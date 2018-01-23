/Поглед.инфо/ "За комунизма може би са ни лъгали, но всичко, което се казваше за капитализма, се оказа вярно." Този тъжен анекдот от 90-те години, все повече се връща в паметта на онези, които все още помнят карикатурите в списание "Крокодил" и филмите за разпадащия се Запад, снимани по улиците на Вилнюс или Рига.

Днес обаче, никой не се смее. Не особено правдоподобният анекдот се оказва осезаема реалност. А мисълта, че имаме едни и същи заболявания с цивилизования Запад, едва ли може да утеши някого, който до вчера, по повечето показатели, бе напълно здрав. По-подробни данни любезно ни предоставя информационният портал gunviolencearchive.org.: колко много американски деца са били застреляни.

А 28-годишният британски депутат Бен Брадли, заместник-председател на фракцията на Консервативната партия и борец срещу бедността, предлага кастриране на безработните, така че да не произвеждат деца, които не могат да бъдат изхранвани. В блога си той твърди, че Англия скоро ще потъне в море от "безработни просяци", ако продължават да ражат по четири или пет деца, докато богатите семейства се ограничават до две.

(рус.ез.)

Шутеры и файтинги

"Про коммунизм нам, может быть, и врали, но все, что говорили про капитализм, оказалось правдой". Грустный анекдот эпохи "святых" 90-х все чаще приходит на память тем, кто в силу возраста еще застал карикатуры журнала "Крокодил" и наивные фильмы о загнивающем Западе, снимавшиеся на улицах Вильнюса или Риги.

Теперь, однако, никто уже не смеется Не очень правдоподобная сказка стала вполне осязаемой былью. И мысль о том, что у нас с цивилизованным западом отныне одинаковые болезни, вряд ли может утешить того, кто еще вчера был по большинству показателей здоров.

РИЧМОНД ТАЙМС-ДИСПЭТЧ:

Семья старшеклассницы и подающей надежды спортсменки из округа Амелия, в штате Огайо, не знает, кто и по какой причине расстрелял семнадцатилетнюю Ханну Грин вечером в субботу.

CBS WTVR:

Пресс-секретарь шерифа собщил, что девушка была обнаружена с проникающим ранением живота, но в сознании, она общалась со своими сопровождающими по дороге в госпиталь Чиппенхэм. Позднее, в госпитале Грин скончалась.

MACOMBDAILY:

Две школы в районе Хэйзл Парк были эвакуированы после того, как в непосредственной близости от них раздались выстрелы. Полиция арестовала Брайана Ричардсона, 29-летнего стрелка, ранее угрожавшего расправой своей сожительнице и детям.

POST AN COURIER:

Несовершеннолетний учащийся школы в Саммервилле, штат Южная Каролина, был арестован во вторник вечером, после того, как в социальных сетях он начал угрожать устроить в классе стрельбу. Об этом сообщили в местном управлении полиции.

Это не соринка в чужом глазу, а случайная сводка новостей только за последнюю неделю. То есть это уже 2018-й. То есть первые три его недели. А если интересна статистика по предыдущим, то она тоже не является секретом, и её не спишешь ни на русских хакеров, ни на ЦРУ. Количество непредотвращенных массовых расстрелов исчисляется сотнями.

Более подробные данные любезно предоставляет информационный портал gunviolencearchive.org Вот столько в уже наступившем году расстреляно детей.

Это, что называется, оборотная сторона медали. Медали, украшающей и нашу, далеко не спортивную шею. Аргументами "зато у вас линчуют негров" от этого уже не отмахнуться. Где теперь не линчуют? Есть два подхода к проблеме. Первый — засунуть голову в песок и признать ситуацию в целом нормальной. Да, бывают эксцессы, издержки Но нельзя ведь запретить компьютерные игры и фильмы ужасов? Такова цена глобализации, а значит, надо просто быть настороже, усиливать безопасность, наращивать школьные заборы. Тренировать взрослых.

Новейшая компьютерная игра, симулятор, разработанный в лаборатории EDGE, совместно — американским министерством обороны и министерством внутренней безопасности. Цель — в декорациях виртуальной реальности морально подготовить учителя на случай нападения очередного вышедшего из себя подростка.

ТАМАРА ГРИФФИТ, СПЕЦИАЛИСТ АРМЕЙСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ОРЛАНДО:

Чем больше у тебя опыта, тем больше шансов выжить. Это помогает тебе тренироваться. Ты будешь знать, что работает, что нет.

Надо заметить, этот опыт многим кажется прогрессивным. Поскольку вся наша жизнь с некоторых пор — игра, без соответствующих образовательных компетенций в ней невозможно добиться успеха. К примеру, недавно комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни при Общественной палате совместно с Федерацией компьютерного спорта обсуждала, не пора ли сделать компьютерные "шутинги и файтинги — "стрелялки и драчки", если по-русски — олимпийским видом спорта.

ЕЛЕНА ИСТЯГИНА-ЕЛИСЕЕВА:

Почему возникло такое дискуссионное живое обсуждение? По распространенному обывательскому мнению, это самые кровавые и самые агрессивные виды компьютерных игр. Специалисты-эксперты, чемпионы мира, чиновники министерства спорта, эксперты минобороны говорили о том, можно ли включать или есть противопоказания....По итогам принята резолюция, рекомендующая министерству спорта обратить внимание на шутеры и файтинги.

По данным Елены Истягиной-Елисеевой, «Россия стала первой страной мира, признавшей киберспорт, а всего в ней насчитывается около 2 млн киберспортсменов". Ясно, что если решение примут, никакие МОК и ВАДА помешают ребятам отстоять свое олимпийское достоинство. Критики и скептики, напротив, убеждены, что затея сомнительная, а надо бы накинуть намордник и на производителей кровавых игр, и на игроков, и на весь интернет в целом.

Есть и третий подход, совершенно не популярный у нас лет двадцать пять уже. Он утверждает, что в первую очередь необходимо бороться не со следствиями, а с причинами. С причинами, вызывающими социальные язвы и патологии. С причинами, делающими молодых людей шутерами и файтерами, а не "друзьями, товарищами и братьями".

Аналогичным образом, бомбить террористов всегда проще, чем искоренять порождающие террористов безработицу, нищету и неравенство. Ведь в этом случае придется признать сам факт наличия и того, и другого, и третьего. А это даже для виртуальной реальности сегодня — слишком дерзкая задача.

ГАРДИАН:

28-летний депутат британского парламента, назначенный зампредом партии консерваторов, предложил кастрировать безработных, чтобы они не производили на свет детей, которых не смогут прокормить. В своем блоге Бен Бредли утверждал, что Англия скоро захлебнется в море "безработных нищебродов", если они продолжат заводить по четыре-пять детей, в то время как богатые семьи ограничиваются двумя. Протеже Терезы Мэй, представляющий новое поколение британских полоитиков, уже принес извинения и заявил, что раскаялся и пересмотрел свою точку зрения.

Если бы Бен Брэдли знал, как много у него единомышленников среди тех, кого по недоразумению называют иногда цветом российского общества, наверное, не стал бы ничего пересматривать, а просто взял бы билет до Москвы.

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