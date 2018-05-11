/Поглед.инфо/ Вашингтон наложи санкции срещу редица руски, ирански, севернокорейски и китайски отбранителни структури. Ограниченията засягат и някои организации от Турция, Египет и Обединените арабски емирства. За тези свои стъпки, Държавният департамент на САЩ публикува съобщение в сряда, 9 май, във федералния регистър.

Според съобщението, тези структури се обвиняват в нарушаване на националното законодателство на Съединените щати относно неразпространението на оръжия за масово унищожение. По-специално, в съобщението се сочат Учебният център за обучение на зенитно-ракетни войски в Гатчино, 18-тия Централен научно-изследователски институт на руското Министерство на отбраната в Курск, Конструкторското бюро по приборостроене в Тула, 183-ти зенитно-ракетен гвардейски полк, Научно-производствения концерн „БАРЛ”.

Общо списъкът включва 28 структури. Санкциите отново бяха въведени срещу Главното управление на Генералния щаб на Руската федерация, отбелязва агенция ТАСС. Правителството на САЩ е убедено, че тези структури в една или друга степен помагат на Иран, Сирия или КНДР да разработват свои крилати или балистични ракети.

(рус.ез.)

США ввели санкции против оборонных структур России, Ирана, КНДР и Китая

Вашингтон ввел санкции против ряда российских, иранских, северокорейских и китайских оборонных структур. Ограничения также коснулись некоторых организаций из Турции, Египта и ОАЭ. Госдеп США разместил уведомление в Федеральном реестре в среду, 9 мая.

Отмечается, что указанные структуры обвиняют в нарушении национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения.

В частности, в документе указаны учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно- исследовательский институт Министерства обороны России в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Научно-производственный концерн «БАРЛ».

Всего в список вошли 28 структур. Санкции в очередной раз ввели в отношении Главного управления Генерального штаба России, отмечает ТАСС. В американском правительстве уверены, что эти структуры в той или иной степени помогали Ирану, Сирии или КНДР разрабатывать крылатые или баллистические ракеты.

Ранее 9 мая вступил в силу новый пакет санкций Госдепа США против российской госкомпании «Рособоронэкспорт», которая находится под действием ограничений с 2015 года. Новый указ запрещает практически любое сотрудничество американской стороны с «Рособоронэкспортом», в частности, приобретение любой продукции госкорпорации официальными структурами, выдачу лицензий на покупку товаров и иную возможную помощь со стороны США.

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