что сдержать его жестокость и необузданность можно только крепкой и суровой рукой, о которой человек здесь повсеместно тоскует. При этой самой руке он становится раболепным и покорным, начинает любить и поклоняться своим мучителям, тосковать о ГУЛАГе.

Все эти басни и побасенки далеки от реальности. Шуба наизнанку.

Первое место Сталина в опросах показывает то, что восприятие отечественной истории дрейфует от истерики и нагнетания ужасов и кошмаров в сторону здравого взвешенного подхода, к осознанию ее единства и общности.

Первое место Сталина – это протест против коверкания и лжи по поводу советской истории, которая вовсе не является каким-то обособленным периодом, занозой, а логическим следствием всего тысячелетнего пути страны.

Это первое место – вовсе не поклонение конкретной исторической персоне, не культ ее личности, а свидетельство ориентации общества на могучую страну, с большими планами и грандиозными национальными интересами. Это левый, красный крен.

Ну не заставить цивилизацию, в которой люди знали, что все равны, свыкнуться с наличием господ и сословного разделения…

В первой пятерке соцопроса «Левада-центра» постоянны Пушкин, Ленин и Петр I. Это наше все. Набирает проценты Путин: с 22 процентов в 2012 году до 34 процентов в актуальном опросе, где он делит второе место с «солнцем русской поэзии». Сталин и Ленин с ним поделились, им не жалко, одно дело делают.

Это опять же можно по-разному трактовать.

Но думается, что здесь не пресловутый культ личности замешан, не рост популярности президента, не жажда сильной руки и уподобление Сталину. Путин все больше становится империалистом и очевидно краснеет. По-крайней мере, на это есть огромный запрос общества, которое видит президента именно таким. Своим.

Быть с народом, быть с большинством – быть красным, ратовать за империю. В этом как раз дело, а не в персоналиях.

Глупо игнорировать очевидное. У нас же все пытаются сконструировать другой народ, нарядить существующий в странные одежды, но все это нелепое временно, как и новые герои, которых нам пытаются периодически привить.

Андрей Рудалёв, публицист, литературный критик

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