/Поглед.инфо/ Човечеството с ентусиазъм прие ерата на интернет, предлагаща възможност за комуникиране в реално време без никакви затруднения, дори и с лица на хиляди километри разстояние. Според някои експерти, публикували статия във Федералното агентство новости (ФАН), използването на социалните мрежи, освен забавлението, може да донесе много проблеми с неприятни последици за потребителите.

Един такъв проблем е, че социалните мрежи никога не изтриват потребителската информация. Дори и тази, която потребителят счита за изтрита, след като кликва върху "Изтриване". През целия период от съществуване на Facebook, само на няколко потребители, и то след съдебни решения, е изтрита информацията от социалната мрежа; но този прецедент не предизвиква промени в официалната политика на Facebook за съхраняване на информацията...

(рус.ез.)

Соцсети: секретное оружие иностранных спецслужб

Человечество с радостью приняло предложенную интернет-эпохой возможность общаться в режиме реального времени без особых затруднений даже с теми, кто находится за тысячи километров, буквально «на другом краю Земли». Одними из самых доступных, распространенных и удобных в пользовании способов общения стали социальные сети, максимально приспособленные для свободной коммуникации.

Однако, по мнению ряда экспертов, изложенных в статье Федерального агентства новостей (ФАН), пользование социальными сетями, помимо удовольствия, способно принести пользователям немало проблем, которые могут повлечь за собой крайне неприятные последствия.

Одной из таких проблем является то, что социальные сети никогда не удаляют информацию пользователей. Даже ту, которую пользователь считает удаленной, нажав на пункт меню «Удалить». За весь период существования Фейсбука, лишь несколько пользователей через суд добились удаления соцсетью информации, однако этот прецедент не вызвал у Фейсбук официальных изменений в политике хранения информации.

Другой, не менее острой проблемой, является то, что пользователь соцсети, даже предоставив свои неверные данные, все равно лишается сетевой анонимности – соцсети отслеживают IP и страницы, с которых вы зашли, в режиме персональной привязки. При этом любое переключение фиксируется в соцсети и хранится там вечно.

Особой находкой для заинтересованных лиц становятся аккаунты пользователей, которые обладают информацией, предоставляющей государственную, военную или корпоративную тайну. Как утверждает Джуллиан Ассанж, сотрудники таких спецслужб как ЦРУ и Ми-6 имеют настоящий интерфейс для подключения к аккаунтам пользователей соцсетей.

На основании информации, полученной при помощи технологии Big Data в том числе и из соцсетей, западные спецслужбы получают картину состояния того или иного общества, после чего следует выработка действенных методов влияния на изученное общество и их эффективное применение в «точках воздействия». Все западные социальные сети находятся под контролем западных же спецслужб, которые ведут постоянный мониторинг.

При рассмотрении западных соцсетей как средства влияния и манипуляции массами, следует обратить внимание на искусственную раскрутку агентов влияния и так называемых ЛОМов (лидеров общественного мнения), которая получила большое распространение на Украине, где в топовые блогеры были выведены практически все грантоеды, которые находятся на содержании госдепа США. Находясь в топе, записи этих людей выпадали в любой поисковой выдаче или якобы личной новостной ленте. Более того, на Украине целый ряд интернет-изданий формирует свою новостную ленту из новостей, в которых источником указывается блогер.

Помимо этого, соцсети служат западным спецслужбам инструментом для свержения законных правительств в ряде стран Северной Африки, Ближнего Востока (твиттерные революции) и соседней Украины (революция стримеров) под лозунгами восстановления социальной справедливости, которые в итоге привели к гражданским войнам, разрушению государственности и массовому обнищанию.

Учитывая вышеизложенное, Российской Федерации придется реагировать на вызовы, полученные в результате возросшей роли зарубежных соцсетей для российского общества. Главной целью является принуждение владельцев площадок к исполнению требований российского закона и оперативному реагированию на запросы государственных структур и средств массовой информации. Более того, когда владельцы западных соцсетей начнут относиться к российским пользователям с таким же уважением как к своим – проблема исчезнет сама собой.

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