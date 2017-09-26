/Поглед.инфо/ На 22 септември 1789 г. в битката при река Римник (на територията на днешна Румъния) 25-хилядната армия под командването на Суворов разбива 100-хилядната турска армия.

Първата битка в проточилата се четири години Руско-турска война (1787-1791) се води на Кинбурнската коса, където турците се опитват да превземат стратегическата крепост. Но турският десант е отблъснат от руските войски под командването на генерал-ан-шеф Александър Василевич Суворов. В същата кампания воините на Суворов печелят през 1789 г. още две блестящи победи в битките при Фокшани и Римник, заедно с армията на Свещената Римска империя (Австрия), която е в съюз с Русия. Двете империи, които си оспорват приемственост с древния Рим, воюват срещу общ враг.

Преди битката при Римник принц Фридрих Хабсбургски, макар и по-старши по чин, предава командването на своите 18 хиляди войници и офицери заедно със 103-те си оръдия на Суворов; така заедно с руските 7 хиляди щика Суворов разполага с 25 войници, с които успява да срази 100-хилядната армия на Великия везир.

За османлиите поражението е изключително тежко, а за съюзниците - блестяща победа. След Римник австрийците започнали да наричат Суворов „Генерал напред!”, а император Йосиф Втори му дава графска титла. Руското правителство награждава щедро Суворов, включително и с титлата граф Римникски. Тази победа прославя гениалния руски пълководец, руското воинство и Русия.

(рус.ез.)

Победа Суворова над великим визирем

22 сентября 1789 года в битве при Рымнике 25-тысячная армия под командованием Суворова наголову разбила 100-тысячное турецкое войско.

Первая битва русско-турецкой войны 1787-1791 годов состоялась на Кинбурнской косе, турки предприняли попытку завладеть стратегической крепостью, но десант противника был выбит русскими войсками под командованием генерал-аншефа Александра Васильевича Суворова.

После этого победного сражения, в кампании 1789 года генерал одержал две другие блестящие победы, в битве под Фокшанами и при Рымнике, уже совместно с армией Священной Римской империи, которая в этой войне воевала в союзе с Россией. Два государства, возводящие линию преемства к древнему Риму, воевали с общим врагом.

Стоит отметить, что перед Рымникийской битвой командующий войском Габсбургов принц Фридрих, несмотря на то, что был старше в звании генерал-аншефа Суворова, командование передал ему. Под началом русского полководца оказалось 25 тысяч человек (7 тысяч русских, 18 тысяч солдат и офицеров Имперской армии) при 103 орудиях.

Туркам даже после поражения под Фокшанами удалось собрать стотысячную армию, превосходство противника было четырехкратным, но Суворов успокоил австрийского союзника: «Турок все же не столько, чтобы заслонить нам солнце».

Главнокомандующий турецкой армией великий визирь Юсуф-паша разбил 4 лагеря, которые расположились на значительном удалении друг от друга между реками Рымник и Рымной (современная Румыния). Суворов, внимательно ознакомившись с данными разведки, и лично изучив расположение войск противника, выявил его слабые стороны и очень быстро составил план действий.

Для нанесения внезапного удара союзники выступили ночью, и атаковали главный турецкий лагерь у села Тыргу-Кукули, караульные службы вовремя не заметили приближения войска. Турецкая артиллерия откликнулась с запозданием, но ее заставили замолчать фанагорийские гренадеры.

Большой овраг, который располагался у турецкого лагеря, дал некоторое преимущество османам, они успели принять боевой порядок и вступить в бой. Однако русские опрокинули противника и ворвались в лагерь.

Подкрепление, отправленное великим визирем, не сумело внести перелома в ход битвы. Суворов разгадал замысел противник зайти в тыл, быстро перестроил расположение пехоты, под сильным русским огнем все атаки турок захлебывались. В этом сражении смерть нашла крупного военачальника Османа-пашу, того самого, что ускользнул от нее в сражении при Фокшанах, но как оказалось, ненадолго.

У русского корпуса после боя даже образовалась получасовая пауза, которую солдаты употребили на отдых, после чего выступили на соединение с австрийцами.

В это время союзники увязли в бою близ второго турецкого лагеря у леса Крынгу-Мейлор. Великий визирь на этот участок бросил порядка 20 тысяч своего войска, ожесточенная битва на этом участке продолжалась более двух часов.

Суворов, разузнав, что укрепления лагеря с фланговой стороны не достроены, в атаку отправил конницу, которая с легкостью преодолела препятствие, для турок такой маневр оказался совершенно неожиданным.

Вслед за конницей подоспела пехота, Суворов, находившийся на передовой, командовал: «Ребята, смотрите неприятелю не в глаза, а на грудь: туда придется всадить ваши штыки!»

В лагере началась бойня, и испуганные турки бросились в бегство. Великий визирь пытался остановить беглецов, но, несмотря на все меры: он «убеждал их священными для мусульман именами, подымал и показывал Коран», и палил по собственным солдатам из пушек, восстановить порядок в войске не удалось.

Битва, начавшаяся в восемь утра, закончилась в четыре часа дня, турецкая армия была полностью разгромлена. Великий визирь, проиграв русскому генералу, перебрался через реку Рымник, и чтобы остановить погоню, приказал уничтожить единственную переправу. Много турецких солдат утонуло в реке, пытаясь переправиться на противоположный берег.

Потери турок, согласно сообщениям великого визиря, составили свыше 20 тысяч человек убитыми. Для османов битва при Рымнике стала тяжелейшим поражением, а для союзников – блестящей победой.

Австрийцы после Рымника стали звать Суворова Генерал Вперед, император Иосиф II возвел русского полководца в графское Священной Римской империи достоинство, а один из военачальников венгр Карачай в честь Суворова назвал новорожденного сына Александром.

Российское правительство наградило Суворова сразу несколькими наградами, в том числе титулом графа Рымникского. Эта победа прославила гениального полководца, русское воинство и Россию.

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